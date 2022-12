Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

No, en Cuba no suele hablarse de cannabis. No suele mencionárselo desde la perspectiva medicinal ni, mucho menos, desde la recreativa. O, al menos, eso no ocurre de forma masiva ni cotidiana. “Pienso que es un error”, embiste el artista DJ Jigüe, desde el corazón de la isla. De hecho, con su sello independiente, Guámpara, acaba de lanzar “Yerba Santa”, una canción que problematiza sobre el tema.

“Pusimos nuestro punto de vista sobre el cannabis, esa fue la intención, y creo que lo pudimos lograr”, cuenta. En ese sentido, “Yerba Santa” cumple un doble rol: brindar una información que, tal vez, mucha gente desconoce y, además, aprovechar el arte para “naturalizar” el acceso a la planta.

Explica DJ Jigüe: “No somos los primeros que hablamos de eso en nuestro país, sólo queremos que cambie esa vieja visión que hay en Cuba. Además, estamos en una isla del Caribe que tiene potencialidades para introducirse en la industria del cannabis. Es como una oportunidad que nos estamos perdiendo cada día”.

Santa yerba, yerba santa

El tema, interpretado por Familia Vakana, se expande como un reggae orgánico, con vínculos estrechos con “Bob”, y con un sonido que fluye armónicamente. Por caso, Familia Vakana es un dúo integrado por Geral Cobas y Pedro Pellón, la unión de dos raperos fundadores de la movida del rap y el reggae cubano.

“Estamos muy agradecidos de que ellos hayan puesto sus energías y sus ganas en este single. Y ahí está ‘Yerba Santa’, a la altura de las aptitudes de sus artistas y a la altura del beneficio de la planta y la bondad del cannabis”, devela el productor y DJ.

El cannabis es político

Cuando DJ Jigüe viajó por Uruguay, flasheó: su perspectiva cambió. Visitó el Museo del Cannabis y pudo conocer más sobre la planta. Y, de ahí en más, no volvió a ser el mismo.

“En mi opinión, se hace vital que, en algún momento, en nuestro país, las personas responsables y las autoridades pertinentes comiencen a repensar su mirada acerca del cannabis. Desde el punto de vista legal, hay muchas personas que han sido sancionadas por el consumo y la distribución de la marihuana y pienso que es algo que debería repensarse a partir de los beneficios que se han demostrado científicamente”.

Entretanto, DJ Jigüe no se considera un experto en la materia, pero sí comprime un interés sobre el tema: leyó, conversó, investigó. “He aprendido acerca de todos los beneficios medicinales que trae el cannabis y son totalmente impresionantes y efectivos”, dice.

Y sigue: “Desde el punto de vista recreativo también siguen muchos estigmas, que son falsos en su gran mayoría. Se ha comprobado y se ha demostrado que los índices de violencias están estrechamente vinculados al consumo de alcohol. No así con personas que consumen cannabis. Entonces, según a las conclusiones que llego, todo se ha basado una estigmatización que se generó mundialmente acerca del consumo de marihuana”.

El sello de la liberación y la sanación

El espíritu de Guámpara Music, el sello de DJ Jigüe y compañía, se yergue sobre nociones de “liberación y sanación a través de la música, con raíces en el pasado pero con la mirada puesta en el futuro”.

Pero, ¿qué quiere decir “guámpara”? Vamos: “guámpara” es un tipo de machete de la zona oriental de Cuba, utilizado en las guerras de independencia como medio de defensa de los mambises cubanos. “Guámpara Music lleva ese mismo sentido”, afirma el DJ.

En tanto, la creación de Guámpara Music no fue algo casual, sino que es el resultado de muchos años de trabajo dentro del movimiento de hip hop cubano. DJ Jigüe arrancó como MC y, luego, siguió como DJ y promotor del movimiento en Santiago de Cuba, la parte oriental y más caribeña de la isla.

Durante ese tiempo, organizó festivales, talleres y diferentes espacios para promover la música urbana y fundó el proyecto llamado 612K, en el que trabajó junto a músicos urbanos desde una perspectiva comunitaria.

“Durante años tuve la preocupación de que la mayoría de la música urbana en Cuba solo llegaba hasta la fase de producción. El ciclo no se cerraba. Los artistas urbanos en Cuba no tenían cómo lanzar su música en plataformas digitales, si no era a través de foráneos. No existían sellos independientes, sólo sellos discográficos del gobierno que mayormente responden a la música académica, tradicional. Era un escenario sin Internet, sin información y sin posibilidad legal de que los músicos cubanos pudieran expandir su trabajo”.

Así, en el año 2015, encontró la manera y decidió fundar su propio sello, el primero en su naturaleza en toda la isla.

“Decidí crear una plataforma que tuviera como premisa promover todo el sonido urbano pero que, a su vez, que hablara de un auténtico sonido cubano. Como siempre digo, para demostrar que Cuba es más que Buena Vista Social Club”.

Los trabajos históricos del label

Entre los trabajos destacados del label independiente está el disco Afrorazones, de 2017, un compilado de raperos y raperas cubanas afrodescendientes.

También, la coproducción del disco Havana Cultura Súbelo Cuba, de 2018, en la que DJ Jigüe firmó como productor junto a Gilles Peterson y Will V y que muestra lo más interesante de la música alternativa y urbana de aquel momento.

“Por muchos años fue un proyecto que visibilizó a la escena alternativa y joven de la música cubana. Fue muy interesante tener la responsabilidad de protagonizar uno de los capítulos de esa historia. Con el disco pudimos insertar artistas no sólo de La Habana sino de otras provincias y, al mismo tiempo, pudimos mostrar diferentes visiones creativas de la música urbana”, desarrolla el artista cubano.

El futuro del sello Guámpara

En la actualidad, desde el label están lanzando Guámpara Cypher, una nueva serie que pretende mostrar al diverso ecosistema de raperos en Cuba. El puntapié inicial de este proyecto ocurrió el pasado 3 de noviembre, con un cypher entre mujeres raperas.

Asimismo, están planificando una serie de live performances en su canal de YouTube. Y, a finales de año, promoverán la aparición de Mendo Records, un subsello de música urbana dedicado a un perfil más comercial y radial. El proyecto, bautizado como Mendo Records, estará piloteado por el joven productor Tato Parapar.

Por último, lanzarán La Tumba Mambi, un documental etnomusical que abarca un “fenómeno musical danzario” bien peculiar del oriente de Cuba.

“La escena musical en Cuba en este 2022 esta permeada de jóvenes artistas, bandas y músicos con mucho talento que están tratando de imponerse y de crecer dentro del escenario musical. El 2022 viene siendo una nueva etapa en la escena alternativa musical de la Cuba actual”, cierra el DJ y productor.

