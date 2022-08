El Futuro de la Cumbia 420 es el Neo 420: Conocé a Jules 420, Productor Ejecutivo del Sello de L-Gante y Perro Primo

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

“Estamos en un momento musical en el que no podés quedarte, no podés frenar”, asegura Julián Conso, alias Jules 420, productor ejecutivo de Kriterio Music, el sello musical de L-Gante regenteado por DT.Bilardo.

En su laboratorio de hits, ya están digitando “una nueva combinación de géneros” a la que llamaron “Neo 420”. ¿De qué se trata el Neo 420? De un upgrade de la Cumbia 420, el ritmo que mezcló cumbia, reggaetón y marihuana y que ya puede divisarse en “Lowkick” y “Colaless”, flamantes canciones de Perro Primo.

Nuevos talentos

Por caso, la factoría de Kriterio Music no para y, luego del boom que significó la explosión de la Cumbia 420 durante los últimos dos años, tuvieron que expandirse y sumar nuevos profesionales a su team.

“Entré a mediados del año pasado. En 2021 me encontraba trabajando como fotógrafo, mayormente en videoclips y retratos de artistas. La experiencia de trabajar en esos proyectos hicieron que me animara a producir, por lo que comencé a trabajar como productor en Atlanta adv. y, luego de unos pocos meses, me llegó la propuesta de la Cumbia 420”, cuenta el hoy productor ejecutivo. “Acepté sin dudar”, sigue.

En su agenda profesional, Julián se encarga de seguir los procesos de los artistas del sello de principio a fin: “Escuchar maquetas, que se graben voces, que se mezcle y masterice, que se filmen los videoclips, programar la fecha de lanzamiento, llenar algunos documentos clave para los cobros futuros de los artistas, estar atento al post lanzamiento con las campañas de marketing y más. Luego, ver nuevos talentos. Hablo mucho con DT.Bilardo en pos de que el sello crezca. Es un trabajo general, pero que requiere mucha paciencia y esfuerzo”.

El momento de la Cumbia 420

Tras el sismo que provocó la llegada de la Cumbia 420 a la escena nacional (hubo millones de views, apariciones televisivas, hits, colaboraciones inesperadas, polémicas de todo tipo: honestamente, de todo), desde Kriterio Music siguen buscando la manera de innovar.

“Por suerte, tenemos mucho aval de la gente que escucha este sonido hace ya varios años, desde que DT.Bilardo lo inculcó con Perro Primo y L-Gante”, cuenta el joven.

¿Y en qué momento está la Cumbia 420 en la actualidad? “Mejor que ayer, peor que mañana. Hay que estar pensando siempre en el futuro. Hay demasiada información, a cada segundo que pasa. O sos diferente o sos uno más”, explica Jules 420 desde adentro.

Una (joven) vida vinculada a la música

Sobre sus espaldas, además, el trabajo como productor audiovisual en proyectos de Mike Southside, Negro Santo, Alejo Park, G-Sony, entre otros. Y, dentro de Kriterio Music, ya trabajó junto a Perro Primo, L-Gante, Tirri La Roca, El Noba, R-Jota, Chuki2g, Dj Plaga, Miyah, Al Records, LRZ, Juan FLP, JuanchiRMX y al mismísimo DT.Bilardo.

“Las tres cosas más distintivas de mi trabajo son el esfuerzo, la disciplina y la creatividad”, afirma.

A la sazón, Julián Conso nació en Lanús, en el sur del conurbano bonaerense, y al año se mudó con su familia a Capital Federal. Siempre vivió por la zona de Flores y Caballito junto a su mamá y su abuela.

Así las cosas, cuando terminó el colegio, estudió publicidad y, por estos días, aún adeuda un año de la carrera. ¿Esto es un tema para él? No, ¡al contrario! “Para ser sincero, nunca fue algo de mi interés. En ese momento no tenía ninguna motivación en particular en el tema”, sincera.

Como también canta y toca la guitarra, tuvo sus bandas de rock. Con ellas llegó a tocar en Makena, en Museo Rock, entre otros tantos boliches del palo. Y, en rigor, ese hilo rockero lo une con su padre, quien trabajó en el ambiente musical durante toda su vida: desde Rata Blanca, pasando por Magenta Discos, hasta Ratones Paranoicos.

Sobre los pasos y la influencia de su viejo, dice: “Creo que en su última etapa fue en la que vi una vida profesional muy atractiva, pero también muy difícil de conseguir. Me proyectaba trabajando en la industria pero sin saber cómo. Tampoco es que quería pedir un puesto en la industria y que me lo entreguen por ser ‘hijo de’… Sí aprendí mucho del negocio por sólo observarlo o acompañarlo a giras”.

Sin embargo, ese camino lo trazó por la suya, con sus rebusques y dedicación. “Puedo decir que todo esto que logré lo hice a base de mi esfuerzo y perseverancia”, se ensancha Jules 420.

La llegada del Neo 420: ¿qué es?

Con ese envión, ya enfocado en el trabajo de producción, el orgullo de haber participado en “Tamo Chelo Remix” y “Trucho Remix”, dos de los más grandes hitazos del sello Kriterio Music.

“Significan mucho porque se juntaron un montón de cosas: fueron los primeros dos grandes laburos que requerían muchísimo trabajo de pre-producción y también de rodaje. También fueron de los primeros proyectos en los que fuí productor general y de los que más me gustaron los resultados finales. Claro está que también tienen una gran cuota emocional por lo que fue la situación del Noba”, sostiene Conso, feliz por el resultado artístico y sensible por el fatídico final de El Noba, artista del sello recientemente fallecido en un accidente de moto.

—¿Para dónde pensás que va a darse el próximo paso de la movida urbana?

—Para el Neo 420. Como diría el Indio Solari: “El futuro llegó hace rato”. Apuesto totalmente a este género y estoy segurísimo que va a dar que hablar.