Gabriel Lucero de Gente Rota: ‘Como No Me Quería Deprimir, Me Puse a Animar Audios de WhatsApp’

Llegó un momento en que los audios largos de WhatsApp se volvieron una tortura para la humanidad. Incluso, muchas cuentas advierten: “No escucho audios”.

A eso habría que agregarle: “Excepto de mi mamá”, que nunca duran menos de 1 minuto.

Cuando los audios modo podcast quedaban sin escuchar o se escuchaban por la mitad, el dibujante y humorista gráfico Gabriel Lucero les encontró un nuevo lugar en el mundo con Gente Rota.

Se podría decir que su proyecto es uno de los fenómenos virales de la vida en pandemia. Los audios de WhatsApp con animaciones hechos por Lucero se convirtieron en un escape ante la angustia general y, en parte, fueron un salvavidas para el dibujante.

“Me había quedado sin trabajo cuando empecé a hacer Gente Rota. Como no me quería deprimir, me puse a animar audios de WhatsApp para joder un poco y ahí nació el proyecto, de casualidad”, dice Lucero.

Esa casualidad se traduce hoy en casi 1 millón y medio de followers en Instagram, más de 2 millones de vistas en YouTube, 121.500 seguidores en Twitter y 491.000 en Facebook.

“A mí me cambió la vida, no sé cómo hubiera pasado la cuarentena. Habría estado mirando la tele todo el día viendo los muertos, me hubiera vuelto loco”, dice.

Todo roto, todo

A esta altura, Gabriel Lucero perdió la cuenta de los audios de WhatsApp que le llegan por día. “Terminé los nuevos, los que son de este mes, y recién ahora estoy escuchando los que son de esta fecha, pero del año pasado. Es interminable: tengo 1000 de un día, 1000 del otro”, cuenta a El Planteo sobre esta idea que “en un momento se me fue de las manos”.

—¿Tenes un método de laburo?

—Me imagino al personaje hablando. Si es solamente el dibujito hablando, por ahí trato de no hacerlo para no repetir tanto el esquema, pero si veo que le puedo meter algún chiste extra, va seguro. Lo que pasa que ahora cada vez hay más limitaciones. Primero la limitación propia que ya hice miles de cosas, y se empiezan a repetir las temáticas, las historias.

—¿Cuál es la animación que explotó?

—Hay diferentes tipos de repercusión: la de vistas en un video es económica por la publicidad, la repercusión de gente que empezó a conocer Gente Rota por tal video que no había visto es otra. Por ejemplo, El fletero que lo hice en el Mundial, me empezó a traer un montón de gente de países de Latinoamérica, eso es una forma de repercusión diferente.https://www.youtube.com/embed/deZH8bMyaw0

Mejor no hablar de ciertas cosas

Frases como “el humor salva vidas” y sus derivados se repiten hasta el cansancio y, más aún, en esta etapa de angustia mundial.

Claro, siempre y cuando no se haga humor con aquello que nos sensibiliza.

—¿Cuáles son los temas que vos decis de esto no voy a hacer un chiste?

—Uno va aprendiendo más que nada, no porque uno cambie la forma de pensar. Te das cuenta que hacerlo es al pedo porque te va a generar más críticas que otra cosa. Por ejemplo, los audios de hombres hablando mal de las mujeres no porque suelen ser machistas, porque el audio también puede ser una burla al machismo, pero no se puede hacer ni en burla. No importa si la intención es ridiculizar al machismo, no se puede hacer. Principalmente está ligado al tema del machismo y feminismo, cualquier tema que esté relacionado a eso genera mucha pelea.

—¿Qué es lo que a la mayoría de la gente sí le da risa y se engancha?

—Le da risa la gente tarareando, la gente tentada de risa, alguno de gente con ignorancia, aunque no tanto porque hay gente que no le gusta que se rían de la gente que no sabe cosas. Todavía está dentro de los que se pueden hacer. Audio de cosas que te pasan mientras estás grabándolo: hay uno en que un chico está grabando y de repente una cucaracha se posa en una silla y para de hablar como para darse cuenta lo que era y, cuando se da cuenta que era una cucaracha, empieza a gritar de una forma descontrolada y ese tipo de cosas son graciosos, como que no esperas que te pasen en un audio.https://www.youtube.com/embed/OMftxiJN0VU

Un poco de plata y un poco de fama

Cuando Gente Rota estalló, durante la cuarentena de 2020, el dinero que hacía falta empezó a llegar vía reproducciones de YouTube y Facebook y las entrevistas en medios se hicieron moneda corriente.

—¿Qué fue lo mejor que te paso o las cosas copadas que te pasaron a partir de la explosión de Gente Rota?

—Lo mejor, básicamente, poder vivir de lo que me gusta, que no me paso nunca, tener mis horarios, tener el trabajo que yo quería. Si me preguntabas 4 meses atrás, yo te decía que era imposible para mí, menos para un dibujante. Es una de las artes más difíciles para vivir y mucho más de tener éxito, es casi imposible.

—¿Te han hecho propuestas de grandes medios?

—Si, pero se terminan cayendo porque es medio inviable para hacerlo en la tele. Aparte usan los videos míos, no pagan un peso, no me tienen que contratar y listo. Es lo que hacen muchos canales. No les conviene tener que pagarme extra para algo que ellos pueden sacar cuando les sirve y, cuando no les sirve, no lo usan. Por ejemplo: me han hecho notas en Canal Trece o Telefé y cuando te hacen la nota ponen videos tuyos y luego lo suben a Youtube. No sé por qué razón YouTube le da la prioridad al canal y te banean tus propios videos como si no tuvieras derechos a usar publicidad en tus videos. Entonces, tengo que hacer una reclamación para que saquen el baneo de las publicidades de los propios videos míos. En muy pocos casos, YouTube me avisa que un canal subió un video con mis animaciones y, si yo quiero, lo puedo bajar, pero como también es publicidad si veo que está el nombre y no me banearon el nombre mío, lo dejo.

El cigarrito de la risa

Entre los mejores audios que le llegan al animador hay una cuota de marihuana que potencia la risa.

Uno de los virales fue el tío Andrés trajo un porro.https://www.youtube.com/embed/bRQczlSDa3I

“Pasa que cada vez que subo algo relacionado a la marihuana también tengo a ese moralista que se enoja y que pone que estoy haciendo apología de no se que”, dice Gabriel Lucero.

—¿Cuál es tu relación con la marihuana?

—Soy muy ansioso, muy de tener dolores musculares por la tensión y para mi fumar marihuana iba a ser la solución a ese tema. Quería fumar y listo relajarme y debo fumar como el culo porque nunca me pega. Lo intenté con 100 personas diferentes que todas me dicen “yo te voy a enseñar, te va a salir bien” y yo me siento igual. Si me hace algo, no me di cuenta.

—¿No has probado con aceite o cremas?

—Un aceite probé y tampoco me hizo nada, una gotita, tres gotas y nada. A no ser que esté esperando mucho efecto y sea más liviano de lo que esperaba. Me faltaría comer algo como un budín. Insisto: soy muy ansioso. Imagínate que me pongo metas: bueno, una semana no subo nada y, después, escucho un audio que me gustó, lo terminé a las dos horas y lo subí. No respeto ni los propios límites que me pongo.

Ir por más

Gabriel Lucero está pensando en darle una vuelta de tuerca a Gente Rota. Sabe que aquello que hoy hace reír a millones, mañana ya no cause tanta gracia. Así que tiene varias ideas que le andan dando vueltas por la cabeza.

“Me muero de ganas de hacer una sitcom que se pueda ver en Netflix”, dice.

—¿Cómo te la imaginás?

—Me encantaría poder hacer una parodia de lo que me pasó a mí. Hacer Gente Rota, pero contar mi historia: un tipo grande que genera la popularidad de la forma que menos lo esperaba y todo lo que pasa en relación a eso. Porque hay muchas cosas que se pueden contar y bastante graciosas y eso en dibujito, obviamente, y en el medio poner audios. Estoy pensando la manera de poder hacer algo que dure mas o menos media hora y que se pueda ver en una plataforma que no sea lo que se consume en un minuto.

—¿Qué le dirías a un/a artista que quiere pegarla con una idea y no logra dar en la tecla?

—Que lo haga por diversión y nunca por esperando el resultado. Si yo hubiera dicho “con esto la pego”, no sé si hubiera funcionado igual.

