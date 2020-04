Chris Webby habla sobre su larga historia de amor con la marihuana y Hillary Clinton

Ya sea rapeando o siendo entrevistado, Chris Webby no se detiene.



Si nunca escuchaste la música de Chris Webby, te recomiendo que lo hagas. En un mundo donde el campo del hip-hop está dominado por tramperos y raperos murmurantes con tatuajes en sus rostros y poca sustancia en sus letras, la sustancia de Webby brilla como una luz en la oscuridad.

Webby se convirtió en una estrella viral el año pasado después de lanzar un increíble estilo libre sobre “What’s The Difference” de Dr. Dre durante una entrevista con Sway Calloway en SiriusXM. La sacó del estadio, ignorando a los MC de la “nueva escuela” y asesinando a los políticos corruptos:

Remember the name, C-Web, I spit sickly,(Recuerda el nombre, C-Web, escupo solo lo mejor)

I got my competition breathing hard as Chris Christie. (tengo a mi competencia respirando con dificultad como Chris Christie.)

Más allá del estilo libre, Webby es un gran escritor. Una buena introducción a su música se puede encontrar en su serie “Raw Thoughts”, una trilogía de rap donde enumera a todas las personas que no le gustan y explica sus razones. En la primera canción de esta trilogía, Webby avergüenza a los “repudiable políticos”, como los llama.

Es difícil no reírse por sus comentarios satíricos , ya que llama al ex fiscal general anti cannabis Jeff Sessions un “viejo Pitufo”, y promete “encender un porro” en su “pasto”.

Sintiendo la necesidad de hablar de marihuana con este rapero y amante de la hierba, High Times llamo a Webby para encontrarse.

El amor de Webby por la hierba

Webby dice que creció en una casa cannabis-friendly. Su padre era músico y su madre era maestra de secundaria. Eran miembros respetados de la comunidad y disfrutaban de una buen porro de vez en cuando.

“Los atrapé cuando era muy joven y, obviamente, en el momento en que no querían que fumara hierba”, Webby le dice a High Times. “Entonces, cuando me atraparon en el octavo grado, me regañaron. Ellos también tenían razón. Explicaron que mi cerebro aún no había terminado de formarse. La hierba es para adultos.

Pero, a medida que crecía, su amor por la marihuana ya no podía ser contenido u oculto.

“Hoy en día, fumo marihuana con mis padres”, dice. “Creo que estar en ese tipo de hogar me permitió darme cuenta de que la marihuana no es algo malo y que personas como mi madre, maestra de escuela por más de 30 años, un pilar de la sociedad, podrían usarla y seguir siendo buenos, gente productiva “.

Con el tiempo, Webby no solo desarrolló un amor por la marihuana y una pasión por la defensa de esta, sino que también desarrolló una comprensión profunda de las cepas que mejor funcionan para él.

“No hay duda de que diferentes tipos de marihuana te pondrán en diferentes tipos de lugares”, dice. “Tengo mi marihuana a la hora de dormir, tengo [mi] marihuana cuando quiero escribir, tengo una buena sativa para cuando es hora creativa, y una buena índica pesada cuando estoy listo para ir a la cama y simplemente necesito algo que me ayude a llegar allí “.

Mejor porro de su vida

Durante una larga conversación, Webby discutió con nosotros sobre políticos, opioides, su TDAH y el uso de Adderall, y muchos otros temas. En un momento, decidimos hacer una pregunta clásica para los entusiastas del cannabis: ¿Cuál es la historia del mejor porro que te has fumado?

“Bueno, esa pregunta me pone a pensar”, dice. “Déjame pensar un momento. Mientras tanto, déjame contarte la historia sobre el tipo que me enseñó a armar un porro. Estaba en la secundaria y me fui de vacaciones con mi amigo Nick a una isla llamada Bequia, en el Caribe. Es una isla muy pequeña y su familia conocía a alguien que vivía allí, así que fuimos y nos quedamos con ellos “.

“Recuerdo que paseamos por toda la isla, nos encontramos con diferentes personas y nos hicimos amigos de este joven rasta llamado Linton. Yo diría que probablemente tenía unos 25 [años] más o menos. Linton era un hombre peculiar. Nos mostró un montón de cosas por las noches y siempre estaba armando porros. Hasta este punto, no sabía armar bien un porro. Linton me lo explicó y no solo me enseñó a armarlo, sino que también me enseñó a armar mientras estaba en movimiento. Caminamos por la ciudad y él me hizo armar porros hasta que lo hice bien ”.

“Hasta el día de hoy, todavía uso la técnica de armar de Linton”.

‘Yo, Hillary’

Alejándonos del tema del cannabis, volvimos al rap de “Raw Thoughts”. En esa canción, Webby no solo destruye a Jeff Sessions, sino que también incinera a otros políticos conservadores conocidos como Ted Cruz (cuya cara lo pone de “mal humor”) y al ex administrador de la Agencia de Protección Ambiental Scott Pruitt, prometiendo “construir” una tubería a través de los armarios de madera de su cocina. En un momento, Webby recita inesperadamente:

But, yo, Hillary.

Really? You think that I wouldn’t mention you

Just ’cause I tend to be liberal with all my general views?

But you’re an evil lady; [I’ll] say it ’cause I got to.

I’m down to have a woman President. Just not you!

You Claire Underwood-ass bitch, you wicked witch

Lyin’ through your fuckin’ teeth every single chance that you get…

Pero, yo, Hillary.

De Verdad? Crees que no te mencionaría

¿Solo porque tiendo a ser liberal con todas mis opiniones generales?

Pero eres una mujer malvada; [Lo diré] porque tengo que hacerlo.

Me apetece tener una mujer presidenta. ¡Pero no tú!

Tú, la perra Claire Underwood, bruja malvada

Mintiendo "entre los dientes" cada oportunidad que tienes …

Le preguntamos si realmente queria tener una mujer presidente. Después de todo, “Raw Thoughts II” es una canción feminista:

Bill O’Reilly says he’s sorry but really none of us buy it,

You can’t pay me off like all of those women to keep me quiet.

Who cares if he denies it, I’ll still come for him…

I’ll teach that old prick to treat women with respect

When I jam a pair of stainless steel scissors in his neck…

Old, gross, and crusty, outdated, and rusty,

Out of shape and husky.

Do you know how to tell if Bill O’Reilly’s near?

When you hear a woman scream: “Don’t touch me!”



Bill O'Reilly dice que lo siente pero ninguno de nosotros le cree,

No puedes pagarme como todas esas mujeres para mantenerme callado.

A quién le importa si lo niega, aún así iré tras él …

Enseñaré a ese viejo imbécil a tratar a las mujeres con respeto

Cuando le meta un par de tijeras de acero inoxidable en el cuello …

Viejo, asqueroso y malhumorado, anticuado y oxidado,

Fuera de forma y corpulento.

¿Sabes cómo saber si Bill O’Reilly está cerca?

Cuando escuchas a una mujer gritar: "¡No me toques!"



“Absolutamente”, respondió sin vacilar. “Creo que una mujer en la Casa Blanca podría ser algo grandioso. Creo que Hillary Clinton es una representación muy pobre de lo que realmente es una mujer en Estados Unidos; Creo que es una política corrupta como el resto de ellos … Y, en ese punto, ¿por qué incluso ponerle un género?

“Ella es igual que ellos”, continúa. “Ella es una persona horrible y las personas horribles no pueden ser definidas como hombres y mujeres. Pero creo que una mujer en la Casa Blanca podría ser realmente una gran cosa. Creo que las mujeres piensan de manera diferente [y] tienden a ser más compasivas [y] tienden a sentarse y pensar antes de actuar un poco más que los hombres impulsados ​​por la testosterona … Hay diferencias entre hombres y mujeres. Estoy a favor de todo igual, pero más allá de todo eso, hay una diferencia entre un hombre y una mujer, volviendo a lo que somos como especie, antes de que todo esto de la sociedad entrara en juego “.

Entonces, ¿qué pasa con las mujeres en el cannabis? ¿Qué hace que la industria del cannabis sea más receptiva a las mujeres? ¿Por qué hay más mujeres ejecutivas de C-Suite en el cannabis que en la mayoría de las otras industrias?

“Creo que la industria de la marihuana simplemente atrae a mucha gente como nosotros; solo personas más geniales que simplemente están con eso … Por supuesto, las mujeres pueden estar a cargo de las cosas. Para mí, eso es obvio.

“Creo que esa es una de las cosas más extraordinarias de la marihuana: reúne a personas geniales. A lo largo de mi vida, he conocido a algunas de las personas más increíbles simplemente fumando un porro “.