Habla Larrix, MC Cordobés que Logró el Ascenso a la FMS: ‘El Rap Argentino es Más que El Quinto Escalón’

“Cumplí un sueño”, asegura Lucas Larrazabal, desde chiquito bautizado cariñosamente como Larrix, flamante ascendido a la Freestyle Master Series Argentina, una de las ligas de improvisación más importantes del mundo. “Yo soy un payaso, un chiflado. Me gusta desvariar. Cuando agarro un micrófono, me enloquezco”, se autodefine el joven MC de 21 años.

Nacido en Córdoba en el año 1999, Lucas emigró junto a su familia a España en 2002. “Mis papás son médicos y tenían una oportunidad de trabajo en Europa”, cuenta. Allí vivió una década y, como extrañaban demasiado, volvieron ni bien encontraron una posibilidad de hacerlo.

“Mi hermano escuchaba rap de España: Violadores del Verso, SDFK, etc. Yo escuchaba de fondo y no le daba bola. Cuando volvimos a la Argentina, empecé a preguntar qué era eso. Un día, me mostró una batalla de Red Bull: Alicante entre Babi Blackbull y Navalha. Lo vi y pensé: ‘Yo podría hacer eso’”, recuerda.

La primera vez, todas las veces

Villa del Dique, Córdoba. Una tarde cercana a la navidad del 2012, el año que los Larrazabal pegaron la vuelta al país, el adolescente Lucas le dio un sorbito a un vaso de vino y se puso a rimar. “Me di cuenta que me salía”, desliza.

Después de esta experiencia hogareña, a sus 16 años empezó a mirar batallas junto a un amigo de la escuela. En un recreo, se pusieron a improvisar y su amigo lo venció. “Sentí que me ganó. No me pude dormir, lo que más tarde se volvería una constante en mi vida. Al día siguiente, pensé: ‘Lo voy a hacer cagar’. Le gané y me prometí a mí mismo anotarme a esas cosas”.

Para fines de 2016, se alistó en la Sinescritura, la competencia de freestyle más importante de Córdoba. Llegó hasta octavos de final, todo un logro para un debutante.

Tras semanas de concursar sin siquiera pasar las rondas clasificatorias, Larrix se presentó en la Brooklyn Free de Alta Gracia y salió campeón. “Eso me dio confianza porque rimé bastante bien y gané”.

“Puedo ser campeón del mundo en esto”

Enseguida, se presentó nuevamente a la Sinescritura y pasó las clasificatorias y llegó hasta semifinal. Ahí, todo el under cordobés fue a bancarlo. “Me vino a hablar el Blaster, que es un rapero importante, y me dijo que era muy bueno. En Córdoba hay una cultura de darle una mano a los raperos nuevos”, narra.

—¿Cuándo sentiste que eras bueno en esto?

—Desde el primer día. Igual, nunca lo pensé tanto como proyecto profesional. No es mi forma de ser, ahora sí me lo planteo. La primera batalla que vi, me dije: “Puedo ser campeón del mundo en esto”. Es una discusión argumental, con rimas y musicalidad. El ego del personaje Larrix existió desde siempre, desde los inicios.

Al toque, llegaron algunas competencias escolares, Larrix siguió haciendo su camino en el under. Hasta que, en 2016, ganó su primera Sinescritura en una reñida final contra Traka. “Fue un logro muy groso”, reconoce.

La confianza

Rápidamente, Larrix supo que estaba para ganar cosas piolas. Se llevó La Roca Competición, en la que MCs cordobeses se midieron contra los pibes de El Quinto Escalón: Duki, Dani, Shecka, Wolf. “Gané la fecha en escenario. En el camino, le gané al Wolf. Justo me lo crucé el otro día y se acordaba de esa batalla”, recuerda.

También, ganó la Ego Fest de Córdoba, con Papo, Wos y Ecko de jurados. Y, como sorpresa, el podio local de la Ego Fest (Laion, Mecha y Larrix) se midió en un 3 vs. 3 contra los talentos de Buenos Aires. “Wosito me dijo que le gustaba mi nivel”, tira.

Más tarde, llegaron unos meses de ausencia, algunos exámenes del colegio, una competencia nacional en Neuquén en la que venció a Ecko en la final y una constante en los raperos que no son de Buenos Aires: el salto a las grandes ligas tarda un poco más en llegar.

“Me hubiese hecho más conocido si, en esa época, hubieran habido mejores videos. En el video de la final contra Ecko se escucha a Beelze de fondo contando qué bondi se va a tomar para volver a su casa”.

—¿Cuándo fue que te empezaste a interesar en el ascenso de FMS?

—Lo tenía como de disfrute. Lo que me paso es que, como le ganaba bastante al Mecha y él ascendió, siempre decía: “Mirá vos, alguien a quien le gané varias batallas, ascendió”. En 2020 venía como salido de esto y vi que Naista empezó a ganar compes. Volví a no dormir, como cuando perdí con mi amiguito del colegio. “¿Otra vez un amigo mío lo va a lograr y yo no?” De golpe, estaba con mi novia y me decía: “Dormite ya, culiao”. Y me dije: “Listo, voy a competir por el ascenso”. Me empecé a anotar y al principio me costaba el Discord, pero empecé a ganar varias compes online e ir a varias presenciales.

El camino hacia la FMS

Con el primer puñado de puntos, Larrix comenzó a entrenar en la escuela de improvisación de Infranich, ex juez de la FMS.

Así las cosas, pasó la primera parte de la pandemia repartido entre sus estudios sobre cine en la Universidad Nacional de Córdoba, entrenando rap y compitiendo mucho.

“La primera competencia en la que sumé muchos puntos y me vi como candidato, fue cuando perdí la final de Street Warriors. Muchos subcampeonatos me han dado alas para este ascenso”, bromea.

Terminó subcampeón en Olimpo Freestyle de San Juan, se fue en cuartos de final en la Batalla de Maestros, campeonó en La Jungla de Neuquén y en la Copa Federación, que enfrentaba a los primeros 16 puestos de la tabla de ascenso de la FMS. “Gané y fue una felicidad enorme”.

Larrix, campeón de la Copa Federación 2021

Además, por estos días, Larrix se dedica a leer y a mejorar su juego de ajedrez. “Estoy rankeando mucho en Chess.com. Estoy con ganas de aprender sobre apertura, desarrollo y jaque mate. Cuando tengo cosas importantes en mi vida, vicio al ajedrez”, dice. “Imagino que ahora, por FMS, voy a viciar más”.

—Con el ascenso consumado, ¿cómo te ves en tu primer año con la FMS?

—Me veo bien. Cumplí un sueño. Todos los pibes soñamos con estar en FMS o en Red Bull. Para mí, también es un sueño cumplido que varios de mis ídolos de la infancia hayan dicho que rapeaba bien. En FMS, en la que vas dormido, sos cartera. Si uno logra un equilibrio entre el profesionalismo y el disfrute rozando lo amateur, vas a ir bien siempre. Tengo ganas de destrozar todo y, mientras tanto, tengo que encontrar la seriedad para dormir bien, comer sano y llevar una vida saludable. Me pasa que, a veces, me quedo jugando al League of Legends hasta las 8 mil de la mañana. Es una cosa seria que tengo que aplicar. Es todo lo que quiero hacer. Disfruto hacer algo diferente a lo que se está haciendo.

—Tal vez para un primer año en una liga tan competitiva es un poco soñador, pero ¿te ves campeón de FMS?

—¿Si me veo campeón? Me veo. Sé que es muy difícil. En cuanto a nivel, creo que puedo lograr las mejoras suficientes. Con esfuerzo puedo mentalizarme y ser campeón. Arranqué el ascenso y no me conocía ni mi vieja. Competía gente ya famosa, con seguidores, MCs de todos lados y de todos los estilos. Era un imposible. Hablaba con mi amigo Naista y decíamos: “¿Y si ascendimos los dos?” Y ahora ascendimos. Lo veo difícil, pero estoy acostumbrado a lograr cosas difíciles. Con esta premisa, me veo. Es un silogismo flashero, pero me sirve.

El under cordobés y la mirada federal

Por su parte, la próxima temporada de la FMS tendrá a dos ascendidos que provienen del underground cordobés. Y junto a Mecha, ascendido en la temporada pasada y tercer puesto en la temporada 2020/2021, conformarán una avanzada cordobesa muy poderosa.

“El under argentino es más que El Quinto Escalón”, se ensancha orgulloso Larrix. “El rap argentino es más que El Quinto y las leyendas que ya venían de antes. Hay pibes del under que rapean increíble. Y la Sinescritura es un semillero tremendo”, se anima.

Y sigue: “Por eso, no me sorprende que haya tres cordobeses en FMS. Ya se van a venir más”.

—¿Cómo ves al under argentino en general?

—La gente está acostumbrada a lo hegemónico, a lo que ya está. Cuando terminó El Quinto Escalón, la Sinescritura siguió. Después, mirás a Miramar y tenés a Jesse Pungaz, en Mar del Plata están Soft y Katra, en Mendoza tenés al Pingüi y a Jaff. En todos lados te vas encontrando con gente impresionante. Por más que duela, por más que haya gente que le cueste mirar a otros lados, el rap argentino es más que los 15 nombres establecidos desde hace años. El rap argentino es más que el Quinto. El Quinto es muchísimo, pero el rap argentino mucho más.

El goce del cannabis

Larrix mantiene una relación saludable con el cannabis recreativo. Lo explica: “Si lo incorporo rutinariamente, siento que pierde la gracia. No llego al mismo disfrute”.

Junto con su hermano, tiene algunas plantitas (“bastante altas”) y fuma “cuando le pinta”, muy cada tanto. “Capaz, fumo tres veces por semana y a la semana siguiente, nada, ni una vez”, devela.

Asimismo, confiesa que nunca fumó porro antes de una batalla y que prefiere conservar la experiencia cannábica para momentos de goce y distensión: una final en la Play, un cumpleaños, alguna previa cinéfila junto a su novia. “Es algo muy especial, que tiene cierta magia y prefiero conservarla”.

Con respecto a la legalización, Larrix está a favor “en todas las formas posibles”.

De su boca: “Es una planta. Se cae en el lugar común, pero ¡es que es una jodida planta! ¡No es una droga sintética que pasa por 15 laboratorios! De hecho, el tabaco es mucho más nocivo y es legal. Lo mismo el alcohol. Es un tema de comercio. Tiene un tema histórico, pero el hecho de que sea ilegal, trae un trasfondo de la competencia económica, de los terratenientes, del negocio y de lo que el ejercicio del poder ha puesto como moral o amoral”, concluye.

