Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo.

Sitios prohibidos, trampas de la mente, lugares sagrados, situaciones en las que no, simplemente no se puede. Por la buena, se sabe, la mecha aparece en cualquier lado. Ahora bien, ¿y si no pinta? ¿Hay lugares en los que “no da” fumar porro? ¿Existen sitios en los que es preferible no prender un churro?

Con El Planteo andamos investigando todos los recovecos de la cultura 420 y, por eso, ahora preguntamos: ¿en qué lugar “NO” te fumarías un porro y por qué?

Ariel Toronja, streamer: Easy

Yo sé que parece un planazo fumarse un porro antes de entrar al Easy, pero si no tenés una listita, es lo mismo que entrar con hambre al supermercado. Es el equivalente. ¿Para qué me compré esta vitina si nunca comí vitina en mi vida? Bueno, por ahí, eso lo terminás comiendo un día que no tenés nada.

Pero yo me he ido del Easy con unos tornillos sólo porque los colores se veían lindos. ¡Tornillos! O una lata de pintura de un color fabuloso y cuando llego a casa pienso: “¿qué voy a pintar con esto?”. O esa vez que compré una manguera porque era violeta. Metros y metros de manguera y yo viviendo en un departamento de 2 x 2. Parece una idea fabulosa pero se puede transformar en una ridiculez.

Gonza Varas, ilustrador y cantante de Motochorros: Corea del Norte y antes de cantar

Por razones obvias, no me fumaría un porro en Corea del Norte. Y, segundo, en situaciones en las que tengo que memorizar cosas. Si fumo porro, en los segundos previos a eso, la paso como el culo. Me olvido.

Me pasa cuando toco con la banda. No fumo antes de cantar porque me olvido las letras. Además, es una cuestión bastante particular. No digo que les pase a todos, pero a mí me pasa eso.

Juana Aguirre, música: Antes de tocar

Foto por Pedro Belluomini

Nunca jamás fumaría antes de tocar. Es algo que ya intenté varias veces y, definitivamente, no es para mí. Envidio mucho a la gente que puede tocar y se puede subir al escenario fumada. Imagino que debe ser una experiencia especial y mística, pero definitivamente no es para mí.

Ya el hecho de tocar representa un montón de estímulos y hacerlo fumada… es un montón.

Marilinki Castañeda, celebridad de Internet: Iglesia

Un lugar donde no me fumaría un porro es en una iglesia, en el contexto de una ceremonia religiosa, como un bautismo o un casamiento.

Son situaciones que, de por sí, estando careta, me pueden llegar a dar un ataque incontenible de risa. Y siento que si estuviese fumada sería un absoluto papelón.

Juanita Groisman, periodista: Subte

Un lugar donde no fumar es en cualquier lado que involucre a un subte. Las cercanías de un subte: en absoluto, siempre hay muchos policías.

Esto es un consejo para la gente: no se confíen. Incluso, las estaciones que parecen que están cerca de parquecitos y cosas así… ojo, porque hay policías dando vueltas y no son una buena zona.

Tampoco antes de subir al subte. Nada que tenga que ver con el subte, porque es un lugar que tiene todas las características como para tener un mal viaje: hace calor, hay mucha gente, estás apretado, el tiempo se vuelve medio difuso, no hay tantas cosas divertidas, hay muy feo olor… no me parece para nada un buen lugar. No fumen antes de subir al subte o cerca del subte. No así antes de viajar en colectivo, que puede ser una experiencia mejor.

Pipa Barbato, comediante: circo o casa abandonada

Un lugar donde no me fumaría un porro es un lugar donde exista la mínima posibilidad de que algo me dé miedo. Por ejemplo, un circo. Pero no un circo bueno, sino uno conurbano, esos de bajo presupuesto. Tipo el del Profesor Jirafales, donde están los payasos mal maquillados y los animales cagados a palos. Algo así.

O una casa abandonada. Igual, a una casa abandonada no iría ni en pedo en circunstancias normales. Y si existiera una posibilidad de ir, no me fumaría un porro porque, conociendo mi mente, me perseguiría por cualquier cosa.

La Blunty, trapera: Con policías

Foto por Leo Furio

Nunca me fumaría un porro en un lugar donde haya una reunión de policías o muchos policías cerca. En el único lugar en el que no me fumaría un porro es donde no me lo permitan. Por el simple hecho de que me pueden llevar presa… y no quiero.

Paio Rodríguez, streamer y gamer pro: Casa del terror

Foto por Marco Marroncelli

El lugar donde nunca me fumaría un porro es en una casa del terror, esas de parques de diversiones. Soy muy cagón y creo que me lo potenciaría y la pasaría muy pero muy mal.

