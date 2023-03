¿Cómo Sigue la Legalización del Cannabis en Uruguay? Hablamos con los Responsables del Controvertido Documental ‘Flowers in the Night’

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Una planta brilla y transpira con el sol: fueron vanguardia, hoy están revisando sus propios pasos. “¿Todo termina en una regulación? ¿Ha dado resultado la implementación de la ley?”, se pregunta Flowers in the Night, documental que expone la situación de la escena cannábica uruguaya a casi 10 años de su legislación.

“El objetivo del documental es ver cómo se encuentra el primer país en legalizar el cannabis, a casi 10 años de regulado, y contribuir al ecosistema cannábico uruguayo como para que puedan usarse de referencia y poder prever situaciones inminentes a la regulación de una planta demonizada”, describe Daniel Meyer, director de Flowers in the Night.

¿Quién es Meyer, el director de Flowers in the Night?

En 2020, Meyer estaba coordinando coberturas para un medio internacional y quería armar una nota a propósito de la primera exportación comercial de cáñamo floral: “Acá hay alta historia”, se dijo.

“Alguien tiene que exponer lo que sucede aquí. Creemos que será una buena referencia a tener en cuenta y que será un gran puntapié inicial de un recorrido que nace desde aquí”, cuenta el cineasta.

Formado en Letras, Literatura y Gramática, Meyer condensa un perfil investigativo y orientado al desarrollo. Y sobre sus espaldas, una docena de cortometrajes y un crédito en la película Kill Willy, junto a Gastón Almada.

Marihuana made in Uruguay

Por caso, Flowers in the Night es un proyecto independiente que comenzó en 2020 y, a medida que la investigación fue avanzando, comenzaron a unirse artistas como Pablo Camacho, Maracaibo 360 y Facu Santo Remedio, entre otros.

“Uno de los grandes factores que hacen de Flowers in the Night algo viable es el apoyo de todos los actores de la escena cannábica uruguaya: desde asociaciones de pacientes, industria, cultivadores, clubes y expo cannabis. Contamos con el apoyo de todos ellos y eso es una clara señal de aprobación ante nuestra investigación”, desarrolla Meyer.

—¿Cuánto cambiaron las cosas en Uruguay desde la despenalización hasta la actualidad?

—El mayor cambio en Uruguay ha sido quién produce y distribuye el cannabis en el país. El dato: si bien hoy en día sólo el 30% de los uruguayos adquiere cannabis de forma legal, quien produce cannabis para el mercado uruguayo es un civil uruguayo. Por otro lado, en materia de comercio exterior, en 2020 se inicia una serie de exportaciones de cannabis no psicoactivo y psicoactivo, el cual marca el puntapié de una nueva industria uruguaya con todo lo que eso implica a nivel de empleos, inversión en infraestructura y know how adquirido.

La intimidad de la industria cannábica uruguaya

Flowers in the Night es un documental de investigación que comienza con Gustavo, un ex-luchador uruguayo de MMA que utiliza cannabis para sus dolencias. Allí, decide viajar al norte del país a ver “cómo es eso de la industria de CBD”, mientras espera a que le den su habilitación de club cannábico.

Desde ahí, los documentalistas comenzaron a cubrir eventualidades en la escena cannábica uruguaya, desde la industria de cannabis de exportación, tanto CBD como cannabis medicinal. Asimismo, se sumerge en el mercado interno uruguayo (regulado y no regulado) y hasta en su segmentación.

Y, además, viajaron a Alemania, destino del cannabis medicinal exportado, donde observaron cómo se integra el cannabis al sistema de salud (“Cosa que en Uruguay aún no se ha logrado”, dice) y donde se llevaron un pantallazo de su situación con el cannabis. Ahí también participaron de las expo Mery Jane, ICBC Berlín y de la marcha “Hanfparede”.

La situación del cannabis en Uruguay

“La investigación indica que el escenario cannábico no cambia solo una vez, sino que lleva un proceso de cambios que se dividen en varias etapas: regulación, implementación, desarrollo comercial e industrial, y represión legal. Claro que los actores de esta nueva escena cannábica post-legalización (industria y cultura cannábica) atraviesan de distinta manera estos cambios. Pero la pregunta sustancial es ‘¿cuál es el cambio base tras una regulación del cannabis?’”, explica Meyer.

—¿Cuál es el futuro del cannabis en tu país?

—Hoy, en Uruguay, el 30% de la población que consume cannabis, lo hace de forma regulada/legal. Esto significa que el 70% de la población lo hace de forma no regulada/ilegal. El mercado ilegal también ha cambiado mucho desde la regulación. Hoy en día es un civil uruguayo el que produce el cannabis que se vende en el mercado interno. Hoy, lamentablemente, estas personas que producen cannabis y venden de forma no regulada están siendo criminalizadas y encarceladas. Es necesario añadir que ese porcentaje de consumo ilegal se ve totalmente reflejado por la escasez de farmacias que venden cannabis, la gran limitación de los clubes de membresía, que se ve transmitida en sus costos y en la forma en que funcionan. Y, por último, la división que hay en la opinión pública con respecto al autocultivo.

—¿Pensás que dio resultado la implementación de la ley?

—“El modelo uruguayo está siendo claramente cuestionado”, dice Daniel Radío, Presidente de la JND (Junta Nacional de Drogas), en el documental. Y es una realidad, pero creemos que el know how que posee Uruguay en cuanto a cannabis es bastante alentador. Todo depende de las fuerzas de instituciones civiles y del diálogo con el estado. Hay un cambio de perfil ante políticas en general. Este año pone foco en fiscalizar cosas que se daban por entendidas pero que, en el fondo, seguían siendo ilegales. Eso es lo que hoy ha movilizado la necesidad de cambiar todo esto. Por otro lado, la industria del CBD se está reconstruyendo en Uruguay. Entonces estamos en épocas donde las tomas de decisiones están al caer por sí solas. Por lo demás, el modelo uruguayo no tuvo en cuenta ni está teniendo en cuenta la estructura comercial del cannabis pre-legalización. Ni mucho menos de las oportunidades en cuanto a movilizar microeconomías que presenta el cannabis.

¿Cuándo sale Flowers in the Night?

Orientado para el público cannabis friendly, cultivadores, usuarios, allegados y empresarios vinculados al cannabis, Flowers in the Night comprime “información de calidad que resultará interesante para toda persona que se vincule de una forma u otra al cannabis”.

Por estos días, el documental se encuentra en etapa de post-producción y sus responsables esperan lanzarlo el 20 de abril de 2023.

