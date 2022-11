¿Cómo se Compone un Hit? Shigant-G, el CBD y su Trabajo como Productor de la Crema Musical Argentina

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Cuando arrancó con la producción musical, Nicolás “Shigant-G” Romano tenía un problema de atención y se mareaba viendo tantas perillas y canales. Pero, mágicamente, ordenó su cabeza en colores: “Los rojos son los que más consumen energía en una canción y llevan un nivel de importancia superior frente al resto de colores como el naranja, amarillo, verde y celeste”, cuenta.

A este método, el joven detrás de El Origen de Acru, Hecho a Mano de YSY A, “R.I.P.” de Cazzu, entre otras producciones, lo llamó “Método Arcoíris” y lo compiló en este, su primer libro, donde sistematiza su experiencia. Muy resumidamente: explica como hacer un hit.

“Es la guía paso a paso que me hubiese gustado tener cuando me inicié en el mundo de la producción musical para diseñar el sonido de los álbumes que pasaron por mis oídos”, explica Shigant-G.

Hacelo vos mismo

El productor es un convencido de la revolución de las habitaciones, del boom del do it yourself, de las bondades de la producción hogareña: “Siento que es posible crear, grabar y mezclar tus canciones y álbumes usando cuatro elementos: un portátil, una interfaz, un micrófono y unos auriculares”, asegura.

“La magia está en la ecuación y no en la emoción”.

Por caso, su libro está orientado a productores musicales, artistas, mixers y creadores de contenido que están dando sus primeros pasos. Y, más allá de las técnicas, Shigant-G hace hincapié en el desarrollo personal y profesional contando cómo transitó su camino en la música.

Como hacer un hit: ¿qué hay detrás de las canciones que suenan en todos lados?

“Para que una canción funcione tiene que sorprender, emocionar y ser fácil de recordar”, narra este fanático del sonido de Dr. Dre, Fito Páez. Dave Brubeck y Hans Zimmer.

¿Qué canción de la historia de la música le hubiese gustado grabar? “Cherish the day” de Sade.

—Según tu experiencia, ¿cuál es el primer paso para grabar una canción?

—Usualmente, utilizo una instrumental de algún beatmaker de confianza o algún type beat de YouTube que me despierte una emoción. Puede ser de desamor, de euforia o simplemente de algo que me toque un nervio que hace años tenía guardado. Con la emoción a flor de piel, tarareo varias melodías sobre el beat. Hago de 3 a 6 grabaciones lo más rápido posible para no perder el fogonazo inicial. Luego comienzo a elegir las frases que más me gustan. Una vez terminado, compongo la letra sobre esas melodías. En el libro cuento más formas.

—De paso, van unos meses desde que salió. ¿Cómo viene el recibimiento del libro?

—Estoy sorprendido y muy feliz con los resultados. Escribí el libro con la intención de poner al servicio mi experiencia a una comunidad que lo está recibiendo con mucho amor y compartiendo de forma genuina. Vamos por la segunda tanda sold out. Lo que más me pone feliz es que la intención principal, desde el inicio, fue ayudar y eso está ocurriendo.

Respeto por el CBD y la historia de su abuela

Entretanto, el productor reconoce que su relación con el cannabis “es espectacular”.

Durante muchos años fumó marihuana, aunque -según narra- “su experiencia era limitada con su uso en todas sus formas”.

Sentía que le daba placer y, además, le servía para aplacar su ansiedad.

Con el paso del tiempo, su actitud pasional por hacer cosas, una manera intensa que roza la obsesividad, se volvió bastante dependiente: tuvo que dejar de fumar y buscar otros métodos para encontrar el foco. Así llegaron a su vida el deporte, la meditación y, fundamentalmente, el CBD.

“Al principio, cuando dejé el porro, como en toda ruptura, estaba enojado o confundido”.

Hasta que, hace unos años, su abuela empezó a utilizar aceite de cannabis para paliar sus dolores. “Ahí entendí el verdadero poder de la planta. Me regaló tiempo con una persona que amo”.

En lo personal, Shigant-G nunca usó el porro como un incentivo para componer: lo ponía lento y a él le gusta estar activo. “Es que me voy por las ramas. Y cuando fumaba, ya no sólo me iba por las ramas, sino que cambiaba de bosque completamente”, reconoce.

Foto de cortesía.