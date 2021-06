Dr. Kurnicopia: Viñetas, Porros y Tazas de Té

Nota por Ulises Román Rodríguez publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Síguenos en Instagram (@El.Planteo) y TikTok (@ElPlanteo)

Cuando en algunos años se estudien los efectos de no haber tenido cable en los ‘90 y mirar sólo 5 canales de aire ahí estará representado el Dr. Kurnicopia. Claro que él no es el único en su especie, pero sí uno de los pocos de la escuela.

“Mi vieja decía que nos íbamos a idiotizar mirando televisión. Entonces, cuando se terminaba la programación, a eso de las 12, nos íbamos a la pieza con mi hermano y desde la cama cucheta inventábamos personajes, hacíamos canciones… rompíamos las pelotas”.

El que habla es un muchachote de 40 que se esconde detrás de unos anteojos a lo Zach Galifianakis y una barba de hermano Macana. ¡Qué antiguo todo!

Dr. Kurnicopia es el alter ego de José Martínez: guitarrista, compositor y voz del grupo Los Tabaleros, publicista y ¿dibujante?

“No sé si soy dibujante, humorista gráfico o alguna de esas cosas”.

El Dr. en modo Tabalero

José empezó a hacer dibujos con viñetas porque se le ocurrían chistes todo el tiempo. “Era algo que estaba ahí adentro y lo dejé salir”, cuenta.

Contenido relacionado: La Historieta Argentina y la Marihuana

“Viste cuando ves algo que hacen otras personas y decís: ‘a esto yo también lo podría hacer’. Bueno, así se dio todo y lo fui subiendo a Facebook, hace como 10 años, y mucha gente se enganchó y acá estoy”.

Humor cannábico

A simple vista, da la sensación de que el humor del Dr. Kurnicopia es para fumones. Cuando uno afina el ojo y se toma un vaso de agua con limón y miel, el arte kurnicopiano se vuelve tierno: amor, frutas y tazas de té.

“Cuando empecé a hacer chistes con el porro casi no se hacía o -al menos- no lo veía”, recuerda.

—¿Sos de los que fuma para buscar inspiración?

-No necesariamente. Pienso que si no lo podés hacer sobrio menos vas a poder fumado.

—¿Tenés un método de trabajo a la hora de la creación?

—Soy muy desorganizado. Eso sí, puedo trabajar en medio del caos, con gritos de niños, llantos de bebé, música al palo.

Criado en un departamento de dos ambientes del barrio de Almagro, José vivió su adolescencia en tiempos en los que el “paraguayo” hacía doler la cabeza y las flores no se guardaban en frascos.

“Con mi hermano siempre decimos que era como una cárcel vip sin cable. De ese modo desarrollamos la flasheada”.

Hijo de madre tucumana, gran parte de sus vacaciones de verano las vivían en el Jardín de la República. “El tucumano tiene un humor que nunca sabés cuándo es joda y cuándo es cierto”.

Contenido relacionado: 15 Chistes sobre Drogas y Marihuana que te Harán Llorar… y No por el Humo

Parte de esa herencia tucumana se refleja en sus chistes que muchas veces parece salida de un chango de San Miguel con barbería de Caballito.

—¿Qué te autolimita a la hora de hacer humor?

—Evito los chistes religiosos para no lastimar a nadie y la política no es mi terreno. No me salen los chistes políticos.

Ser padre hoy

Hoy José es el papá de Trini y Fermín. Cuando habla de ellos las babas le cuelgan de la barba y algo de aquella educación sin cable se cuela en su paternidad.

“Es una lucha diaria con las pantallas y gracias a un amigo me di cuenta de la ansiedad que crea YouTube en los niños, entonces lo evitamos todo lo que podemos. Que la imaginación le gane a la pantalla”.







—¿Qué tipo de ansiedad?

—Llega un momento en que pasan de un video a otro sin terminar de ver ninguno y cuando les decís basta de YouTube lloran, patalean… se ponen mal.

—¿Cómo manejás el consumo de cannabis con tus hijos?

—Lo manejo fantasma. De un modo no presencial. Son muy chicos, ya veremos más adelante.

Contenido relacionado: Ser Padres Hoy: Cómo Hablar con tus Hijos Sobre Marihuana

—¿Qué te gustaba de leer de chico?

—Era (y soy) fanático de Stephen King y de Lobo, un personaje que publicaba DC Cómics. Lobo tenía una fuerza superior a la de Superman. Además, nunca me simpatizó Superman. Eso de que podía ser el hombre más fuerte del mundo nunca me gustó.

El fanatismo de Dr. Kurnicopia por el maestro del terror norteamericano quedó plasmado en Murder King: una serie de viñetas que realizó para el sitio Ciencia Infección, en Facebook.

—Está la teoría de que los chicos que leen son buenos alumnos ¿ese era tu caso?

—Siempre fui un mal alumno. Repetí un año en la secundaria. En realidad era un idiota, esa es la verdad.

El yugo

El trabajo de José -el que le da de comer a su familia- es en una agencia de publicidad. La creación siempre está en juego en su cabeza.

“Laburo para hacer lo que me gusta”, dice. “En un momento, cuando nos estaba yendo bien con Los Tabaleros, dejé la agencia y me sentí 100% artista y 100% burgués y, después, con la pandemia, se fue todo al choto y volví”.

Contenido relacionado: ‘Decir que Son Todos Chorros Sale de un Lugar de Privilegio’: Martín Rechimuzzi sobre Drogas, Política y Goce

—¿No has monetizado tu arte con los dibujos?

—En un momento vendí remeras con la Coneja China, las tazas de té, los acrílicos, por momento sí, pero más que nada para no aburrirme.

Esa musiquita

Los Tabaleros, la banda que integran los hermanos José y Beto Martínez (en guitarras y voces) junto a Daniel Giannico (guitarra, voz), Nacho Díaz (percusión), Félix Mateos (bombo y voz) y Joaquín Lagos (bajo y voz) tiene más de 20 años de formación.

Los Tabaleros

Con la inspiración de Los Chalchaleros con aires de rock, estos revoltosos de la secundaria han conseguido un sonido propio con el que ya llevan cuatro discos editados: Carmesí de 2009, Lolita de 2013, Tuy de 2015 y Chuy de 2018.

En el último disco, Chuy, vuelve a aflorar la tucumanidad. “Es una expresión que remite a ‘¡qué frío!’ Nos encantó y al anterior le pusimos Tuy que sería ‘¡qué calor!’”, explica Martínez.

Contenido relacionado: Jorge Schussheim No Murió, Sólo Está Muerto

La banda puede ir de un hemisferio al otro de la música. Tal es así que Chuy contó con la coproducción artística de Los Auténticos Decadentes (Martín Moska Lorenzo y Mariano Francescheli) y la participación especial de Diego Tuñon (Babasónicos).

—¿Qué significan Los Tabaleros en tu vida?

—Somos un grupo de amigos que nos juntamos, hablamos, hacemos música, le buscamos una sonrisa a la vida. Somos unos boludos alegres.

Fotos y dibujos cortesía de Dr. Kurnicopia

Portada: fondo por Scott Evans, collage por Natalia Kesselman