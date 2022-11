Video: el Mudial de Fútbol y las Drogas, la Historia de Diego Maradona

Los mundiales de fútbol de la FIFA tienen una larga historia en relación a las sustancias.

El Planteo presenta el ciclo documental Positivo/Negativo: historias de doping en los mundiales.

El capítulo estreno cuenta el caso de Diego Armando Maradona en la Copa de USA 1994.

🎬 El MUNDIAL Y LAS SUSTANCIAS, EN ESTA SERIE ORIGINAL DE EL PLANTEO ⚽



En el capítulo 1 de Positivo/Negativo, "Diego Maradona: el Día que nos Cortaron las Piernas"https://t.co/Ki30FZKjqm — El Planteo (@elplanteo) November 20, 2022

Bajo el título “Diego Maradona. El Mundial que nos cortaron las piernas”, narra el momento más triste en la carrera del astro argentino cuando se halló efedrina en el control antidopaje.

Le siguen los casos de Andrés Escobar, el jugador colombiano asesinado tras convertir un autogol; Willie Johnston, el escocés de los excesos; Ernst Jean Joseph, el haitiano que sufrió la tortura tras dar doping positivo y la afición de Sulley Muntari por la marihuana.

En cuanto a selecciones se cuenta la historia de Alemania, campeona en 1954, que sembró un manto de dudas por supuesto consumo de sustancias -las que utilizaba el ejército nazi- en tiempos donde no existía el control antidoping.

El ciclo es una idea de Hernán Panessi, con guiones de Cristian Baral y Ulises Rodríguez, producción sonora de Santiago Alonso y edición de Nahuel Rodríguez.

Con esta producción 100% original, El Planteo cuenta una parte de la historia de los Mundiales relacionado con lo prohibido y con momentos que, muchas veces, prefieren ocultarse o borrarse.

Mirá el primer capítulo de Positivo/Negativo, la serie sobre mundiales y doping, en YouTube.

Fotos de portada: Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons // Steindy (talk) 17:02, 29 November 2009 (UTC), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons // Jack de Nijs for Anefo, CC0, via Wikimedia Commons // Editadas en Canva por El Planteo