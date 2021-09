Art Toys & Marihuana: Conocé al Baby Yoda Porrero y a la Wonder Woman Femininja

Nota por Franca Quarneti & Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Verde flúo, trazos distintos, formas geniales: ungida en los márgenes, Argentina tiene una poderosa corriente de juguetes bootlegs, vinyl toys y resin toys. Y, entre los más interesantes de los últimos tiempos, está Punk & Pop Toys, un emprendimiento independiente que remixa y le da mil vueltas a algunas de las figuras más conocidas de la cultura pop.

Pero, ¡atención! No son customs, sino que se trata de arte 100% original, hecho pieza por pieza de manera artesanal.

“Somos fabricantes de juguetes clandestinos. Si no podemos pagarlo, lo hacemos. Si es ilegal, lo hacemos. Si a nadie se le ocurrió, lo hacemos”, embiste Sofía Libertad, la Dra. Frankenstein de este proyecto, desde su sitio oficial Punk & Pop Toys, un emprendimiento argentino que sorprende y divierte con sus creaciones alternativas, no binarias y post-coloniales.

¿Por qué no binarias y post-coloniales? Lo explica su creadora: “Yo me autopercibo de esa manera y por eso ningún juguete que he hecho hace atribución a lo ‘femenino’ o lo ‘masculino’. Con respecto a lo post-colonial, creo que es bastante contra-hegemónico que uno pueda fabricar el juguete. Ni hablar cuando se trata de franquicias extranjeras.”

Pistas para unos art toys clandestinos (y cannábicos)

Desde ahí, un ancho catálogo que incluye creaciones insólitas y alucinantes como unos My Little Pony reversionados como “Mi Desviado Pony” en plan cannabis, Twin Peaks y lookeados como David Bowie, unos Baby Yodas porreros (el dato: se llaman Growgu en vez de Grogu; la refe se cuenta sola…), varias Wonder Woman femininjas (homenaje salvaje a las míticas figuras de Super Powers) y unos autitos Micro Machos (parodiando a los clásicos Micro Machines).

Todo eso y mucho, mucho más forma parte del curioso universo de Punk y Pop Toys. Y, por supuesto, en el pico de sus creaciones, su más reciente lanzamiento (y su pièce de résistance, si se quiere): la valijita Florencia Cultiva, que reconfigura al clásico “juego de rol” argentino, la valija que incluía kits para jugar a ser mamá, doctora, peluquera, veterinaria y cocinera, entre otros oficios tradicionales. Pero, ahora, reversionada en su versión cannábica.

Entretanto, el porro juega un lugar importante en el proceso de creación de SofiLí, pero no solo a modo de inspiración, sino también como una motivación política.

“Quiero transmitir un mensaje combativo, en contra del statu quo. Siempre me preocupó hacer un desarrollo de obra con mensaje político no partidario. Y, como los juguetes siempre tuvieron un papel de industria cultural, de reproducción de roles y de división de géneros, me pareció interesante cuestionarlos con la valijita de Florencia Cultiva. Las próximas en salir son la Florencia Electricista, Florencia Futbolera, Florencia Bruja, Florencia Arqueóloga…”.

Pero, ¿qué trae la valija de Florencia Cultiva? Todo lo necesario para viajar: sustrato, macetitas, un picador, papelillos, un contenedor, un alfajor, una pipa de agua, una turbina y una cajita de fósforos. Aunque, por cuestiones obvias, no contiene semillas ni flores.

“Desde 2017 hago figuras en resina basadas en muñecos vintage con los que jugamos quienes pasamos la infancia en los ochenta y noventa”, sacude la artista desde el manifiesto que cuelga en sus redes. “Cuando empecé con este proyecto me prometí no hacer obras con comentarios políticos, pero eso no duró ni un día”, concluye.

