Creatividad, Cannabis y Cultura Negra con C.J. Wallace y Willie Mack

Hace más de un año, escuché que C.J. Wallace, hijo de Christopher “The Notorious BIG” Wallace, se estaba metiendo en la industria del cannabis. La gente me decía que su organización, Think BIG, era increíble. Pero después de investigarlo, no pude (por mucho que intentara) averiguar qué era lo que hacía. Creo que C.J. y su compañero, el genio creativo Willie Mack, estaban todavía en sus etapas formativas.

En ese momento, habían lanzado una línea de cannabis de edición limitada con una de las compañías líderes en el espacio. Sin embargo, me dijeron en ese momento que sabían que Think BIG tenía que ser mucho más que vender marihuana buena. Tenía que ser sobre hacer el bien.

Yendo a lo grande

Ha pasado más de un año y las vidas de C.J. y Willie han cambiado.

“Hace un año, realmente no veía lo que estamos haciendo ahora”, reconoció C.J. durante una conversación reciente. “Comprendía la importancia de la reinversión en todas las comunidades más perjudicadas por la Guerra contra las Drogas y un sistema de justicia penal injusto. Sabía que la parte de equidad social y el aspecto de la reforma de la justicia penal iban a ser grandes claves de nuestro negocio. Sin embargo, en ese momento, creo que realmente quería tener un producto de cannabis en el mercado”. Biggie y CJ

Con el paso del tiempo, CJ se hizo cada vez más consciente de su posición privilegiada como empresario afroamericano de cannabis con conexiones, un legado, un nombre y un equipo. ¿Cuántos otros podrían alardear de esto? Y así, calculó: esta fuerza tenía que ser utilizada para un bien mayor. “El año pasado fue una gran experiencia de aprendizaje… Tienes que evolucionar”, explicó.

Y sí que evolucionaron. Think BIG no es solo una empresa de marihuana. En realidad, Think BIG es una empresa centrada en la legalización y la reforma de la justicia penal/social.

“Nuestro verdadero Norte como personas y como negocio es la legalización global del cannabis y el cáñamo, porque la legalización obliga a entablar conversaciones difíciles sobre las raíces y la aplicación de la prohibición y numerosas discusiones sobre cómo ayudar a las personas más perjudicadas por la prohibición”, dijo Mack.

Negocio esencial

La pandemia del COVID-19 ha cambiado las realidades y las prioridades de todxs, y Think BIG no es una excepción.

Justo antes de que el COVID-19 cerrara Nueva York, Think BIG pasó una semana viajando por todo el estado para reunirse con representantes de la oficina del gobernador Cuomo; el presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams; la Harlem Business Alliance; y otrxs líderes electxs, religiosxs y comunitarixs. Todxs estaban comprometidos con la reforma del cannabis y le dieron a C.J., Willie y su coalición de socios de legalización y defensa (Jason Ortiz, presidente de la Asociación de Cannabis de las Empresas Minoritarias y el ejecutivo de cannabis y campeón del Super Bowl, Marvin Washington) la oportunidad de discutir su plataforma de política de legalización.

“Fue la primera vez que visité la Capital del Estado e hice lobby para cualquier cosa, especialmente la legalización del cannabis. Estaba nervioso pero también muy sorprendido por la recepción que recibimos: tanta gente que nos apoyaba y nos pedía consejo. Cuando nos agradecieron con una gran ovación en la Asamblea del Estado de Nueva York por continuar el legado de mi padre y luchar por la legalización, eso fue realmente muy emotivo para los dos”, dijo C.J.

Mack agregó: “Fue bastante increíble: todxs, desde la oficina de Cuomo y su zar del cannabis, hasta el líder de la mayoría del Senado Andrea Stewart-Cousins ​​y el presidente de la Asamblea Carl Heastie, estaban abiertxs a escuchar nuestra plataforma de políticas. Nuestros asesores Steve DeAngelo del Last Prisoner Project y Steven Hawkins, del Marijuana Policy Project, han sido invaluables para ayudarnos a comprender los problemas relacionados con la reforma de la justicia penal; cómo debería ser la justicia social y la equidad social”.

“Tenemos que liberar a lxs prisionerxs de guerra del cannabis, detener la vigilancia de las comunidades negras y marrones y sentar las bases para la reinversión en las comunidades que fueron más perjudicadas por la guerra contra el cannabis con subvenciones, asesores, educación, capacitación laboral, reinversión económica y reformas de justicia social y criminal en todo el país, a medida que construimos esta nueva industria.”

Para C.J., ir a Harlem, Brooklyn y Queens, así como sentarse con los caucus negros, puertorriqueños, hispanos y asiáticos, fue una revelación.

“Escuchar lo que les preocupa a las personas en estas comunidades y compartir ideas sobre cómo arreglar el sistema de justicia penal injusto y reconstruir comunidades fue algo que nunca podría haber imaginado. Sé que mi padre estaría impresionado”, declaró C.J.

Y, como los dispensarios de marihuana medicinal y de uso adulto en todo el país se han considerado esenciales, durante esta pandemia de COVID-19 el mensaje de creatividad de Think BIG se ha vuelto más relevante que nunca.

“Vemos que el COVID mata a personas negras y marrones a tasas más altas y esto está relacionado con el mismo sistema que nos mantiene en la cárcel, nos mata por salir a trotar, hace que nuestras mujeres mueran a tasas más altas en el parto y contribuye a los numerosos problemas de salud mental no expresados ​​en nuestras comunidades. No podemos hablar de reforma de la justicia penal sin la legalización del cannabis. Y no, Joe Biden, la despenalización no es la respuesta. La legalización es el único camino a seguir“, dijo Wallace.

Primero, la familia

El 21 de mayo habría sido el cumpleaños número 48 de Christopher Wallace. A principios de este mes, iba a ser incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll y honrado en una transmisión televisada a nivel nacional en HBO.

C.J., su abuela Voletta y otrxs colaboradores icónicxs de su padre estaban discutiendo planes para la inducción. Esa celebración ha sido pospuesta hasta noviembre.

“A principios de marzo, nadie podría haber predicho que una pandemia cerraría la sociedad, retrasaría la reforma del cannabis y arruinaría estas celebraciones merecidas por mucho tiempo por mi padre. Pero la vida sigue y Think BIG se está moviendo con ella”, dijo Wallace. “Cuando el mundo habla de mi padre, hablan de su música, pero no hablan de quién era cuando era un joven negro en Nueva York con su madre, lejos de su familia en Jamaica durante los años 80 y 90, y cómo gran parte de su creatividad surgió de la lucha de ser un hombre negro incomprendido en este mundo”. CJ se dio cuenta de que necesitaba entender quién era Christopher Wallace (NO Biggie Smalls) para compartir la historia completa de su padre con el mundo.

En los últimos años, Wallace comenzó a hacerle más preguntas a su abuela, tíos y amigxs de su padre sobre quién era su padre cuando era niño y joven. Pasó un tiempo revisando las fotos familiares y la ropa y los efectos personales de su padre, incluso recuperando su bastón de la división de propiedades de la LAPD. Había estado allí desde el día en que lo mataron.

“Cuando conocí a C.J., él estaba en una búsqueda personal para entender quién era su padre. Esto está en el núcleo de Think BIG. Su historia es una historia universal; todxs queremos entender quiénes somos en relación con nuestrxs padres. Su historia es cada película de Disney combinada con una novela de aprendizaje, pero también es la historia del Rey y el Príncipe. C.J. es responsable de continuar con el legado de su padre, un rey de la música y la cultura. Podemos presenciar la mayoría de edad de C.J., lo que implica que él también complete la segunda mitad de la historia de Christopher Wallace para el mundo”, explicó Mack.

“Esa es una carga pesada para cualquiera, especialmente a la edad de 23 años.”

¡Feliz cumpleaños FRANK WHITE!

Cuando C.J. y Willie comenzaron a intercambiar ideas sobre el futuro de Think BIG, siempre planearon crear una marca de lifestyle.

“Recordando, mi [otro] padre, Todd Russaw (el hombre que me crió) siempre ponía la música de mi papá en el auto”, recordó C.J.

Una vez le preguntó a C.J. si sabía quién era Frank White.

C.J. no lo sabía.

“Me habló de la película ‘Rey de Nueva York’ y del personaje principal, que se llamaba Frank White. BIG tomó el nombre porque era el rey de Nueva York en el hip hop”, dijo C.J. “El nombre también siempre me quedó grabado. Era como John Doe, un no-nombre que estaba bajo el radar y era uno de sus alias con los que sus amigxs cercanxs lo llamaban. Entonces, la marca Frank White es una forma de honrarlo, y al mismo tiempo crear algo nuevo y mío.”

Se necesitaba la creación de una marca de lifestyle (o “estilo de vida”, como las llaman), y Frank White era la opción obvia. Y así, el dúo Wallace-Mack comenzó a mirar hacia atrás, para mirar hacia adelante.

“Vimos que la creación del jazz estaba ligada al uso de la planta de cannabis por Louis Armstrong; lo ayudaba a fluir o a meterse en esa mentalidad, también conocida como ‘la zona’. Además vimos que la criminalización de esta planta y la música de jazz también estaban unidas. Lxs niñxs blancxs disfrutando de esta música con lxs niñxs marrones mientras usaban esta ‘droga’ era un problema que debía resolverse. Entonces, el uso de esta droga por músicxs y minorías se convirtió en la narrativa fundamental que condujo a la prohibición de una planta. Nos dimos cuenta de que necesitaban cambiar la narrativa sobre el impacto de esta planta y lograr que la gente piense más sobre ella como una herramienta para la creatividad”, dijo Mack.

“Decíamos: ¿te gusta la música? ¿Entonces te gusta el cannabis? Llamamos al cannabis el mejor escritor fantasma, ya que no fue acreditado en la creación de tanta música. Tal vez fueron lxs artistas, la banda, lxs ingenierxs, lxs escritores, lxs productores… Alguien lo estaba usando como parte de su proceso creativo para ayudar a descansar, relajarse o reducir el miedo escénico. Les ayudó a fluir y conectarse para crear la música más increíble del mundo, desde jazz hasta blues, soul, funk, rock & roll, country, reggae, R&B y hip hop. Es una herramienta increíble para la creatividad”, agregó Wallace. “También era algo que mi papá y yo amamos, ya que nos ayudó a lidiar con el estrés de ser jóvenes negros en Estados Unidos”.

Para Think BIG, Frank White es una marca que celebra el triunfo de la cultura negra, la creatividad y adopta el estado de flujo como la forma definitiva de autoexpresión y libertad. Consistirá en una línea de indumentaria y accesorios, productos de salud y bienestar, música y contenido.

El primer proyecto fuera de la marca será un álbum inspirado en la música de su padre.

“Nunca quise hacer nada con la música de mi padre, como era de esperar”, expresó C.J. “Siempre escuché acerca de cintas, versos no escuchados, imágenes nunca vistas, con las que me encantaría trabajar para crear algo nuevo, no solo música”.

“Más específicamente creativo, contenido para contar su historia. También llenaría los vacíos faltantes sobre quién era mi padre para mí y mi hermana, y me gustaría crear algunas cosas nuevas que honren su impacto en la cultura de nuevas maneras.”

Pero las cosas cambiaron cuando C.J. y Willie se conectaron con algunos productores y un sello, que estaban trabajando en un nuevo proyecto inspirado en la música de BIG. Fue un flechazo instantáneo. Irónicamente, todo sucedió en el día de San Valentín.

“Nos registramos para la producción ejecutiva y hemos estado trabajando juntxs en el álbum. El primer sencillo se lanzará en las próximas semanas”, concluyó C.J.

