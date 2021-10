Escritor y Juez de Hachís: Hablamos con Jimi Devine sobre Genéticas de Cannabis y Dispensarios en California

Nota por Nicolás José Rodríguez publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Jimi Devine nació en Lynn, Massachusetts, es licenciado en periodismo y desde 2009 trabaja en la industria del cannabis en California, como redactor y como colaborador de medios con renombre mundial como son el San Francisco Chronicle, The Boston Globe, High Times, Village Voice, LA Weekly y Leafly, desde donde escribe sobre productos y políticas de cannabis.

Además, Jimi es un crítico de cannabis y ha participado como jurado en copas cannábicas como la Emerald Cup, para él, “la Copa del Mundo del Cannabis”. Con una prosa estilizada, entrega en sus columnas una descripción comprensiva de las distintas expresiones genéticas y sabores que adquiere el cannabis bajo distintas condiciones de cultivo.

Encuentra en la química, la política, la economía, las artes culinarias, y la literatura, las palabras y los conceptos que clarifican la complejidad del cannabis y de su industria. En su haber, se encuentran entrevistas a bancos que han hecho historia con la creación de genéticas como Cookies, Gelato, Bruce Banner, Zkilltez, Skywalker, Chemdawg, entre muchas otras más.

Jimi Devine, de costa a costa: haciendo pie en la industria del cannabis

Jimi puso un pie en la industria a los diecinueve años, en 2005, mientras trabajaba con estudiantes con condenas por drogas que habían perdido su ayuda financiera para la universidad.

“Estaba en New Hampshire, en la Universidad. Me uní a un club de cannabis y me invitaron a ir a una conferencia sobre políticas de drogas en Canadá, donde los anfitriones nos dieron una onza de marihuana diciendo, ‘hey, gracias por venir’”.

En ese momento de su vida Jimi se planteó su destino, “es por aquí, este es mi camino, hay marijuana por todas partes, ¡lo descubrí!”, se dijo a sí mismo.

Después de graduarse, Jimi tuvo un par de pasantías en Washington D.C. “Me pasaba el día en la oficina con los proyectos de legalización y luego, por la noche, hacía calzones para conseguir dinero para la cerveza. Era fantástico”.

Sin embargo, sintió que su lugar era otro. Buscó trabajo en California y así consiguió entrar en uno de los dispensarios más antiguos del país: CBCB.

Jimi, pausa y pide pasar un aviso antes de continuar. No se olvida de quienes le dieron una primera oportunidad y lanza: “Amigxs en Latinoamérica, vengan a CBCB en Berkeley, Los Ángeles, California”.

Actualmente, Jimi divide su tiempo entre CBCB y el periodismo. Por eso puede hablar de cannabis del modo en que lo hace. Pasa sus días entre lo que él denomina “el producto” (flores de cannabis secas, concentrados de todo tipo, vapeadores, comestibles con cannabis, etc.)

“Veo lo que la gente quiere y no quiere. No soy esa persona que se gasta u$s 5000 al mes para probarlo todo y publicarlo en el periódico”.

Ya en California, en 2014, Jimi tuvo la oportunidad de trabajar con David Downes en su podcast, The Hash, vendiendo anuncios publicitarios para ellos.

Un día, le dijeron “Jimmy, tú tienes un título de periodismo. ¿Quieres escribir algo?”

Hoy, con una sonrisa, recuerda: “Era lo único que quería, así que escribí. Ya había publicado en el Boston Globe y en The Hill, pero no era trabajo remunerado. Así que ellos fueron los primeros que me dieron una oportunidad para escribir sobre cannabis”.

Un cumpleaños feliz: El Transbay Challenge II

Entre pitadas de hachís y de flores, Jimi comienza a enrolar un blunt con un lomo de 2 cm.

“Estoy a punto de fumar un poco de Animal Khush de California Artisanal Medicine Camp. Cultivan unas genéticas que son ‘un fuego’. Creo que Anna, su creadora, es una de las mejores cultivadoras del planeta y se especializa en variedades como esta, con notas gaseosas”.

Jimi tiene acceso constante a las mejores flores y extractos de cannabis del país y, probablemente, del mundo. Tanto es así que, para su último cumpleaños, organizó “un mini concurso de hachís”, al que llamó, Transbay Challenge II, algo así como El Reto de la Bahía, en alusión a la Bahía de San Francisco, un área que, según Jimi, guarda algunos de los mejores extractos y concentrados de cannabis del mundo.

En su segunda edición, el evento contó con un número limitado de entradas y duró todo el día.

“Tuvimos dos categorías de hachís, según el tipo de extracción: con y sin solvente. Los 20 competidores fueron fantásticos y los ganadores son parte de la realeza”, cuenta Jimi.

Y agrega: “Organic ‘s Royal Key trajo una fantástica Grape Royale, una genética que se remonta a cultivadores históricos como Mandelbrot, con esos famosos toques púrpura del norte, con un final profundo en nariz. Híper excepcional”.

“Este rosin [señalando un frasco que contiene una suerte de miel pura de abejas] es Yoky, quedó en segundo lugar y deja una sensación súper helada en boca. Tiene un efecto muy potente, es algo único en el mundo”.

A propósito de las notas y propiedades que busca un juez de hachís, Jimi responde sin dudar: “Potencia y un sabor complejo”.

La charla se siente como una visita a un dispensario de cannabis. Jimi ama su trabajo y se nota cuando no huelga en sacar muestras de todo tipo de los cajones de su escritorio.

“Mira, esto es Honey-Strawguava de Hash and Flowers”, dice sosteniendo un frasco con rosin que él describe como “algo fuera de serie”.

“Es de un fenotipo que proviene de Colorado y se caracteriza por terpenos que huelen a plátano y miel. Solo Passion Flower y un par más en el mercado legal, tienen esta genética”.

—¿Cuál es el secreto del hachís único? ¿Son los terpenos? ¿Es la forma en que se extraen los tricomas (cristales)?

—Las flores, el material que uses, tienen que ser un ‘fuego’. Es la base de todo. Y, además, hay una cuestión de viabilidad comercial, que se reduce a la cantidad de hachís real que obtienes de la flor cuando la procesas.

A menudo las empresas se inclinan por cepas como la GMO, porque son las que más hachís entregan. GMO Cookies es una potente variedad de marihuana híbrida, índica dominante, hecha por el cruce de Girl Scout Cookies con Chemdawg. El mayor rendimiento de GMO, que alguien me mencionó este fin de semana, fue como 8%, algo impresionante. Una locura, como cualquier cosa por encima del 3%.

Esto quiere decir que si pongo una libra de flores, obtengo 8% de eso en hachís.

En el mejor de los casos, un hachís de competición, pasó a través de un túnel de crioterapia. Fue cosechado en una nevera criogénica, hasta que algún extractor de clase mundial estaba listo para manejarlo. Eso sucede alrededor del 1% de las veces.

En particular, me gusta el trabajo de The Humboldt Terp Council precisamente por esto, su técnica es impecable.

Usualmente, el mejor hachís proviene de las flores que marcaron todas las casillas. Otras veces, no. Puede ser que las flores no sean las mejores, pero el hachís que se extrae de ellas, sigue siendo un espectáculo.

Genéticas y Hachís en California

Al conversar sobre genéticas insignia de California en la actualidad, Jimi menciona “Cookies“, “Gelato” y “Runtz“.

También conocida como “Runtz OG“, la cepa deviene de una cruza entre otras dos: Zkittlez y Gelato y fue un desarrollo del banco de genéticas Ridgeline.

“Conocí Runtz antes de que ganara la Copa Esmeralda en 2019. Me detuve en una pila de frascos apilados. Y dije, ‘oh, estas Runtz son hechas por el tipo que ganó en 2018 con la cepa Green Lantern’. Esto fue media hora antes de que anunciaran el ganador”.

Y advierte que “también hay un montón de cosas falsas por ahí. Conseguir Runtz originales es difícil. La promoción de la genética es una tarea hermosa. Pero es como las formas de gobierno: todas son hermosas, hasta que la gente corrupta se involucra”.

Jimi explica que estas genéticas de fama mundial son lanzadas por los mejores de la escena, quienes buscan subir la barra de esta región cannábica.

Una vez que lo logran, sacan las genéticas de rotación, porque buscan ser pioneros, y enloquecer el genoma para obtener resultados distintos, nuevos sabores, efectos, etc.

—¿Ves que alguna variedad viene con fuerza para los próximos dos años?

—Red Bull. Oh, Dios mío. Es una de las nuevas cepas de Compound’s Genetics. Fui a una cacería de fenotipos con Compound y ‘rompieron’ como treinta frascos del nuevo material. Tenían cinco fenotipos de ella. Y yo estaba como, ¿qué es esto?

Simplemente cambió mi vida. Es el terpeno con aroma a detergente más fuerte que he probado. Y te coloca tanto. Yo tengo una resistencia bastante fuerte. Juzgo campeonatos mundiales de hachís como si nada.

Estaba bien antes de fumar esa cosa. Eso fue lo último que fumé, y eso que yo fumo todo el tiempo. Diez minutos después, estaba en el Uber, tomaba agua y veía flashes de colores. Intenso.

Este año escuche mucha gente prediciendo que va a haber millones de libras de Ice Cream Cake (una variedad de marihuana indica hecha al cruzar Wedding Cake con Gelato #33). Yo no lo creo. Estas cepas aparecen y la gente hace una locura de dinero. Sucedió con la OG Kush en el 2000, como una década después de que apareciera en Los Ángeles por primera vez, y explotó. Pero también hay una gran rotación.

Cannabis y Biodiversidad

—¿Cómo es la relación entre la biodiversidad por un lado y, por otro lado, con las tendencias que dicta el mercado?

—Biodiversidad en el cannabis. Bueno, realmente esa es una conversación corta: todas las especies de aquí, vienen de Nepal, Afganistán o de una región ecuatorial como Tailandia, México, Colombia y un poco de Sudáfrica.

—¿Pero ves la asistencia del mercado para producir ciertos tipos de genéticas?

—Sí, que florezcan rápidamente y que sean potentes.

—Ok, y en ese proceso, en que el mercado estrecha el genoma, pueden perderse algunas variedades del cannabis que quedan sin explorar?

—Mira, si tú dices ‘vamos a cultivar lo que sea de modo amateur’, tendrás un montón de flores mediocres, seguramente. Pero a un nivel profesional, los cuellos de botella del genoma, como tú le dices, también produce una altísima calidad. Me planteas una conversación mixta, tocar el genoma no quiere decir que se termine la biodiversidad.

Hay compensaciones que tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, uno negocia, gana y pierde propiedades en el proceso de tratar de sacar un terpeno con un aroma específico, de una genética específica, como puede ser una Gelato #16.

Siempre puedes reducir el genoma, pero eso no significa que otra gente no expanda el genoma. Si el cannabis no fuera ilegal, habría más gente cultivando plantas locas en su patio trasero y eso no sería un problema tan grande.

Pero, en este ambiente con muchas licencias, ¿cuánta gente no puede cultivar en su casa? Estas variables externas también restringen el genoma. En general, si el genoma del cannabis está compartimentado no significa que no pueda ser diversificado. Pero, ya sabes, cultivar la mejor marihuana, con sabores y aromas complejos para competir, es posible que no ayude a ello.

Mega granjas y productores artesanales de cannabis en California

Jimi estuvo ahí cuando el cannabis se legalizó en California y recuerda vivamente la evolución de la industria en los últimos diez años.

“Antes de la legalización. Era todo ‘under’. No es que le faltara stock a los clubes, sólo que había falta de claridad en la legislación y abundaban lagunas en el derecho que no habían sido previstas por los reguladores”.

Jimi recuerda escenas previas a la regulación del uso adulto, que pueden observarse hoy también en Latinoamérica.

“Los policías se presentaban, con una carpeta con reglas resaltadas con marcador flúor y los cultivadores tenían las licencias médicas colgadas en la puerta de la granja. Con licencia o sin licencia, un montón de gente fue arrestada por los vacíos legales, previos a la legalización del uso adulto, en 2016″.

A partir de 2010, Jimi observa un cambio en la escena del cannabis en California, de la mano de la apertura de dispensarios como Harborside y Sparc, “grandes, brillantes y abiertos, ofrecían un servicio y una experiencia de consumo, además de cannabis. En ese momento, Spark fue considerado como el primero de su tipo. Cuando abrió, dijimos, ‘ok, esto es algo nuevo en la escena californiana’”.

En sus crónicas, Jimi cubre la realidad de los pequeños productores de cannabis del Triángulo Esmeralda, al norte del estado de California y de las mega granjas de la región del Valle Central. En efecto, dos imágenes de una misma industria.

Si bien está feliz por la legalización de 2016, confiesa que esperaba que la barrera para entrar al mercado no fuera tan alta como lo es en la actualidad. Según Jimi, los requisitos, los impuestos y los costos de las licencias bloquean el progreso de los pequeños productores al norte de California.

De todos modos, cree que “una vez que EE.UU. sea un mercado gigante de cannabis, habrá mucho espacio para las empresas familiares, porque la gente va a saber la diferencia entre una empresa familiar y una empresa que arroja miles de libras al mes”.

Jimi avizora un mercado del cannabis basado en dos métodos de cultivo: indoor, (apuntando a nichos exclusivos del mercado), y deprivación de luz o “deps”, que permiten acortar el tiempo de cultivo, para el mercado masivo. Lo cual, según él, “no significa que las empresas familiares no puedan obtener una parte del pastel”.

Devine cree que el futuro de las empresas familiares de cannabis no dependerá tanto del acceso a tecnología, sino, más bien, del acceso a la tierra y de la limitada escala productiva que pueden alcanzar, al estar rodeados de parques nacionales.

“A diferencia de las mega granjas en el desierto prístino del Valle Central, ya que allí tienen polvo, hace mucho calor. Tienen un montón de otras mierdas con las que lidiar. Pero tienen esta gran área plana que pueden cargar con infinidad de plantas. Es muy difícil apreciar la escala de estas mega granjas de cannabis en California”.

El Planteo responde: Jimi Devine edition

Le pedimos a nuestra comunidad que nos acerquen preguntas para Jimi vía Instagram y estas son algunas de las inquietudes que nos llegaron:

—¿Cuál es la historia detrás de la genética Girl Scout Cookies (GSC)?

—Es una genética originaria de San Francisco, refinada por gente como Kenny Powers, en lo alto del árbol genealógico de los cultivadores que empezaron antes del 2000.

La cepa O.G. Kush gobernó el mundo desde 1996 hasta que aparecieron las Cookies. Fue lo suficientemente buena para bajar a la O.G. del podio por un tiempo, hasta que llegó Gelato.

Gelato ganó la cepa del año, dos veces en 2014 y en 2018. No hay ninguna otra cepa que haya hecho eso en la década de 2010. Por supuesto, puedes volver a épocas menos competitivas, como en los años 2000 y asombrarte por qué Superman O.G. ganó tres años seguidos, pero estamos hablando del presente.

En la zona de la bahía, los terpenos con notas de caramelo, jarabe de maple y algodón de azúcar, son únicos y, por eso, estas son cepas famosas a nivel internacional. Es un perfil de sabor completamente diferente, una verdadera marca de la región.

—¿Cuál es tu variedad de cannabis favorita para infusionar alimentos?

—Honestamente, una vez que llega a tu hígado, es todo lo mismo. No tengo una preferencia. La mayoría de las etiquetas de los comestibles con cannabis son sólo para que te sientas cómodo al comprarlos. No hay ninguna regulación de la FDA para detenerlos. Déjame aclarar eso. Existen comestibles de una cepa específica. Pero eso no significa que el aceite sea sativa o índica. Cuando lo tomas, es todo lo mismo.

—¿Qué genética vez que tenga una fuerte resistencia a las plagas?

—Cualquier cosa criada en la costa de Mendocino será más resistente al moho. Allí hay niebla todo el tiempo. Así que las cepas criadas para la costa en el Triángulo Esmeralda, son capaces de soportar un poco más. Esa fue una de las razones por las que la Royal Kush se hizo tan famosa en primer lugar porque le fue bien en la costa.

—Si la gente visita Los Ángeles, ¿dónde deberían ir a comprar cannabis de clase mundial?

—Honestamente, las mejores flores y extractos están muchas veces en los mismos lugares en L.A. Vayan a Jungle Boys, Cookies o Green Dragon. Pero, personalmente, creo que la gente debería buscar por sí misma, tomarse su tiempo para contactar con la gente que elabora el mejor producto. Envíales un correo electrónico y pregúntales dónde puedes encontrarlo.

Pregunta a los campeones del mundo. Invierte tu tiempo en esto, antes de venir a Los Ángeles. No hay recetas para encontrar lo mejor. La clave es educarse y aprender de los demás.

Si vienes a la caza de hachís de ultra-élite, pregunta a la gente que lo hace dónde comprarlo, porque a veces sólo trabajan con un par de tiendas. Por ejemplo, el mejor chocolate de California sólo está disponible en seis tiendas. Ganaron tres de los diez primeros puestos en la Emerald Cup: Buddy’s Chocolate House.

Sabes, tu pregunta suena a “dame una lista. Sólo dime dónde ir”. Pero no es tan fácil.

Supongo que muchos turistas tienen tiempo limitado. Pero eso no importa. Si realmente quieren encontrar lo mejor, vayan a esos lugares. Y si son adultos mayores o tienen movilidad reducida, y no quieren ir a un dispensario, Hyper Wolf es probablemente el mejor servicio de entrega de productos exóticos de cannabis a domicilio.

—¿Y si quieren contactar contigo en Instagram?

—¡Disparen sus DMs, respondo a todo el mundo!

—¿Qué tienes planeado para el futuro?

—Ahora mismo estoy redactando un informe sobre los cultivos con deprivación de luz en los distintos condados de California, una técnica que le permite a los cultivadores tener varias cosechas al año. Ya hice Mendocino y Humboldt. Y voy a hacer la región de Sierra Nevada. Al mismo tiempo, estoy trabajando en rondas de hachís para Leafly.

Y luego voy a hacer otro desafío Transbay en unos meses. Desafío Transbay III, el condado de Sacramento contra la Bahía de San Francisco. Va a ser principalmente un concurso de flores y será en Isleton, California, entre Sacramento y la Bahía.

Fotos cortesía de Jimi Devine.