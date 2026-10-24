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High Times presenta su primera edición impresa creada originalmente en español, con Duki y su amigo y cultivador Maula en tapa. El artista ya compartió el lanzamiento en Instagram.

Después de 52 años, High Times escribe un capítulo nuevo: su primera edición impresa hecha originalmente en español, con una producción editorial desarrollada desde Latinoamérica.

Para esta edición inaugural, Duki y Mauro “Maula” Lamonica, de Flowers & Terps, protagonizan la portada y una entrevista extensa de Hernán Panessi, con fotografías de Guido Adler tomadas en Güid.

El Anuario 2026 ya está a la venta en Universal Growing, con envíos a todo el país. Y el propio Duki lo compartió con sus seguidores en Instagram.

Música, amistad y cultivo

La nota explora un momento de transformación en la vida del artista argentino. Duki habla de sus comienzos, de su relación con el cannabis, de sus hábitos actuales, del entrenamiento y de la evolución de su carrera. También de sus experiencias con distintas variedades y de su amistad con Maula, cuya búsqueda de calidad y conocimiento botánico ocupa un lugar central en la historia.

Es una conversación entre dos amigos que llevaron sus respectivas obsesiones, la música y el cultivo, a otro nivel.

La entrevista completa y la sesión fotográfica salen solamente en esta edición impresa.

Qué más hay adentro

El Anuario 2026 incluye la entrevista original que High Times le hizo a Bob Marley en septiembre de 1976, recuperada de nuestro archivo; los diez años de Mamá Cultiva; historias de cultivadores latinoamericanos; la vida de Macu, que trabajó casi cincuenta años haciendo papel de fumar en España; y una sección de fotografía dedicada a la planta.

La edición fue impulsada por el editor en jefe Javier Hasse, con dirección editorial de Hernán Panessi, junto a un equipo de periodistas, fotógrafos e ilustradores de la región. La producción y distribución en Argentina está a cargo de Universal Growing, socio local de High Times.

Una edición para descubrir, leer y coleccionar.

High Times en Español. No traducida. Nuestra.