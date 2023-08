‘La Política se Quiere Adueñar del Negocio del Cannabis Medicinal’: Arturo Sagretti, Presidente de la Asociación Papá Cultiva

Nota por Enrique D. Fernández publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Desde el 2015 Arturo Sagretti se encuentra al frente de Papá Cultiva, el colectivo de filántropos argentinos que tiene como misión difundir y concientizar sobre el cannabis terapéutico y medicinal.

Sagretti se refiere a la asociación como una comunidad internacional que supo cruzar el charco y llegó a sentar bases en el exterior con Papá Cultiva Ecuador, además de pisar fuerte en diferentes puntos de la Argentina.

“El grupo está formada por amigos, agrupaciones, activistas, usuarios y cultivadores de todo el mundo”, cuenta a El Planteo su fundador.

El propósito de concientizar sobre la ley se vincula de manera directa con la propia historia de vida de Arturo, y la cual lo llevó a fundar Papá Cultiva. Su hijo, Ian Lucas, comenzó a sufrir a los siete años de epilepsia refractaria. Fue así que durante el día tenía convulsiones que incluso derivaban en la pérdida del conocimiento.

En medio de una travesía por diferentes clínicas y visitas a profesionales que no lograban dar con el tratamiento indicado, Arturo llegó hasta Uruguay, donde conoció a la gente de “El Jardín del Under”.

Ellos fueron quienes lo interiorizaron en las propiedades curativas de la planta cannabis sativa, para aquellas personas que padecen de epilepsia. Fue durante este periplo que da vida a Papá Cultiva para concientizar sobre el autocultivo.

Un tropiezo en el camino

Finalmente, Arturo consiguió que le recetaran gotas de cannabis con fines medicinales. Para asegurarse la procedencia de las mismas, Arturo decidió plantar las hojas en su casa.

El tratamiento funcionaba de manera más que eficiente, hasta que un vecino que vio las plantas lo denunció. Toda la familia terminó con la casa allanada, acusada de tenencia y tráfico de estupefacientes, y su hijo sin su medicamento.

“En el momento que me allanan yo tenía bastante desinformación. No tenía contactos. Fue todo muy sorpresivo. En la causa figuraba que las plantas eran para mí y no para Ian. Cuestión que para que sea excarcelable tuve que decir que eran para consumo personal. Todo me dejó un sabor agridulce”, asegura con bronca el especialista en cannabis medicinal.

Rememorando al papá inexperto que cultivaba sus primeras plantas, Arturo se lamenta: “En ese momento los jueces estaba más cerrados, había más desinformación. Durante tres años tuve que cumplir con tareas comunitarias. A medida que me fui haciendo defensor de la planta entendí más de derechos e incluso me di cuenta de que aunque las plantas hubiesen sido para mí, no tenía que cumplir con ninguna pena”.

Varios años después de aquel episodio que parecía complicar más la situación de toda la familia, la historia es otra: “Luego de poco más de 10 años de usar cannabis podemos decir que Ian se encuentra estable. Gracias al cannabis pasó de tener diez convulsiones diarias a un lapso de dos años y medio de no sufrir episodios”.

El padre que alza su voz

Arturo hace hincapié en la desinformación que sigue latente en el país y que lamentablemente alimenta el prejuicio desde algunos sectores, motivo por el cual Papá Cultiva busca llegar a todos los puntos de la Argentina.

“En nuestro caso está bastante claro que lo que hacemos es difundir el cannabis terapéutico y medicinal; y al estar en actividad constante, el mensaje, por lo general, llega”, relata.

Y sigue: “Creemos que el prejuicio existe por la falta de información y divulgar los beneficios terapéuticos de la planta hace que la gente tenga otra visión, aunque hemos notado en algunos lugares más que en otros que el sólo hecho de colgar una bandera o mostrar el logo con la hoja de cannabis causa diferentes reacciones, que van desde la impresión, el repudio, el guiño, las risas, etc”.

En estos meses de campañas electorales, desde algunos sectores de la política se ve cómo diferentes candidatos volvieron a abrazar el tema de la ley que ampara al consumo del cannabis. Para Arturo, el rol de los políticos, tiene doble discurso.

“Me parece que la política se quiere adueñar del negocio del cannabis medicinal y de la planta. Si bien hoy tenemos una ley terapéutica con algunos errores, la misma está funcionando y, de algún modo, cubre la necesidad primaria de los que cultivamos para hacer medicina casera. En cuanto a difusión, sí se está comunicando desde algunos sectores políticos sobre el cannabis medicinal. Aunque a veces la información que proviene de estos sectores es algo inconclusa y otras veces incorrecta”.

—¿Cuáles son las trabas que prevalecen respecto a la ley y que se siguen trabajando desde Papá Cultiva?

—La mayor traba que tiene la ley es la desprotección de los usuarios. Hay muchos casos de allanamientos. No hay una línea jurídica directa las 24 horas. Detienen a gente que está inscripta en REPROCANN. Falta capacitar a las fuerzas de seguridad sobre lo que es la ley terapéutica vigente en Argentina. El sistema tampoco ofrece un sistema de médicos gratuitos que puedan vincular a la gente, ya que las personas terminan abonando la consulta. Todavía queda bastante por hacer respecto a la ley.

