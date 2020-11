Elecciones EEUU: 5 Estados Votan a Favor del Cannabis Legal

Nota por el equipo de El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Las elecciones presidenciales en los Estados Unidos vienen mucho más reñidas de lo esperado. De hecho, varios estados han sorprendido con sus decisiones.

Mientras algunos estados pendulares todavía no se han perfilado claramente hacia uno u otro candidato, Biden lleva, por el momento, la delantera. Los resultados finales dependerán de la cantidad de votos del colegio electoral que reciba cada uno.

Así y todo, cinco estados han votado sobre un tema presente en las boletas electorales (por fuera de lo que compete a la presidencia, el senado, y la cámara representantes): el cannabis.

Los estados de Nueva Jersey, Montana, Dakota del Sur, Arizona y, sorprendentemente, Mississippi han tomado, cada uno a su manera, la decisión de legalizar el cannabis. En algunos se trató de uso medicinal, en otros, recreativo, y en un estado, ambos.

A continuación, el desglose.

Nueva Jersey Legaliza el Cannabis para uso Recreativo

Nueva Jersey ha elegido legalizar mediante una votación el cannabis para uso recreativo, informó el New York Times el martes.

Qué pasó

Más del 67% de los encuestados votaron a favor de la legalización del cannabis, mientras que casi el 33% votó en contra, según el Times.

Los resultados permitieron a los funcionarios de Nueva Jersey comenzar a elaborar normas relacionadas con la regulación y las investigaciones en torno al cannabis.

“Los votantes de Nueva Jersey han dejado en claro su posición”, nos dijo Evan Nison, miembro de la Junta y tesorero de NORML National. “Quieren sustituir la prohibición del cannabis por un mercado regulado. Ahora la legislatura debe actuar rápidamente para detener los 32.000 arrestos de cannabis por año y empezar a regular la industria de una manera justa”.

Por qué es importante

Los votantes de Nueva Jersey han aprobado un impuesto estatal del 6,625% sobre la venta de cannabis a clientes mayores de 21 años y permitieron a los municipios cobrar un impuesto extra del 2%, señaló el Times.

Se espera que la medida genere USD 126 millones al año una vez que el mercado se establezca.

“Esperamos que las ventas de cannabis alcancen unos USD 460 millones en 2021, frente a los USD 94 millones de este año”, dijo Alyssa Jank, Gerente de Servicios de Consultoría de la empresa de investigación sobre el cannabis Brightfield Group. Alrededor de tres cuartas partes de esos USD 460 millones procederían de las ventas de cannabis recreativo.

Esperamos que las ventas de marihuana en Nueva Jersey alcancen más de USD 1.500 millones para 2025. La iniciativa de Nueva Jersey también debería ejercer presión sobre los estados circundantes como Nueva York y Pensilvania para que también legalicen el uso de cannabis recreativo en 2021″.

El tiempo de espera

Según el Times, en Massachusetts pasaron más de dos años desde que se aprobó una medida similar hasta la apertura de los primeros dispensarios de cannabis del estado.

Ahora que los votantes de Nueva Jersey han aprobado la legalización de la marihuana, “la pregunta ya no es ‘si’ sino ‘cómo’ se implementará la legalización“, nos dijo Sam D’Arcangelo, Director del Proyecto de Votantes de Cannabis del HeadCount. “La medida en sí misma fue bastante básica, por lo que la legislatura tendrá que trabajar para aprobar una legislación que realmente habilite un programa de uso recreativo“.

D’Arcangelo añadió que es difícil decir exactamente cómo será esa legislación o cuánto tiempo tomará en ser aprobada. Cabe señalar que a menudo hay un desfase importante entre la legalización y las primeras ventas reales de cannabis. Nevada, por ejemplo, tuvo el menor tiempo de espera desde la legalización hasta la “fecha de apertura del mercado” en tan sólo ocho meses.

Maine tuvo la espera más larga: 47 meses.

Sin embargo, es posible que se apruebe “bastante rápido” en Nueva Jersey, según D’Arcangelo.

Su influencia en otros estados de la región

“Otra cosa a tener en cuenta son los estados vecinos como Pensilvania y Nueva York, donde se espera que la legalización de la marihuana sea una prioridad durante las sesiones legislativas del próximo año”, añadió. “Los resultados de esta noche podrían desencadenar un efecto dominó que inspire a los legisladores a avanzar en la legalización en otros estados de la región“.

Montana, Dakota del Sur y Arizona cuentan actualmente con propuestas para legalizar el consumo de cannabis recreativo.

Se espera que la aprobación de la medida abra un camino en la región noroeste del país.

Maine fue el primer estado en abrir el mercado de consumo recreativo a principios de octubre.

Montana le Dice Sí al Cannabis Recreativo

Montana se ha convertido en el 14º estado de EEUU en legalizar el cannabis recreativo.

La mayoría del cuerpo votante del estado, el 58%, votó a favor de la iniciativa durante las elecciones del martes.

Según el Marijuana Business Daily, citando datos del Washington Post, quienes votaron en Montana apoyaron la Iniciativa 190, que defiende la legalización del mercado de marihuana recreativa en el estado.

Bajo la iniciativa, la posesión y el uso de una onza o menos de cannabis u ocho gramos o menos de concentrado de marihuana por parte de individuos mayores de 21 años será legal. Además, los y las residentes del estado también podrán cultivar legalmente ciertas cantidades de marihuana. El cannabis y los productos con infusión de cannabis serán gravados con un impuesto del 20%. Por otro lado, las personas condenadas por delitos relacionados con el cannabis podrán solicitar que se les vuelva a dictar sentencia o que se anule la condena.

El mercado de cannabis recreativo podría producir ventas de USD 217 millones en el primer año, según un estudio realizado por la Universidad de Montana.

La segunda iniciativa, denominada Iniciativa Constitucional 118, fijaría la edad legal para el consumo de marihuana en 21 años. También se proyecta que tenga la mayoría de votos.

Palabras de quienes impulsaron la iniciativa

“Éste es un gran día para Montana”, dijo el Subdirector del Proyecto de Política de Marihuana Matthew Schweich (a Marijuana Moment). “Esta victoria demuestra aún más lo extendido que está el apoyo a la reforma de la política de marihuana en los Estados Unidos. Montana se unirá ahora al creciente número de estados que están demostrando que la sustitución de la prohibición por un sistema de legalización y regulación es la decisión política que mejor sirve a los intereses de la salud y la seguridad públicas”.

Montana se une a otros estados que también han adoptado la marihuana recreativa, como Nueva Jersey, Arizona y Dakota del Sur, lo que se consideró un lanzamiento de cara al día de las elecciones.

Votantes de Mississippi a Favor del Cannabis Medicinal

Más de 609.000 votantes de Mississippi – el 74,1% del cuerpo de votantes – votaron a favor de la marihuana medicinal.

El número total de votos fue de 822.000.

Según el New York Times, el cannabis medicinal sería legal para las personas con condiciones médicas debilitantes.

Para que la iniciativa sea aprobada, debe recibir la mayoría de los votos emitidos.

Dos propuestas diferentes

Mississippi era un caso particular dado que se habían propuesto dos proyectos diferentes de leyes de cannabis medicinal: la Iniciativa 65 y la Iniciativa 65A.

Las medidas representaban opciones bastante diferentes para el mercado medicinal. La Iniciativa 65, que fue finalmente elegida, fue puesta en la boleta como una iniciativa más centrada en los y las pacientes. Incluye un amplio sistema de licencias para las empresas y asegura un acceso razonable para pacientes de cada municipio.

La 65A, que fue respaldada por legisladores estatales conservadores, ha sido criticada por su falta de especificidad.

El proyecto 65A “básicamente dejaba sin efectos a la ley medicinal” e incluye la prohibición de fumar la flor de marihuana, según Erik Altieri, Director Ejecutivo de la Organización Nacional para la Reforma de las Leyes sobre la Marihuana (NORML).

Proyecciones

Una encuesta realizada por FM3 Research proyectó que lxs votantes apoyarían la Iniciativa 65 sobre el proyecto 65A en un 52% y 23% respectivamente.

Arizona Vota a Favor del Cannabis Recreativo

La mayoría del cuerpo votante de Arizona ha votado “sí” al cannabis recreativo.

Según el New York Times y The Associated Press, más de 1,4 millones de votantes del estado – 59,9% – han aprobado la Proposición 207.

La medida expande el mercado de cannabis del estado, que actualmente es sólo medicinal. También es un cambio radical para quienes votan en el estado: en las elecciones del 2016, el 52% se opuso al uso recreativo.

Hoy en día, es un escenario diferente. Se esperaba que por votación Arizona aprobara la Proposición 207 debido a lo robusto que se ha vuelto el mercado medicinal del estado.

“De hecho, Arizona es ahora el mayor mercado sólo medicinal de los Estados Unidos – no se puede conducir por Phoenix sin ver carteles de dispensarios y productos de cannabis medicinal”, dijo Kris Krane, fundador de 4Front Ventures, en un episodio reciente de la Benzinga Cannabis Hour.

La Proposición 207 permite a las personas mayores de 21 años poseer y usar marihuana recreativa. También expugna las ofensas relacionadas por marihuana.

La votación es un buen augurio para compañías como Harvest Health Recreation Inc. (OTC: HRVSF), que acaba de ganar tres licencias de marihuana medicinal.

BDS Analytics dice que la legalización podría generar un gasto extra de USD 711 millones en consumo adulto para el 2024.

Montana es el próximo “estado rojo” que el cuerpo de votantes estará observando. Al igual que Arizona, estaba votando “bien por arriba de 50” cuando se trata de estar a favor del cannabis recreativo antes del día de las elecciones.

“Lo que hemos visto en todo el país es que cuando un estado tiene un mercado de marihuana medicinal bastante robusto y el público está acostumbrado a tener comercio de cannabis en sus comunidades, los individuos están más abiertos a votar por la legalización completa”, dijo Krane. “Hay una industria de marihuana medicinal de larga data tanto en Arizona como en Montana”.

Dakota del Sur Legaliza la Marihuana para Uso Medicinal y Adulto

Dakota del Sur se destaca como el primer estado del país en legalizar simultáneamente el cannabis para uso medicinal y recreativo.

Justo después de que el cuerpo votante de Dakota del Sur aprobara la Medida 26 (para el mercado de cannabis medicinal), éste también apoyó la Enmienda A. Ésta legaliza el uso de cannabis recreativo, y contó con 53,5% a favor y 46,5% en contra, según el Marijuana Business Daily.

Información vía Benzinga.

Imagen por Ilona Szentivanyi. Todos los derechos reservados a El Planteo y Benzinga.