El Mundo de Soulfía: de Chile al Infinito, Porro en Mano

Soulfía es el nombre artístico de Sofía Walker, una cantante y compositora de 25 años que es una gran promesa emergente del R&B y la música urbana de Chile.

Dedicada a la música desde su más tierna infancia, su proyecto como tal comenzó en 2019 con la canción “Toda la noche”. Y este año, después de acumular varios singles y EPs a su haber, lanzó su álbum Brujerías de Cantina, lo más reggaetonero que hizo hasta la fecha pero con toques de aquí y de allá.

“Fue una búsqueda muy genuina y con poco conocimiento entre la música urbana y la música más orgánica, que siempre es lo que he buscado hacer con mi sonido: fusionar estos mundos más modernos, más reggaetoneros, con el jazz, el soul y el r&b que es lo que más conozco”, describe.

Esta exploración también incluye géneros latinos: boleros, bachata, salsa. Exploración que continuará en su próxima placa, donde planea volver a sus raíces. “Tenía ganas de ver cómo reaccionaba el público a mi voz en algo tan moderno y tan urbano, incluso para lo que venía haciendo. Y tuvo muy buen resultado”, dice. “Pero, igual, la gente quiere escuchar R&B, así que eso es lo que les voy a dar”.

Ya está produciendo otro disco. En sus palabras: “Un álbum importante de trece canciones”. Allí, piensa seguir con la incorporación de sonidos más folclóricos. Espera lanzarlo el año próximo, si es que llega, aunque los plazos serán lo que tengan que ser. “Me voy a tomar el tiempo que sea necesario para lograrlo”.

A su vez, anuncia un próximo single para febrero. “Una especie de dembow R&B triste”, describe. “Y luego vuelvo con todo para el mes de la mujer, ojalá que con una colaboración con una artista de acá de Chile”, adelanta pero sin spoilear.

Virtuosismo y pasión

Sus grandes inspiraciones musicales son Christina Aguilera (en sus palabras “una de mis mayores maestras en cuanto al canto y la exploración musical), Ariana Grande, The Weeknd. Y va para atrás: John Coltrane, Nina Simone, Aretha Franklin.

Sofía es una persona de voces y cantantes pero también le gusta el groove: menciona Snarky Puppy y Hiatus Kayote. “Me gusta mucho la música en sí. Me gusta el virtuosismo. Eso me abre el espectro y de ahí puedo ir bajando ideas a lo que yo sí puedo hacer”, cuenta.

“No sé hacer otra cosa que no sea música”, afirma, quien toca el piano desde los 5 años y canta desde los 7. “Desde ahí nunca más me interesó otra cosa”.

A la hora de la composición, en algunos casos está a cargo no solamente de las letras y melodías, sino de los arreglos de sus temas. Atraviesa el proceso de producción entero. “Siempre estoy participando de la coproducción, dirigiendo un poquito, con el computador no me llevo muy bien pero sí tengo buenas ideas”, afirma.

Su público, cuenta, es variado y de todas las edades. Para una cantante que se mueve entre el pop y lo urbano, destaca una particularidad: la sigue mucha gente grande, para nada el público habitual de figuras como ella. Arriesgando, tal vez tenga que ver con su eclecticismo de todas las épocas y su gusto por la música tocada por instrumentos.

“Hay gente de 40 y 50 años que le gusta mucho mi música. Yo diría que el rango va de 14 a 15 hasta muy adultos”, describe, contenta. Sus fans se hacen llamar “las panteras”. Así se autobautizaron luego de que Soulfía lanzara su canción llamada precisamente “Pantera”.

‘Armate un blunt mientras te bajo el pantalón’

Otra cosa que a Soulfía le encanta es la marihuana. “Para mí, es muy importante tener cannabis a la hora de ir al estudio a crear”, dice la artista.

El porro es un gran aliado creativo para ella: “También después de los shows para liberar la energía. Es muy importante para mí y me ha abierto muchas puertas. Tengo una relación muy linda con el cannabis”.

Últimamente, afirma, está fumando menos porque le da mucho sueño y la pone perezosa. “A veces una se pone más pajera y le da lata hacer cosas”, se ríe. “Pero a mí me hace muy bien, me saca de mi zona de confort, me hace descansar la mente cuando estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo”.

En su canción “Heavy” -una bien guarra- lo menciona: “Okay let’s go armate un blunt/ Mientras yo te bajo el pantalón”.

“En Chile fuma todo el mundo, es demasiado normal, pero no es legal y no creo que vaya a serlo pronto”, se lamenta.

‘Hay artistas que no se dan cuenta que tienen que apoyar más a las mujeres’

A Sofía la ocupa el lugar de la artista mujer en su país y cree que es responsabilidad de la escena artística toda. “Creo que cada vez somos más potentes y tenemos más garra y más ganas de ser escuchadas. Pero hay artistas que no se dan cuenta que tienen que apoyar más a las mujeres”, lamenta.

Todavía ve muchos lineups de festivales íntegramente masculinos, y hubo algo que le llamó la atención negativamente: con esta nueva función de Spotify que arma tu line up perfecto en base a tus artistas más escuchados, observó que muchísimos artistas hombres de su país compartieron el suyo y no había artistas femeninas en sus lineups.

“No escuchan a ninguna mujer. Ni una”, se indigna. “Igual creo que hace falta una cultura de valorar más la música, más allá del género. Tal vez hay hombres que piensan que por escuchar mujeres son afeminados o cosas así, que viene muy de la heteronorma y lo encuentro muy pasado de moda, pero bueno. Acá seguimos tratando de enseñarles que hay que escuchar a más mujeres”.

Admira a muchas compatriotas. ¿Su favorita? Shirel. “Su álbum Cristal está increíble”, dice. También menciona a la trapera Loyaltty, Princesa Alba y Cami Gallardo. “Tienen concepto, mucha labia y mucho que decir y lo dicen de una forma muy elegante. Las admiro un montón”.

A la conquista de Argentina

Entre sus sueños se encuentran ser más reconocida internacionalmente y tener su propio Tiny Desk. “Con una banda increíble y arreglos increíbles”, se emociona imaginando. ¿Y un feat soñado? “Con Rosalía sería icónico”, dice.

“En este momento estoy buscando los recursos para poder hacer todo lo que quiero hacer porque tengo muchas ideas pero pocos recursos. Soy una artista independiente y todavía no hay un sello que pueda financiar”, cuenta Soulfía.

A mediano plazo le encantaría poder vivir de la música y que el arte le brinde la estabilidad para poder hacer todo lo que le dé la gana. “Igual, hacia allá vamos, de aquí a algunos años más. Yo quiero seguir escribiendo y emocionando a la gente con mi música”, confía.

Por estos días, la cantante se encuentra tocando mucho por su país y buscando perfeccionar su show en vivo. Su idea es comenzar a tocar el piano en algunas canciones. Sus próximos objetivos son México y Argentina.

“Nunca he tocado allá pero he ido varias veces a componer y a hacer cams con artistas y productores de allá. Soy muy fan y tengo muy buena relación con los artistas de allá”, cuenta. Y dice que de acá escucha a casi todos los artistas de la escena urbana pop: Chita, Ca7riel y Paco, Lara 91k, Taichu, Mechi Pieretti.

Y expresa un deseo: le gustaría vivir en Buenos Aires. “Para poder trabajar con músicos de allá, que tienen una cultura y una historia inigualable de música que me llena muchísimo. Y admiro mucho la musicalidad que tienen. Les sale por los poros y quiero ser parte de eso. Ojalá pueda estar pronto tocando por allá y conocer a ‘las panteras’ de Argentina”.

