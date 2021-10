Hablamos de Cannabis con Allen Iverson y Al Harrington, Estrellas de la NBA: ‘Es un Estilo de Vida’

Nota por Javier Hasse publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

“Empecé a fumar cannabis en la universidad. Durante mi segundo año”, revela la leyenda de la NBA Allen Iverson. “En mi año de novato, conseguí algo bastante fuerte, y eso cambió mi proceso de pensamiento en torno a fumar”.

Convertido en un connoisseur de la marihuana, Iverson ha unido sus fuerzas con Viola Brands, de Al Harrington, para lanzar una línea de productos y artículos de cannabis bajo el nombre de The Iverson Collection.

Pero el mundo de la marihuana no siempre ha sido fácil para Iverson. De hecho, el atleta fue arrestado por posesión de cannabis en 1997.

“La primera vez que fumé, el efecto desapareció muy rápido. Era mi primer día en el campus y el entrenador vino a nuestro departamento a buscarme y yo estaba muy high. Fui directamente a limpiar y todo, y él sólo subía para ver cómo estaba porque era mi primer día en el campus. Pero tenía mucho miedo de que se diera cuenta de que estaba drogado. Así que mi primera vez fumando fue una sensación genial, hasta que descubrí que me estaba buscando”.

El partner adecuado y el enfoque correcto

“En el pasado, mucha gente se me había acercado para hablar de cannabis. Pero ninguna de las ofertas me pareció adecuada. Hasta que recibí una llamada de Al [Harrington]”, explica Iverson cuando se le pregunta por la asociación con Viola.

“Al me explicó lo que estaba tratando de hacer con su visión, cómo está tratando de ayudar a la gente -principalmente a nuestra gente, cómo está tratando de educarla y aumentar su consciencia sobre los beneficios del cannabis y del estigma que lo rodea”.

Atraído por la personalidad de Harrington y por su misión de ayudar y educar a la gente, mientras empodera a las comunidades de color, Iverson finalmente se subió al tren del cannabis. “A partir de ese momento, me metí de lleno. Para mí, formar parte de la primera multinacional de cannabis de propiedad negra es algo importante”.

Pero la relación entre las dos leyendas de la NBA va mucho más allá del negocio: es muy personal.

“Si pudiera compartir un porro con alguien, vivo o muerto, seguiría siendo Al Harrington”, asegura Iverson. “Lleva años hablándome del porro y confía en que estaré bien con el cannabis que comparta conmigo, que será adecuado para mí. Así que confío en él; eso me hace sentir cómodo”.

Para Harrington, Iverson también era el complemento perfecto para Viola. “Cuando pienso en lo que estamos haciendo en el espacio del cannabis, siendo una compañía de propiedad negra y siendo inusual… Sólo pensé en cómo Allen había impactado no solamente en la liga sino también en jugadores como yo. Allen fue alguien que cambió el juego, muy disruptivo, y siempre siendo él mismo. Eso es lo que siento también por Viola“.

Y continúa: “Allen realmente se la pegó a la América corporativa, que no se sentía cómoda con mucho de lo que estaba haciendo”.

Esto, argumenta Harrington, abrió las puertas a toda una nueva era de jugadores de básquet. Ahora, le toca a Viola hacer algo similar para los empresarios del cannabis, especialmente cuando se trata de emprendedores de color.

“Cuando pienso en el impacto y la concientización que queremos aportar, no se me ocurre nadie más grande en el mundo del deporte con quien hacer esto aparte de Allen”, añade.

Según el dúo, la asociación surgió después de que Iverson visitara los 18.000 pies cuadrados de cultivo de Viola en Detroit, el marzo pasado.

“Al ver la operación a gran escala, la verdadera dedicación a la planta, junto con el compromiso inquebrantable de Viola para aumentar la participación de las minorías y la propiedad en la industria del cannabis (actualmente sólo el 4%), Allen estaba seguro de que esta asociación estaba destinada a ser”, explicó Harrington en una entrevista anterior para Forbes.

Dominante índica, para nuestra gente

El primer producto cannábico de la Iverson Collection es una flor de predominancia índica denominada ‘96. El nombre es una referencia al año en que Allen “The Answer” Iverson fue reclutado para la NBA.

La variedad es el resultado de un cruce entre Secret Kush Mints y Grape Stomper.

Este complejo perfil de sabor combina un robusto aroma a caramelo de uva con notas de pino y menta. Como explica Harrington, la ‘96 está recubierta de tricomas de cristal y muestra una variedad de colores que se inspiran en los verdes vivos de la Secret Kush Mints y en los morados característicos de la Grape Stomper.

Al y Allen explican que el concepto fue cuidadosamente elaborado para su propia cultura.

“Siento que nuestra cultura gravita más hacia las índicas que las sativas”, dice Harrington. Sin embargo, asegura que The Iverson Collection pronto contará con sativas e híbridas, así como con muchos otros productos interesantes.

“Pero el primero tenía que ser realmente representativo de nuestra cultura. Índica, con sabor a uva, ya sabes”, añade Iverson. “La cepa ‘96 no sólo sabe bien, sino que también te permite sentarte y relajarte -y tal vez ver los mejores momentos del baloncesto”.

De hecho, no sólo el efecto de la ‘96 fue diseñado para un cultivo específico. El sabor a uva también conlleva su propio legado.

“A nuestra cultura le encanta el ‘gas’, el cannabis que sabe a gasolina o a gasóleo. Queremos esa cosa fuerte. Así que, cuando pensamos en esta oportunidad con Allen Iverson, sentimos que tenía que saber a gasolina y a uva. Y lo conseguimos, sin duda”, dice Harrington.

“Quería algo que me recordara al Dom Perignon, y era esto”, añade Iverson.

Además de cannabis, The Iverson Collection incluye productos no relacionados con la marihuana. La gama inicial de productos incluye camisetas, buzos, picadores, encendedores, pelotas de básquet y mucho más.

Iverson y Harrington también se estarán asociando en la reedición de la marca CBD de este último y en otras empresas en los próximos meses.

Bienestar y salud

Aunque The Iverson Collection no se comercializa estrictamente como una línea de cannabis medicinal, tanto Iverson como Harrington le dan un uso medicinal.

“Lo uso con fines médicos, sin duda”, declara Harrington. “Con la vida que llevo ahora, dirigiendo un negocio, siendo marido, criando niños y cuidando de mi familia, necesito algo para relajar. Y luego, también lo uso para mi cuerpo, para tratar las muchas lesiones que he tenido durante mi carrera. Hace unos 10 años que no tomo ningún medicamento de venta libre. Es tan común en mi familia que hasta mis hijos saben lo que son los cannabinoides”.

Iverson asiente todo el tiempo, de acuerdo con su buen amigo Al. “La gente tiene sus propias opiniones y eso es algo bueno. Desde mi punto de vista, soy la prueba viviente de que un consumidor de cannabis es activo. No es que el porro te haga perezoso: es sólo un estado de ánimo”.

“Esto es definitivamente un estilo de vida. Es medicina, pero también es para salir con tus amigos”, complementa. “Esto es algo en lo que realmente creo. Creo en la medicina de las plantas”.

Preguntado por los estereotipos que afirman que los consumidores de cannabis son perezosos e improductivos, el dúo de la NBA estalla en carcajadas.

“Ya ni siquiera se habla de eso. Que lo googleen”, dicen al unísono, entre risotadas. “Sí, que lo googleen”.

Y Harrington continúa: “Cambiamos el estigma a diario manteniéndonos activos, productivos e inteligentes… Cuando la gente se enteró de que Allen se dedicaba al cannabis, todos empezaron a acercarse. Desde entonces, he visto a otras 50 grandes celebridades queriendo entrar en la industria. Y eso me encanta. Ésta es una industria multimillonaria que tenemos frente a nosotros. Y creo que sería una pena que la gente que se parece a nosotros no se beneficie de ella”.

Pero para que todo esto funcione, dice, el cannabis tiene que estar regulado a nivel federal, “algo así como el licor”. Y el cambio está cerca.

Sin embargo, hay un asunto más urgente: la clemencia y la eliminación de los antecedentes penales.

“Eso es lo que realmente importa. Dejar salir a la gente que está en la cárcel por mantener a sus familias, mientras nosotros hacemos lo mismo y podemos hacerlo legalmente”.

