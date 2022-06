Nota por Javier Hasse y Marian Venini publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Podría decirse que la tendencia humana dominante en las últimas décadas ha sido la de mejorar la comunicación. Desde los teléfonos cada vez más innovadores hasta las redes sociales, pasando por las videollamadas y la realidad virtual, se ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a mejorar la forma en que nos comunicamos con lxs demás, y la forma en que nos expresamos para que nos entiendan de forma auténtica.

La tecnología ha recorrido un camino muy largo y sorprendente en este ámbito. Constantemente salen a la luz nuevas e impresionantes innovaciones que desafían la imaginación. Las posibilidades parecen infinitas.

Todo esto fascina a Jason Silva, famoso personaje de la televisión venezolana-estadounidense, cineasta, futurista y conferenciante, que recientemente compartió con nosotrxs una nueva e impresionante innovación: la ciberdelia. Es decir, la superposición de la psicodelia y la cibernética. Y si te cuesta entender cómo estas dos cosas pueden ir juntas, no te preocupes: resulta confuso antes de quedar muy, muy claro… y ponerse emocionante.

La tecnología es psicodélica

Antes de seguir adelante, conozcamos un poco a Silva, empezando por lo que hace mejor: se describe a sí mismo, ante todo, como un artista y comunicador. «Utilizo el cine digital para expresarme y crear lo que espero que sean representaciones artísticas y poéticas de ideas profundamente significativas; el tipo de ideas que son embriagadoras, que, cuando las contemplamos, cuando las entretenemos, son simplemente arrebatadoras», explica.

Silva también es un ferviente defensor de las sustancias enteógenas, que han alimentado e inspirado su vida y su obra. De hecho, lleva tiempo haciéndolo: este año se cumplen diez años de este artículo, en el que se refiere a Silva como «un joven Timothy Leary transportado al 2012». La personalidad de la televisión también habló de psicodélicos y cannabis en esta misma columna allá por el 2019.

Con esa descripción de trabajo, no es de extrañar que haya decidido fusionar dos de sus pasiones (la psicodelia y la tecnología) en una sola. Normalmente, cuando hablamos de psicodélicos no solo nos referimos a estados alterados de conciencia, sino también a la expansión de la mente. En cuanto a la cibernética, solemos pensar en computadoras y tecnología digital. Pero, ¿cómo pueden combinarse?

«La tecnología es una extensión de la creatividad humana. Creo que la tecnología es literalmente psicodélica», afirma Silva. «La etimología de la palabra ‘psicodélico’ es manifestar la mente. La tecnología es una manifestación de la mente. Y utilizamos nuestras herramientas y tecnologías para ampliar nuestro alcance, superar nuestras fronteras y trascender nuestras limitaciones. Esta es una narrativa que está cerca de mi corazón y sobre la que he estado dando charlas durante una década».

Por cierto, como señala Silva, no se trata de una idea novedosa. El libro de John Markoff What The Doormouse Says explora esta idea, al igual que el libro From Counterculture to Cyber Culture. Ambos exploran la relación entre la cibernética y la psicodelia en los ’60, particularmente en Silicon Valley.

«Los psicodélicos terminaron teniendo una enorme influencia en nuestra forma de pensar sobre la tecnología», señala Silva. «Con el tiempo, llegamos a ver la tecnología y las computadoras como el nuevo LSD».

Hoy en día, oímos cada vez más a menudo que estamos en medio de un renacimiento psicodélico: un interés renovado por los psicodélicos y su potencial terapéutico. Todo mientras las innovaciones tecnológicas se disparan: no es de extrañar que algunxs junten ambas cosas.

«Hemos tenido estos momentos en los ’60 con la expansión mental psicodélica y de nuevo a mediados de los ’90 con el ciberpunk, y creo que ahora está ocurriendo de nuevo», asegura Silva. «Estamos entrando en una era ciberdélica, en la que por fin vuelve a surgir el metaverso: el sueño humano de compartir el espacio mental con lxs demás, creando un espacio virtual de ensueño en el que podemos hacer simulaciones y probar nuevas formas de funcionar en sociedad y trabajar juntos en entornos virtuales».

Ya volveremos a ese tema.

Cyberdelic Dreaming

El nuevo proyecto de Silva, Cyberdelic Dreaming (en alusión, por supuesto, a la famosa canción California Dreaming), tiene mucho en común con sus trabajos anteriores, en los que habla de un tema que le apasiona con un estilo de flujo de conciencia. Pero ahora le da un toque más picante.

«Consigo hablar de estas cosas de las que ya he estado hablando, pero de una manera en la que la gente está viendo literalmente de lo que estoy hablando«, explica. «Cuando hablo del futuro de la tecnología, o de realidades virtuales en el metaverso, la gente está viendo literalmente la experiencia que ocurre a mi alrededor».

Todo esto suena muy interesante, sin duda… ¿pero cómo se ve? Sinceramente, como la mayoría de las cosas relacionadas con las experiencias psicodélicas, es difícil de explicar con palabras. Y como dicen, una imagen vale más que mil palabras.

Silva nos dio una pequeña muestra de su Cyberdelic Dreaming a través de TikTok, consiguiendo un millón de visitas en dos días. También hay algunos videos colgados en su página de YouTube.

Los efectos visuales son bastante parecidos a lo que se siente al tomar hongos (algo que a lxs cineastas les suele costar hacer bien). Se generan con una IA que básicamente traduce lo que Silva dice a imágenes, y las mezcla con el fondo o con su cuerpo. El resultado es impresionante, hermoso y bien lisérgico.

«Quiero ser pionero en un nuevo lenguaje visual para hablar del futuro de la conciencia, el futuro de la creatividad y el futuro de la tecnología», dice Silva. Ambicioso, ¿no? Pero para nada imposible.

¿Cómo funciona?

Aunque Silva lleva tiempo transmitiendo ideas filosóficas con imágenes, este concepto visual es bastante innovador. Y la forma en que llegó a este resultado fue bastante serendípica.

Una persona que se hace llamar «The Hueman Instrument» se puso en contacto con él. Silva recuerda: «Estaba explorando una de esas IA generativas, creo que se llama Disco Diffusion Open Notebook. Y me envió un clip de 45 segundos que sacó de mi video en el Burning Man… Cuando vi lo que generaban estos videos, le llamé inmediatamente».

Estaba absolutamente apabullado, como si lo que había estado buscando toda su vida hubiera caído por fin en sus manos, sin buscarlo. «He trabajado con muchxs editores diferentes a lo largo de los años para mis videos, y soy muy práctico, muy específico en cómo dirijo y en lo que quiero que hagan mis editores».

Y, aunque los resultados eran estupendos, ninguno de ellos puede compararse con esta nueva tecnología, que permite a Silva expresar sus ideas y pensamientos con una precisión y belleza increíbles.

«Como mis videos son de flujo de conciencia, no hay guión. Aporto algo lo más auténtico posible», dice. «Pero cuando aporto elementos visuales, quiero ser muy preciso sobre el tipo de elementos visuales que utilizamos. Así que cuando me envió este clip de 45 segundos, conectamos inmediatamente».

¿Cómo funciona esta innovadora forma de IA? Silva explica que es «bastante similar a cómo nuestra imaginación ve formas en las nubes. Hay un nombre para eso». Lo hay, es «pareidolia». De nada. «La IA generará imágenes basadas en elementos del paisaje o del encuadre. Pero tienes que darle indicaciones específicas para que lo que genere sea coherente con lo que estoy diciendo».

En realidad, esa es la parte difícil: el dúo tiene que ser muy específico con las indicaciones. En ese sentido, Silva comparte: «la naturaleza de las indicaciones va a ser tan sofisticada como la naturaleza de su educación».

Pero incluso después de haber logrado una hazaña tan singular, Silva aún quiere llevar esta innovación más allá. Y lo hará, gracias a avances tecnológicos como la RV, la IA y otras siglas.

«La gente habla de la realidad virtual como la manifestación del sueño psicodélico de compartir nuestra conciencia con los demás», explica. Y eso es exactamente lo que se ha propuesto hacer.

«Con el tiempo, ocurrirá a su alrededor», continúa. «Cuando pasemos a la realidad virtual inmersiva total. Imagina un mundo en el que podamos tener la RV como en ese video ciberdélico: Estoy moviendo las manos y todo se mueve como si fueran pinturas a mi alrededor, como si fuera brujería, magia. Entornos de realidad virtual en los que puedo dar una conferencia y todo lo que me rodea camina y se entrelaza según mi discurso. Es hacia donde nos dirigimos… Creo que la realidad virtual va a ser una forma de entrar en nuestros sueños, como en las películas».

Comunicar, sanar y compartir

Los videos de Silva son sin duda hermosos, pero sería ingenuo suponer que la belleza es su única motivación para hacerlos.

Desde hace años, Silva ha manifestado su interés por la salud mental y, en particular, por las formas en que las sustancias enteógenas pueden ayudar. Gran parte de este renacimiento psicodélico que estamos viviendo tiene que ver con los avances científicos en relación con los psicodélicos y sus aplicaciones para una variedad de afecciones, como el TEPT, la depresión, la ansiedad y otras. Estas sustancias podrían ser la clave para resolver nuestra actual crisis de salud mental.

Silva también es un apasionado de este tema. Lo cuenta: «Estoy muy entusiasmado con lo que está ocurriendo con los psicodélicos y la salud mental. Creo que el futuro de la psique humana es algo que debe abordarse en una época en la que mueren más personas por suicidio que por desastres naturales y conflictos armados juntos«.

Por eso, gran parte de su contenido se centra en la sanación psicodélica. «Una experiencia psicodélica puede transformar tu psique para mejor. Y sí, ahora tenemos un mejor entendimiento de la ciencia. Tenemos una comprensión de los mecanismos de acción. Tenemos una comprensión de cómo funcionan estas sustancias de una manera que podemos cuantificar y presentar el caso a la FDA para la despenalización».

Pero la ciencia es sólo un aspecto de este asunto. También está el efecto espiritual, interno, increíblemente difícil de poner en palabras. Difícil, pero no imposible, y esto es exactamente lo que Silva pretende.

«No siempre tenemos algo que muestre cómo esta experiencia puede transformar a una persona desde dentro», dice. «Porque eso no pertenece a la ciencia ni a lxs periodistas: pertenece a lxs poetas, a lxs artistas, a lxs compositores, a lxs cineastas. Experiencias interiores profundamente ricas, experiencias inefables más allá del lenguaje ordinario».

Es esta inefabilidad, este desafío creativo, lo que despierta la pasión de Silva. «Soy un comunicador que no está satisfecho hasta que no haya articulado algo aparentemente inefable y haya establecido una sincronía emocional contigo», admite. «Como: ‘Estás en mi longitud de onda. Has visto mi experiencia. Has compartido mi experiencia’. Y creo que cualquier músicx, artista o cineasta puede identificarse con eso, con querer compartir la experiencia subjetiva, compartir las experiencias desde dentro. Eso rige realmente la naturaleza de mi forma de expresarme».

Para compartir, unx debe ser capaz de hacerse entender con facilidad. En otras palabras: ser accesible. Y la accesibilidad fue una preocupación presente al desarrollar el Cyberdelic Dreaming. Por eso, por ejemplo, rara vez vemos el rostro de Silva distorsionado por la IA.

Silva lo explica: «Las ideas de las que hablo, algunas de ellas pueden poner a la gente nerviosa o ansiosa por el futuro. Eso es parte del poder de hacerlo accesible: tengo que ser carismático. Soy su Willy Wonka. Soy su guía en este mundo mágico».

Efectivamente, algunas personas necesitan un poco de ayuda para acostumbrarse a esta era de cambio exponencial y disrupción tecnológica. Esto se complica por el hecho de que cada persona es diferente: algunxs necesitan un enfoque más visual, y otros pueden preferir estímulos táctiles o auditivos. En otras palabras, el set & setting se aplican a muchas cosas además de la psicodelia.

Tomemos el ejemplo del metaverso, un concepto extraño para la mayoría de la gente que podría utilizar el formato del Cyberdelic Dreaming como introducción. Para comprender mejor esta coexistencia entre realidad física y realidad virtual, muchxs necesitarán una herramienta accesible. Y Silva pretende facilitarla.

«Cada vez hay más sensación de caos y vértigo en el mundo. La sociedad está siendo como embestida por desórdenes masivos», afirma. «Pero la mayoría de la gente ni siquiera entiende por qué. En un mundo impulsado por la tecnología, la gente tiene que entender la naturaleza de la tecnología exponencial, la naturaleza de cosas como la Ley de Moore, para tener una mejor alfabetización, para dar mejor sentido a estas disrupciones y potencialmente aprovecharlas para abordar los grandes desafíos de la humanidad en lugar de simplemente entrar en pánico. ¿No?».

Pero la inevitabilidad del cambio no asusta especialmente a Silva. Al contrario: le entusiasma. «Siempre busco formas nuevas y artísticas de comunicar lo mucho que están cambiando las cosas y cómo podrían seguir cambiando», admite.

Asombro y maravilla

Así pues, Silva se ha preocupado de que el Cyberdelic Dreaming sea accesible, bello y significativo. Pero eso no es suficiente para él: quiere que sea asombroso. Porque, como puede decir cualquier psiconauta con experiencia, el asombro y la maravilla son algunos de los principales componentes de la experiencia psicodélica. Y, según muchxs, los más importantes.

«Las cualidades de la belleza, el asombro y la maravilla son enormes», dice. «El asombro se describe como una experiencia de tal expansión perceptiva que tus mapas mentales y tus creencias limitantes y tus suposiciones se borran para acomodarte a lo que estás viendo. Es como ver el Gran Cañón o la imagen de un agujero negro».

«No tengo marcos de referencia para esto», concluye, luchando por encontrar palabras para describir el concepto. Una vez más, la inefabilidad ocurre a menudo cuando se trata de psicodelia.

Sin embargo, los psicodélicos siguen siendo ilegales y están estigmatizados, y la mayoría de la gente no está muy dispuesta a experimentar con ellos. Aunque hay un enteógeno que cada día es más popular: el buen cannabis. Esta planta también es capaz de inspirar asombro, maravilla y creatividad.

El propio Silva no es ajeno a este uso. «He tenido muchas experiencias psicoactivas, pero diría que mi principal aliado vegetal es el cannabis», comparte. «He usado cannabis intencionadamente como agente psicoactivo para la creatividad durante dos décadas. Y creo que el poder del cannabis radica en cómo potencia la imprimación semántica. Amplía tu red de asociaciones. Así que cuando te comprometes con una idea, se te ocurren todas estas asociaciones diferentes que están relacionadas con ella. Es el pensamiento en red. Convierte tu cerebro en un mapa mental de asociaciones. Y el cannabis también está asociado a una mayor apreciación estética».

De hecho, muchxs nos hemos iniciado en la espiritualidad gracias a esta planta. Cuando somos jóvenes angustiadxs y cínicos, el porro hace que todo vuelva a ser fascinante. Y eso se te queda grabado. En eso consiste el asombro y la maravilla.

Además, Silva persigue activamente esta sensación, este estado de «asombro estupefacto», como él lo llama. «Siempre he tenido el deseo de ponerme en ese estado porque me devuelve a la vida», añade.

Y es crucial aferrarse a él. En palabras de Silva, «algunxs podrían llamarlo mindfulness, pero yo tengo un filtro de asombro y maravilla, que es la única forma en que puedo comprometerme con el mundo. Sin eso, me desconecto. Y eso es una especie de muerte».

Pero su verdadera ambición es compartir ese estado con lxs demás, «porque el asombro y la maravilla son un antídoto contra el cinismo, el hastío, incluso contra la depresión y la ansiedad, porque básicamente estás dando a luz a la gente de nuevo, te estás deshaciendo de su yo, de su mente autobiográfica, de sus modelos del yo, de sus mapas y maquinaciones, de sus suposiciones. Y los lanzas a un terreno virgen para que vean algo por primera vez sin el estorbo de sus suposiciones. Ese es otro objetivo clave al que aspiro».

Les dijimos: Silva es ambicioso. Y también confía en que sus videos logren este objetivo, «de una manera realmente fresca y nueva, porque nunca se ha visto nada igual. Quiero que la gente los vea porque nadie ha visto nunca nada parecido. Y hay que verlo… Realmente se siente como una especie de brujería».

«Hay una gran frase que Erik Davis utilizó para describir, a DJs o cineastas o chamanes modernos», añade. «Los llama ‘técnicos extáticos de lo sagrado’. Y entonces me dije, sí, eso es lo que quiero aspirar a ser. Porque estamos empleando imaginación y tecnología, conciencia y tecnología».

«Hacía mucho tiempo que no estaba tan inspirado», comparte. «Y sólo quiero hacer estallar los corazones y las mentes de la gente».

Vía Forbes, traducido por El Planteo.