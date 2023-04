A 25 Años del Estreno de El Gran Lebowski, Hablamos de Marihuana con el Verdadero ‘The Dude’

Nota por Cristian Baral publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

De culto, psicodélica, fumona, corrosiva y graciosa: todos estos calificativos le cuadran perfectamente a El Gran Lebowski (1998), una de las películas más icónicas de la década del 90. Mientras el siglo llegaba a su fin, los hermanos Ethan y Joel Coen construyeron un pequeño pero colorido universo de personajes inolvidables.

Para celebrar los 25 años del estreno de este inolvidable e inoxidable film que, a pesar del paso del tiempo, gana cada vez más y más adeptos, charlamos con Jeff “The Dude” Dowd, el hombre que sirvió de inspiración para el emblemático personaje protagónico.

Hombre, héroe y amigo

En esta historia, todo y todos giran alrededor de “The Dude”.

“El Nota”, tal como se lo conoció en su versión doblada para España y América Latina, es un hombre desaliñado, desempleado, aficionado al cóctel White Russian y fumón, cuya pasión reside en pasar el tiempo lo mejor posible.

Para The Dude, interpretado por un impecable Jeff Bridges, pasar el tiempo “lo mejor posible” es beber, jugar al bowling con sus amigos y fumar marihuana en soledad.

Sin embargo, esa tranquilidad dura poco: un par de matones lo confunden con el magnate millonario Jeff Lebowski. Cuando nuestro “Dude” va en búsqueda de su homónimo reclamándole por la golpiza recibida (y, principalmente, por una alfombra orinada), el Lebowski acaudalado le propone rescatar a su esposa secuestrada a cambio de una jugosa recompensa.

El gran Jeff Dowd: The (real) Dude

“The Dude” tiene su origen en Jeff Dowd, un hombre de una personalidad inquieta que, a través de los años, contribuyó mucho al cine independiente.

Por nombrar algunas de sus acciones bisagra en el celuloide, contribuyó como productor y distribuidor en las primeras producciones de directores como Spike Lee o Jim Jarmusch y, además, fue uno de los primeros nombres en los que pensó Robert Redford para darle forma al Festival de Sundance, el certamen de exhibición más popular del cine independiente de los Estados Unidos y el mundo.

Lo que se dice, un agitador del “indie” antes de que ese término llegase a todos nosotros.

En esa cruzada por acompañar a cineastas noveles que daban sus primeros pasos, Jeff se topó con los hermanos Coen y, gracias a él, los cineastas dieron a conocer su debut en pantalla grande, con el thriller neo-noir Blood Simple (1984).

De esta manera, nació un vínculo de afecto mutuo que continúa hasta el día de hoy, pero antes, más precisamente 25 años atrás, se consolidó a modo de homenaje en El Gran Lebowski.

Cara a cara con ‘The Dude’

Una película de culto, mitos del set de filmación, su afición por la marihuana, un ambicioso proyecto que incluye el lanzamiento de su propia marca de CBD: “The Dude” rompe la cuarta pared y se presenta ante nosotros desde su hogar de Los Ángeles.

—¿Tuvo la oportunidad de presenciar el set de filmación de El Gran Lebowski?



—Fui muchas veces al set. En particular, en gran cantidad de escenas de la casa. Fue muy divertido hacerlo. Fue realmente emocionante compartir muchos momentos con actores de la talla de Steve Buscemi, Julianne Moore, John Goodman, John Turturro y Jeff Bridges, por nombrar algunos.

—¿Cómo fue el trabajo en conjunto con Jeff Bridges? El propio Bridges interpretó al mismísimo Lebowski, inspirado en usted, y se dijo puertas adentro del set, en varias ocasiones, que logró una gran versión suya. ¿Fue realmente así?

—Con Jeff tenemos una muy buena relación. De hecho, hemos aparecido en varias ocasiones en las “Lebowski Fest”, los eventos realizados por fanáticos de la película que se celebran alrededor del mundo. Además, al ser contemporáneos, hemos tenido experiencias muy parecidas a lo largo de nuestra vida, al igual que en la industria del cine. Sin dudas, la actuación de Jeff fue realmente muy buena. Supo captar la esencia del “Dude”, como un ser completamente libre. Su interpretación fue increíble.

—El Gran Lebowski es una de las películas que ganó mayores adeptos en los últimos años. Convenciones en todo el mundo, personajes icónicos de la cultura pop, todos resultados de un film que, curiosamente, en su año de lanzamiento no fue tan exitoso como resultó serlo a través del tiempo. ¿Por qué cree que sucedió esto?

—Déjame comenzar diciendo que no todos los críticos estaban en contra de la película, uno de ellos era Roger Ebert [uno de los críticos más reconocidos mundialmente, fallecido hace una década]. La película no sufría valoraciones negativas en absoluto, a lo sumo a algunos podría no gustarles. Básicamente, tuvo su éxito gracias a los fans, pero también a la publicidad que tenía detrás. Más allá de las enormes actuaciones que había, es ante todo una película entretenida. Cuando la miras más de una vez ingresa en niveles más profundos de análisis y de divertimento, cosa que tiene cierto atractivo también.

—¿Qué es lo más divertido de El Gran Lebowski?



—Lo que sucede con El Gran Lebowski es que se vuelve cada vez más entretenida a medida que la volvés a ver. Eso explicaría por qué despierta tanto fanatismo en el mundo. Además, se caracteriza por ser una película interactiva, algo que no ocurre con el resto de los films. ¡La gente que vio la película aparece en las convenciones caracterizadas como los personajes!

—¿Cuál es su relación actual con los hermanos Coen?



—Sin dudas me considero parte de su historia. Los ayudé en el lanzamiento de muchas de sus películas. Hemos estado mucho tiempo juntos en el set, lo cual nos dio tiempo y les dio tiempo para extraer de mí características propias del personaje de “The Dude”. Seguimos en contacto permanentemente. Si bien yo resido en Santa Mónica y ellos en Nueva York, seguimos relacionándonos y nos tenemos un afecto muy grande.

—¿De qué se trata Dude’s Dream, su marca de CBD?

—Cuando veo NBC, CBS, CNN, noto que hay muchas publicidades sobre drogas para tratar enfermedades, incluso de las que jamás escuché hablar y ustedes, seguramente, tampoco. En un par de semanas estaremos lanzando todo a nivel mundial, pero estas son cosas que pueden venderse inicialmente en Internet y luego llegarán remanentes en el futuro para otros países. Muchas de estas cosas funcionan muy bien. Muchas de las cosas que hicimos fueron experimentales y anduvieron bien, no tienen efectos secundarios. La gente podrá conseguir Dude’s Dream de forma online y también presencialmente.

—¿Cuál es su cepa favorita de marihuana? —Depende del día. Cuando es de noche me gusta la índica por su poder relajante. Si bien no fumo cuando trabajo durante el día, cuando estoy trabajando, al llegar la noche me gusta hacerlo, y ahí es cuando entra la sativa. Si bien no soy fanático de los rótulos de las cepas, tampoco lo soy de las grandes marcas ni mucho menos. La realidad es que encuentro en la marihuana algo muy sabroso.

