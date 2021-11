Cannabiscapes: Explorando la Cultura de la Marihuana a través del Arte de Cogollos

Nota por Javier Hasse publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Si te gusta el cannabis o la música, es probable que sin saberlo alguna vez hayas visto el arte de Greg Welch.

Bajo el acrónimo Cannabiscapes, el joven creador ha producido cientos de piezas de arte usando flores de cannabis molidas y otros productos relacionados. Formando el paisaje de galerías de arte, tiendas o portadas de álbumes, Cannnabiscapes se ha convertido en un elemento imprescindible para fans al cannabis.

Pero, ¿cómo pasó este personaje de tener que ocultar su nombre real para distribuir su arte a convertirse en uno de lxs artesanos más conocidos del mundo de la marihuana?

Según Welch, gran parte de su éxito puede atribuirse a la colaboración y al trueque. No tenía a su ego involucrado en el proceso: sólo un deseo de llevar su arte al mundo.

“La gente traía productos nuevos para la industria del cannabis y hacíamos intercambios. Yo producía un poco de arte con ellxs, posteaba los resultados en mi cuenta de Instagram y conseguía material para mis archivos. Tenía todas las de ganar”, dijo durante una entrevista reciente.

Y su buena voluntad dio sus frutos. Cuatro años después, Greg trabaja con muchas de las compañías con las que colaboró al principio de su carrera.

Ahora, rebobinemos por un segundo: ¿de dónde vino la idea de hacer arte con marihuana?

Primero: probar el porro

Greg no consumía cannabis de joven. De hecho, empezó a consumirlo a los 20 años, cuando se mudó al sur de Florida y se unió a un grupo de personas que él define como unos “estafadores exitosos”.

“Todxs eran responsables y fumaban marihuana, así que pensé que no podía ser tan malo”, expresó. “Ese fue el comienzo de mi consumo y la forma de entender que el cannabis crea conexiones”.

Años más tarde, Greg decidió buscar un trabajo en la industria de la marihuana, consiguiendo un puesto de ventas para una compañía de software de rastreo.

Recuerda los cientos de llamadas que tuvo con empresas de la costa oeste y de Colorado, y la posterior oportunidad que estos contactos generaron. Viajaba por todo el país, conociendo a pioneros y pioneras de la industria del cannabis, haciendo amigxs y conexiones de negocios, a medida que conocía el mercado.

“Eso me demostró que estaba en el espacio correcto y con la gente correcta”, dijo.

Y fue por ese tiempo que comenzó a hacer arte de marihuana y creó la cuenta de Cannabiscapes en Instagram.

“Venía pensando con quién me gustaría fumar marihuana y cuál sería la mejor manera de hacerlo. Mi solución fue recrear sus caras con cannabis”, explicó.

Snoop Dogg por Cannabiscapes

En su mente, ninguna otra figura en el mundo hablaba más de marihuana que Snoop Dogg. Así que encontró una foto de referencia y pasó “demasiado tiempo dándole forma, en retrospectiva, a una horrible interpretación del Dogg”.

En última instancia, su objetivo era generar piezas que la gente apreciara antes de, o sin saber, que estaban hechas de marihuana. Y, según él, esa primera prueba no salió como esperaba.

“Mi objetivo es crear algo que mi abuela de 85 años, a la que no le gusta la marihuana ni tampoco lo que hago, apreciaría. Ese es el tipo de juego al que juego”.

Hacerse profesional

Con el paso del tiempo, Greg perfeccionó su oficio. Y con ello llegó la atención del público.

Las cosas realmente despegaron cuando hizo una pieza para un álbum de Berner a finales de 2017.

Berner por Cannabiscapes

Ese fue un momento especial para él.

“No sólo fue memorable por quién es él dentro de la industria, sino que también fue mi primer proyecto importante e inmediatamente me puso frente a una enorme cantidad de amantes del cannabis“.

Pero, a pesar del reconocimiento, Greg todavía no estaba listo para salir del armario del cannabis. Todavía firmaba todas sus piezas como Ty Forto.

“Durante mucho tiempo estuve haciendo mi arte fuera de Florida y, en ese momento, todavía el cannabis medicinal no era legal, por lo que el terreno no era todavía muy fértil para firmar las obras con mi nombre”, explicó.

Más allá de la legalidad, Greg todavía estaba preocupado por la percepción pública.

“También me preocupaba el juicio de lxs otrxs. Estaba literalmente viviendo justo detrás de una estación de policía y era una de esas cosas que… no es que tuviera nada que esconder aparte de algo de marihuana… pero no quería generar problemas que fueran evitables, ¿sabes?”

Había llegado el momento de ir al oeste, pensó en 2018. Y así lo hizo.

“Ahora me importa un bledo; estoy dispuesto a poner mi cara y mi nombre para promover los aspectos correctos de la industria.”

Cannabiscapes: hacer una carrera del arte de marihuana

En el pasado, esta columna, centrada en los trabajos más interesantes relacionados con el cannabis, ha examinado la aparición del arte de cannabis y la viabilidad de hacer de él una carrera. Personas como el fotógrafo de cannabis Bentley Rolling, la comediante Rachel Wolfson, la artista performática Laganja Estranja, o la artista multimedia Emily Eizen, son prueba viviente de ello.

“Quiero decir, cualquier cosa puede ser una carrera si lo haces lo suficiente, ¿verdad?”, Greg comentó cuando se le preguntó sobre el tema.

“Pero uno no puede hacerlo solo”, añadió. Se trata de conectar con la gente adecuada y establecer relaciones auténticas y duraderas.

“Al pasar tiempo con algunas de las personas que han sido pioneras en diferentes aspectos del mercado, o que han estado en él durante mucho tiempo, te baja a tierra ver cuánto ponen en lo que hacen y qué tipo de sacrificios o riesgos personales han tenido que asumir.”

Hoy en día, Greg crea sus obras a partir de cannabis y asesora a muchas empresas en la comercialización, el diseño y la estética.

“Definitivamente hay oportunidades para crear un negocio del arte de cannabis a partir de la creación de redes y mediante el aprovechamiento de esas relaciones. Es algo que sigo explorando, experimentando, y viendo en qué dirección quiero ir. Todavía estoy en una fase exploratoria y disfrutando del viaje. Pero mi mente siempre está mirando las lagunas en el mercado y las formas de ayudar a los aspectos de la industria que apoyo”, añadió.

Siguiendo su propio consejo, Greg estará empezando un podcast y una serie web en 2021, y explorando nuevas oportunidades para crear en torno a la cultura del cannabis.

“Tengo la oportunidad de pasar tiempo con tantas personas inspiradoras, que me siento obligado a compartir más de sus historias. Y ahí es donde estoy centrándome este año. Voy a empezar un podcast y una serie web y mostrarle a la gente cómo es el verdadero juego de la marihuana. Por lo menos lo que estamos listxs para mostrar, si sabes a lo que me refiero”, explicó.

Proporcionar valor antes de pedir valor

Para Greg, no hay que frenar. En todo momento, dijo, tiene aproximadamente 10 proyectos “nadando” en su cabeza.

“Quiero montar la ola hacia dondequiera que me lleve el juego de la marihuana. Cualquiera que tenga eventos en marcha o un pop up en un dispensario… Lo que sea que esté pasando, eso es lo que quiero experimentar ahora mismo. Esto no tiene precedentes, no volverá a pasar nunca más, y tengo la suerte de poder pasar el rato con algunxs de lxs mejores a la hora de hacerlo”.

“Mi consejo número uno para cualquiera que quiera ser creador de contenido en la industria es que proporcione valor antes de pedir valor“, terminó. “Lo que quiero decir es que antes de pedir a alguien que se desprenda de su dinero duramente ganado, les muestres cómo puedes ayudarles. Muchos de mis proyectos han surgido de mí creando una pieza para una marca que respeto y simplemente publicándola. La gente adecuada ve y comparte el trabajo con las personas que vibran y eso ayuda mucho a la marihuana”.

