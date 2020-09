Dizzy Wright y Demrick Hablan de Cannabis, Negocios y su Último Álbum

Nota por Javier Hasse publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Cuando la cuarentena se puso en marcha, Dizzy Wright & Demrick lanzaron su segundo álbum inspirado en el cannabis, llamado “BLAZE WITH US 2“. El lanzamiento se celebró en la tienda de ropa de Dizzy, Still Movin, en Las Vegas.

El álbum fue publicado y distribuido por JohnnyShipes, Shieistbubz y Smoke DZA’s Smoker’s Club Records a través de Cinematic Music Group. El segundo disco de este dúo (el primero, “Blaze With Us“, registró más de 20 millones de descargas sólo en Spotify) es más audaz, más musical y más ecléctico, e incluye temas reggae, hip hop de la vieja escuela, trap y más.

Además, el álbum cuenta con algunos sketches del legendario Tommy Chong, que fue invitado a participar del álbum, y fueron grabadas mientras fumaba con los raperos en el estudio.

Buscando conocer mejor al álbum, sus motivaciones y sus muchos emprendimientos, pasé un rato junto a Dizzy y Demrick en una llamada por Zoom: una manera responsable frente al COVID-19.

“Queremos cambiar la narrativa de los raps que hablan sobre marihuana“, explica Dizzy. “Quisimos ser los pensadores y quisimos generar música del cannabis que tuviera la sustancia en ella, que mostrara las conversaciones que tenemos y también el crecimiento que estamos teniendo en la industria del cannabis“.

Rememorando la grabación de su primer disco “Blaze With Us“, Dizzy señala que el cannabis no era legal en muchos de los lugares donde hoy lo es. “Estábamos realmente presionando para que fuera legal. Ahora estamos presionando para que sea legal a nivel federal“, dice. “Y también estamos celebrando los triunfos que hemos estado teniendo en la industria del cannabis”.

Para Demrick, este álbum se trata principalmente de transmitir los mensajes correctos: “Dentro de él hay mucha información al alcance”.

Y, al ser el primer LP oficial de The Smokers Club, había mucho en juego, añade Matt Van Sol, director del proyecto de The Smoker’s Club y Cinematic Music Group. Van Sol estaba bajo mucha presión, dice, siendo la primera vez que dirigía un proyecto artístico para Cinematic.

Afortunadamente, hasta ahora los resultados han sido muy satisfactorios.

“El equipo, que incluye a Chris Herche, Mike Epstein y Ernest Noel, trabaja muy duro, y les aseguro que Smoker’s Club Records será un nombre muy conocido”. También anuncia que “Blaze With Us 2” es el proyecto perfecto para su debut. “Todo el álbum es una onda y la producción es una locura, los 15 temas definitivamente representan nuestra cultura en The Smoker’s Club. Es definitivamente uno de los mejores álbumes de hip-hop del verano”.

Dos letristas talentosos

A Dizzy y Demrick les gusta pensar que son “una pareja formada en la tradición del hip hop de la costa oeste de los EEUU”.

Dizzy era un escritor novato dentro de la revista XXL; mientras que Demrick fue descubierto por Kurrupt en Filadelfia. Demrick fue llevado a Los Ángeles, donde pasó miles de horas escribiendo junto a artistas consagrados como Cypress Hill y Xzibit. Pasó luego al freestyle y empezó a escribir y a girar junto a Dr. Dre, Berner, Logic, AD y otrxs.

Siendo aficionados al cannabis, Dizzy y Demrick están siempre en contacto con los últimos desarrollos de la industria. De hecho, ambos raperos han creado cepas de cannabis premiadas como Dizzy OG (Crown Genetics) y Demrick’s Gas-Lato (GasCo).

Dizzy y Demrick grabaron el primer álbum “BLAZE WITH US” en el 2016.

“Eran realmente sólo ondas orgánicas”, dice Dizzy, armándose un porro frente a cámara. “Sólo entrábamos en el estudio y se armaba una onda junto al otro, viendo qué podíamos hacer. Este ‘Blaze With Us 2′ fue un poco más pensado”.

Aunque el proceso fue básicamente el mismo, el dúo entró en el estudio sabiendo que quería elevar el sonido en relación a su disco anterior.

Dizzy Wright y Demrick

Esta vez buscaban versatilidad, mostrando de verdad su química “yendo y viniendo hacia atrás y adelante en ciertas canciones”.

La intención final era hacerlos sonar como una banda, y no simplemente como dos raperos colaborando al azar. Y sí que lo hicieron. Desde el principio, el álbum suena mucho a Eric B. y Rakim.

“Definitivamente fuimos estratégicos en cuanto a ser versátiles, y espero que eso se perciba”, añade Dizzy.

“Al mismo tiempo”, dice Demrick, “todo fue muy orgánico. Surgió mientras estábamos de gira y relajándonos con amigxs, buscando un refugio donde se pudiera consumir cannabis mientras manejábamos por un país donde el cannabis no es legal en muchos estados”.

“Empezamos a hacer la música… inspirados por Redman y Method Man. Ellos eran artistas solistas, y se reunieron y crearon momentos especiales”.

Los sketches de Tommy Chong

Como se mencionó anteriormente, Tommy Chong también estuvo involucrado en este disco de fumancheros.

“Tuvimos una gran sesión de fumones”, revela Dizzy. “Nos divertimos, pasamos el rato, fumamos con él y hablamos… exploramos un poco su mente”.

Sólo unos días después de esta conversación, me encontré con Tommy Chong, quien dijo haberse divertido mucho con las grabaciones de ese día. Aunque capaz no sea tan pertinente para esta historia, les traigo un dato de color.

Dizzy Wright y Demrick

De este tiempo compartido junto a Chong, Dizzy y Demrick tomaron algunos momentos e incorporaron sus conversaciones en el nuevo álbum.

Pero conocer a Tommy les dio a los raperos mucho más que unas horas de diversión. Tan pronto como terminaron la reunión, fueron directamente al estudio y crearon la canción “Don’t Worry“.

“Nos inspiraron mucho algunas de las cosas que nos dijo y queríamos incorporarlas a la música. Espero que se noten”, dice Dizzy riéndose.

Empresarios de cannabis

Tanto Dizzy como Demrick son más que consumidores de cannabis y raperos amantes de la marihuana. Son también hombres de negocios de la industria del cannabis.

“Habiendo sido un amante del cannabis prácticamente toda mi vida, fue acertado que entrara en el negocio”, dice Demrick. Se trata nada más de ser sincero, añade. No puedes simplemente entrar al mercado y esperar obtener productos superiores.

Entre los proyectos de Demrick se encuentra una sociedad con DJ Hoppa y KushCo.

“Empezamos con Stony Point en el mercado de cannabis recreativo de Las Vegas. Así que es un viaje entrar en algunos de los dispensarios de aquí y ver en los estantes un cogollo que elegiste para que la gente lo disfrute”, dice.

Dizzy Wright y Demrick

Demrick también vende dos variedades de cannabis junto a GasCo. Una de las cepas fue creada para acompañar al nuevo álbum “Blaze With Us 2“.

Dizzy también tiene una variedad de marihuana propia, Dizzy OG. Es cultivada por Crown Genetics.

“Los conocí un día. Yo iba a todos los eventos de cannabis como un simple amante de la marihuana. Aparecía y daba amor”, dice. Fue en uno de estos eventos donde se conectó con sus actuales socios.

El rapero también se asoció con Redwood en Las Vegas, y ofrece seis variedades diferentes en ese mercado.

“Tratamos de hacerlo bien”, añade Demrick, “compartiendo algunos consejos de negocios para aspirantes a empresarixs de cannabis. Siento que el juego se está volviendo cada vez más estrecho y que grandes jugadores están entrando en el mercado. Por lo tanto, lxs creadores y las personas que han estado haciendo esto por años, que han sido parte de esta cultura durante tanto tiempo, deben estar atentas. Este es nuestro momento. Es nuestra oportunidad de hacer negocios a un nivel más alto, en las grandes tiendas donde hay marcas”.

“Por lo tanto, hay que tratar de ser innovadorx, proponer nuevas ideas, nuevas formas de servir a lxs clientes y pacientes”, dice. “Comienza con algo pequeño, averigua qué se necesita para obtener una licencia o, si no puedes obtener una porque debes contar con millones de dólares, únete y aporta valor junto a alguien que la tenga. Y luego, desde allí, construyan juntxs. Este es un mercado nuevo y con suerte va a estar aquí para siempre, así que planifica a largo plazo”.

Aquí puedes escuchar el álbum completo “Blaze With Us 2“:

