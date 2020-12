Entrevista: Tiago PZK sobre la Canción para su Mamá, el Cannabis y el Abrazo de la Escena

Nota por Hernán Panessi y Javier Hasse publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Síguenos en Instagram (@El.Planteo) y Twitter (@ElPlanteo).

“Me explotó la bomba en la mano”, dice Tiago PZK, joven músico y freestyler, a quien le explotó la bomba en la mano. Su hit, Sola, una balada compuesta para su madre que canaliza una sensibilidad especial, ya supera los 44 millones de reproducciones entre YouTube y Spotify.

Tiago Uriel Pacheco Lezcano tiene 19 años y es de Monte Grande. Desde los 6 años que rapea, y no con poco ahínco: su éxito es la consecuencia de una búsqueda constante.

Contenido relacionado: La Joaqui: Retorno al Rap Real, Coqueteo con Red Bull y su Relación con el Cannabis

“La clave es el esfuerzo que uno le mete”, asegura, mientras de fondo chapea una hilera de gorras de BDM, Red Bull y otras competencias. Por estos días, ya se erige como uno de los artistas más pegados del país.

Del peor al mejor: 2020, el año de su vida

Cuando llegó la pandemia, Tiago pensaba que su año estaría perdido: no iba a poder grabar nuevos temas, ni tocar en vivo, ni competir.

“Estaba re depre”, confiesa. De repente, ese sentimiento apresurado terminó por esfumarse. Éste, el 2020, se convirtió en el mejor año de su vida.

“Es el esfuerzo de tantos años, de ir de Ezeiza a San Martín, de San Martín a Morón… Eso es llamar al destino”.

Foto: Floreal

—¿Le tenías fe a Sola?

—Ni en pedo. Es un tema que había salido hace 9 meses. Cuando sacamos la live session, yo estaba contento con las 26 mil reproducciones que tenía. El sentimiento hizo que explote. Se nota que filmamos en un one shot. Salió de una; hicimos 5 tomas y quedó la primera. En esa primera toma descargué cosas acumuladas. Imaginate la poca fe que le tenía que la quería subir a Instagram TV. Desde NEUEN me pidieron que la banque. Y decí que me dijeron eso, porque explotó todo.

El tema cuenta la historia de su madre, víctima de violencia de género. “Los moretones no los tapa el rímel”, canta y estremece.

Por caso, la música lo ayudó a sanar.

Sola, el hit; Sola, la historia

“Escuché la pista y me fluyó hablar de eso. Ni siquiera estaba pensado. Fui recordando los flashbacks de las cosas que me dejaron traumatizado. Un día lo soltás”, revuelve. “No me importa lo que vayan a decir. No me importa si mi viejo se enoja; si la familia de mi viejo se enoja… Voy a salir y decir lo que me pasa. No hay nada que pueda contra la verdad. Cuando planeás las cosas, no salen de la misma manera que cuando te fluyen”.

Contenido relacionado: Conocé a la Directora Detrás de los Videoclips de Nicki Nicole

En sintonía con canciones reflexivas que tienen a madres como protagonistas -caso Dear Mama de 2Pac o Cleaning Out My Closet de Eminem-, Tiago alumbró un costado poco explorado por la música doméstica: el mostrarse real, sin tapujos ni ornamentos.

“Hay muchos artistas que no se dejan ver. Que no se dejan ver reales”, avisa.

“La gente empatiza cuando uno muestra el lado humano. Cuando muestra ser Clark Kent y no Superman. Corta. Mostré mi lado humano y esa es la definición de ser real. No estoy contando ningún cuento, ninguna mentira, es la mía. Y la gente se siente identificada con eso”.

Esa catarsis lo ayudó a que muchos otros se le acercaran, a que más personas encontraran cobijo en esas palabras.

“Cada vez que la canto, sano más. Si no hacía esto, no lo iba a superar”, reflexiona.

—Formaste parte de la campaña #AmigoDateCuenta, promovida por las Naciones Unidas. Como chabón, ¿te sentís cómodo en ese lugar de activista de género que se te asignó?

—La misma gente te da esa identidad. Yo trato de no ponerme ninguna etiqueta, ninguna bandera. Lo de Naciones Unidas es algo que me representa, amigo. Me hubiera gustado ver una campaña así cuando nosotros vivimos esa situación, para ver que no estábamos solos. No me cuelgo la bandera del anti-machismo, pero sí me representa. Lo digo y no me importa lo que digan los demás. Muchos haters tiran esa de “ah, este ahora se hace el aliado”, pero no me importa. Tengo ese pensamiento. Está bueno el mensaje para que mejoremos como sociedad. Yo no juzgo. Ser real es contar lo que sos.

Esa palabra mágica: ‘Mamá’

El primer recuerdo rapero de Tiago fue “escuchar Gangsta Zone de Daddy Yankee y Snopp Dogg. Era el maleanteo de ese momento”, cuenta.

“Me acuerdo de escucharlo y hacerme fan. Tanto que mi cumpleaños de 8 años estuve lookeado como Mini Daddy. Ahí andaba: todo chiquito cantando temas de Daddy Yankee delante de mi familia. Así que desde chico venía con esa vibe. Ahí está mi mamá buscando las fotos”.

Griselda, su madre, fue la encargada de organizar las fiestas temáticas. Con mucho esfuerzo y dedicación, Griselda, la protagonista de Sola, buscó siempre la felicidad de su hijo.

En medio de la entrevista, Tiago llama a su madre, quien aparece en cámara de sorpresa con un álbum de fotos de cámara de rollo, bien a la antigua. Y cuenta: “Siempre le hice fiestas temáticas. El primer cumple fue de El Rey León, porque es leonino. El segundo de Piñón Fijo, porque le gustaba y lo cantaba arriba de la mesa. Cuando fue más grande, quería de Daddy Yankee, y se cantó todo. Era como el payaso de la familia”.

Tiago a los 8 vestido de Daddy Yankee

—Griselda, ¿cómo es compartir la vida con un hijo artista?

—Fue todo un dilema. Yo lo veía como un juego cuando iba a las plazas. Ahora me estoy involucrando un poquito más en todo esto del rap y lo empecé a acompañar. Yo sabía que él tenía una varita mágica arriba de la cabeza. Quería que estudie pero, por problemas de la separación, no pudo terminar. Fue un planteo complicado. “Me parece que dejo todo así te ayudo con la plata”, me dijo.

Le respondí: “Mirá, mientras haya para la comida, vos seguí con lo tuyo”. Tenía un presentimiento, tenía fe. El año pasado yo cobraba $500 pesos. Éramos un equipo: $300 iba para la comida, $100 para la Sube y $100 para el celu. Yo lo apoyo siempre y lo voy a seguir apoyando. Hoy se le está dando todo. Todavía no caímos.

Contenido relacionado: Madres Cannábicas, Legalización y Pandemia: Cómo Ayudar a Mamá Cultiva Argentina

—¿Qué sentiste cuando Tiago te regaló Sola, una canción que hablaba de tu historia personal?

—Yo estaba trabajando. Cuido 3 nenes. Me fue a buscar y me dijo: “Mami, vení”. Nos apartamos y me empezó a cantar el tema. La cuestión es que ni bien cantó la primera frase no me aguanté. Fue como un desahogo y no paraba de llorar. Estaba contando nuestra historia y fue algo muy fuerte; lloré como loca ese día. Le mostré la canción a mi mamá, a mi familia y lloramos todos. Al principio hubo mucha angustia. Por miedo a situaciones nos preguntamos: “¿Lo sacamos o no?” Enfrentamos esta situación juntos. Ese tema fue una bendición. Hay cosas que te abren puertas y tenía que ser ese tema. Antes no hablábamos tanto de esas cosas y hoy lo escucho 20 mil veces al día.

Con toda esta tromba de sentimientos encima, Tiago eligió un exorcismo musical: “Seguí mi instinto”, repasa. Hoy están tranquilos, felices y, fundamentalmente, juntos. “Eso no lo paga nada”.

Las batallas: Red Bull y FMS

En simultáneo a su presente musical, Tiago sigue vinculado al mundo del freestyle. Y este año compitió en la Red Bull: Batalla de los Gallos.

A diferencia de otros MCs como Wos o Trueno, que se pegaron después de triunfar con la improvisación, Tiago alcanzó la popularidad con la música, pero igual sigue compitiendo: “De hecho, hasta que no competí en la FMS, mucha gente ni sabía que yo freestyleaba”.

A la sazón, en la jornada 2 de la Freestyle Master Series, la liga más importante del país, el artista brindó una exhibición contra Zaina, regalando sendos pasajes llenos de flow y musicalidad.

“Eso me lo da el estudio de grabación”, completa.

Flexible entre una disciplina y la otra, Tiago es uno de esos artistas que le escapan a los rótulos: “El freestyle me ayuda a la música y la música al freestyle. No me quiero limitar, ni encasillar”.

Así las cosas, este envión de luces que apuntan a su cara lo ponen también en una encrucijada: ahora que se convirtió en un personaje convocante, ¿le gustaría formar parte del staff de MCs de la FMS?

“Si sigue la pandemia, sí”, advierte.

—¿Y si se encuentra la vacuna, logramos inmunidad y todo vuelve a la normalidad?

—Siento que voy a estar de acá para allá. Presiento muchos viajes. Quiero meterme a grabar un disco. Sí siento que el año que viene me anotaría a una Red Bull, porque es una sola fecha. Pero es complicado exponerse a una fecha por mes. Igual, ojalá que no siga la pandemia. Pero si sigue, por ahí sí, porque estoy más tiempo en casa.

Foto: Floreal

El tiempo como aliado

Tiago fantasea con lanzar un disco de larga duración y, mientras tanto, ya está en proceso de grabación de su EP. “Con dos feats. muy pesados”, apura. En sus palabras: “Un disco le da forma al universo que representás, a lo que sos como artista”.

Entretanto, Tiago no toma nada por asalto. Todo le lleva una preparación, una mentalización y una ejecución. Por eso, también, este boom que está viviendo no es fruto de un estruendo repentino: campeonó en la BDM Nacional de 2017, se destacó en Anfree 27, Juventud Urbana y Actitud Freestyle, y hasta pasó por El Quinto Escalón.

“Estuve preparándome en placitas 4 años para ir a El Quinto”.

En el fulgor de la juventud, sacó un tendal de canciones que, asegura, forman parte de una etapa anterior de su vida.

“Quiero tener seguridad, todo a su debido tiempo. Quiero que conozcan a Tiago como artista y recién el año que viene poder sacar un disco”, declara.

El cannabis y el futuro

Desde siempre, Tiago guarda relación con el cannabis: “Mi abuela tiene problemas en la espalda, viene tomando aceite de cannabis y la ayuda un montón”.

En tanto, desde lo recreativo, las plazas invitan siempre a los “cariocas”; se rompe uno, se parte y comparte. “A los 17 probé y me pareció súper sano. Aunque en exceso, por lo menos a mí, me deja medio boludo. Es mejor conocer los límites”.

—¿Y para freestylear?

—No, para freestylear no puedo. Siento que quiero estar chilling. Si es sativa, quiero estar arriba y gozar. Me funciona para escribir. Saca eso que, cuando estás careta, no fluye. En cuanto al freestyle, lo he intentado varias veces y voy para atrás.

Foto: Floreal

Entre shoutouts para Actitud María Marta, Brasita, Rouse y Saga (“Me representan”, dice), Tiago se siente abrazado por la escena urbana argentina. A finales de septiembre, lanzó Cerca de Ti (Remix) junto a Rusherking, Lit Killah, Seven Kayne, Bhavi y Tobi.

“La unión hace la fuerza, corta”.

Rápidamente, se entregó a ese abrazo y hasta recibió buenos augurios de pesos pesados como Khea, Cazzu y Duki. “Es un abrazo al corazón”, se conmueve.

Contenido relacionado: Duki Jode al Sistema Desde Adentro: Cómo el Máximo Artista de Trap Argentino Levantó un Imperio

—¿Estás feliz?

—La voy a hacer corta: es la mejor etapa de mi vida. Por más que estemos encerrados, miro alrededor y no me puedo quejar de nada. Si no estuviera feliz sería un hipócrita. Están cayendo muchas bendiciones. Empecé a agradecer todas las noches: a Dios, al universo, a lo que sea. Por ahí no tengo un motivo relevante para agradecer. Pero tengo una cama para dormir y una familia. Y a partir de que empecé a agradecer, empezaron a llover cosas buenas. Y cada vez cambia más. Hay que vivir agradecido y valorar lo que uno tiene. Aunque haya cosas malas, siempre hay cosas buenas por las que agradecer.