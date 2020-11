Jess Praznik: la Mente Brillante Detrás de los Videos de Nicki Nicole

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Como en el camino del héroe, Jessica Praznik pasó por todos los estados: arrancó soñando en trazos y vestimentas, coqueteó tempranamente con los videoclips del under dosmilero, se despachó con un corto de espíritu indiedarling, estuvo desempleada, fue pichi y ahora es crack.

A sus 33 años y después de una larga experiencia como productora y realizadora audiovisual, Praznik se convirtió en la directora visual de Nicki Nicole. Hoy, sus trabajos son vistos por más de 100 millones de personas.

Nacida en Temperley, en el sur del conurbano bonaerense, Praznik estudió diseño de indumentaria y, rápidamente, trabajó como vestuarista en el clip “¿Dónde vas?” de la banda Attomo. Entre luces, cámaras y actores, enseguida flasheó con el mundo audiovisual. “Empecé a estudiar cine y me compré una Mini DV mega trucha”, recuerda.

Entretanto, para 2008, comenzó meterse en fiestas subterráneas para experimentar con un concepto no tan explotado: el videoflyer. “Todo el mundo hacía fotos y yo hacía como videítos para invitar a la gente a las fiestas”, rememora.

“Toda mi historia en el palo audiovisual fue de ir metiéndome, probando”.

De los videoflyers a la televisión

Llegaron los rodajes, pasar por todos los rubros técnicos, hacer mucho con nada. Hacer mucho. Hacer todo. “Dejé mis estudios porque arranqué a laburar demasiado”, cuenta.

Metida en el mundo audiovisual, Jessica se desempeñaba como editora en una productora de video. Y, casi sin solución de continuidad, pasó de estar horas delante de la computadora a manejar el programa más marciano de la televisión por cable.

¿Qué pasó? “La productora en la que laburaba se asoció con Turner para hacer #TuMuch, en Much Music. Me convertí en productora ejecutiva y fue re loco porque nunca había ocupado ese rol”.

Durante dos años, Jess ganó experiencia y liderazgo: manejó un programa diario y en vivo, con un tendal de personalidades. “Pasaba de todo. Tenía algo súper under dentro de una empresa re comercial como era Turner”, cuenta.

Y sigue: “Es rarísimo, no sé cómo nos dejaron hacer ese programa. Fue re de vanguardia, estuvo muy bueno”.

Aquel show recuperaba la desfachatez del Countdown de Santiago Del Moro e interpelaba a los jóvenes –hablando sobre aborto o sobre abusos en el rock… en un canal de rock- a la hora de la merienda.

En simultáneo y a pesar escasearle el tiempo ocioso, Praznik se las ingenió para filmar Pastel de Cereza, un cortometraje que cuenta el romance incómodo entre dos amigas. El corto viajó por el mundo, pasó por festivales y ganó un montón de premios. Praznik estaba realmente muy feliz.

Y de pronto: el vacío, la nada.

Ni tropezón ni caída

El canal canceló #TuMuch y Jess quedó desempleada. “Se me cayó todo. Salí con un CV a buscar laburo y no me tomaron de ningún lado. Me decían que tenía mucha experiencia, que estaba muy capacitada. Buscaba laburo de todo y no me tomaban de ningún lado. Pensaban que iba a tener muchas pretensiones. Fue algo raro lo que me paso”, cuenta.

Saltó de trabajo en trabajo. Hizo una cosa, probó con la otra. Mientras tanto, metió laburos freelance para bares como Funes o Soria, documentalcitos para FAN 360°, organizó La Noche de las Birrerías y hasta fue productora de Miss Universo.

En 2018, su vida profesional volvió a tomar impulso cuando se sumó como editora de video a Lauria, la productora encargada de la realización audiovisual de los traperos más mainstream de Argentina. Empezó de a poco y nunca paró de crecer. Dirigió clips para Lautaro LR, se encargó de la parte audiovisual del Buenos Aires Trap y llegó Nicki Nicole.

Y llegó Nicki Nicole. Y llegó Nicki Nicole.

Así las cosas, Jess “La Polaca” Praznik se convirtió en la filmmaker oficial de Nicki, la trapera más pegada del país.

Un huracán llamado Nicki

Al comienzo, Jess filmaba las piezas promocionales de sus shows y todo marchaba bien, hasta que la pandemia les puso un punto.

Curiosamente, este hiato les permitió a La Polaca y a Nicki profundizar en su relación. Horas de videollamadas, días de cranear. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro.

Idea va, idea viene, el encierro acabó por obligarlas a desarrollar un trabajo a distancia. De ese flash, salió “Colocao”, un hitazo indestructible con casi 80 millones de reproducciones.

“Fortalecimos nuestro vínculo con mil charlas. Juntas vimos plano a plano, cosa a cosa. Fue re difícil de hacer porque era el momento de cuarentena más estricto. Ella tenía esa canción para lanzarla. Con Mariana Point, que es mi pareja y mi dupla creativa, escribimos el guión. Le mandamos los equipos a la casa de Nicki y sus hermanos se encargaron de filmar todo. Lo dirigimos remoto e hicimos toda esa puesta con videollamadas”, explica.

Cuando recibió el material, había de todo: era literalmente un quilombo. “Pero había cosas re zarpadas como Nicki filmándose a sí misma o sus hermanos tirando magia. Fueron noches de edición por Zoom. Lo editamos con Mariana, Lucas Di Rago hizo los VFX y Nicki estuvo en todo”.

Con el correr de los días, se habilitaron las grabaciones por streaming y los ensayos. Hicieron un vivo para BBC Ice Cream, un formato del mismísimo Pharrell Williams y, según sus palabras, “estábamos el chabón de sonido, Nicki y yo y salió zarpado”.

Luego se mandaron unas fotos, algunas cositas más y empezaron a gestar “Malavida”.

Malavida, su primera película

La historia oficial cuenta que Nicki Nicole fue a grabar “Malavida” y, cuando arrancó, estaba medio trabada en el beat. En ese ínterin, se vio de un saque la trilogía de El Padrino y ahí vomitó toda la letra.

“Es una canción cinematográfica de origen. Ya tiene ese sentimiento desde que ella la escribió. Es una historia de ficción”, revuelve La Polaca.

Nicki le contó su idea y soñó bien alto: la joven artista quería hacer el tráiler de una película. De su boca: “Estaba todo medio ahí en el aire. Mariana escribió tres historias distintas. Nicki eligió una de esas. Teníamos que filmar un tráiler, pero Mariana escribió una historia entera. ¿Cómo filmás un tráiler? Mi mayor desafío era filmar un tráiler y que se sienta como una película”.

Por caso, el clip de “Malavida”, que ya araña las 10 millones de reproducciones, es bueno por muchas razones: tiene un guión de hierro, la idea principal es poderosa y la dirección está pensada milimétricamente.

Rememora Jess: “Lo filmamos con dos unidades porque no llegábamos con la cantidad de planos y con el cumplimiento del protocolo sanitario”. Fueron unos 70 planos durante unas 20 horas de rodaje.

Y continúa: “Fue re loco hacer todo lo que tenía en la cabeza. Fede Lauria, mi jefe, me dio todo el apoyo del mundo. Fue alto soporte, mal. En un momento pensé: ‘¿Por qué está confiando tanto en mí?’ ‘Ahora tiene que salir bien’, pensé.

“Cuando lo vi terminado, lloré. Todo resultó increíble porque era la primera vez que me pasaba esto de bajar algo tan textual de lo que tenía en la cabeza. Hubo mucha gente trabajando, por eso salió así: todos pusieron todo. Nicki confió mucho en todo, ella estaba muy tranquila”.

En suma, su trabajo junto a Nicki ya cosecha millones y millones de views. “Nunca me lo hubiese imaginado, es una bocha”, dice emocionada. Y, a la sazón, “Malavida” es su “primera película”, una alquimia perfecta entre su experticia con los videoclips y su amor por el cine.

Las últimas novedades de Nicki Nicole

En los últimos días, Nicki y Jess trabajaron en una campaña de ropa para la marca española PULL&BEAR.

“Nunca había hecho publicidad y tuvimos que trabajar todo por videollamada con Vampire Films, la agencia española, y con Alkimia, el estudio de animación”, desliza. La campaña la muestra a Nicki Nicole en clave fashion y kawaii: Nicki mecha diálogos con su doppelgänger en versión anime.

—¿Qué opinás de esta nueva generación de artistas?

—Son lo más. Aprendo un montón de estos pibes. Es una generación re zarpada, tienen otra estructura. La clave es no encerrarse en la de uno y escucharlos. Son muy capos. Pensá que Nicki tiene 20 años y es una piba que tiene las ideas muy claras.

—¿Y cuáles son tus próximos proyectos con Nicki?

—Hicimos una versión de “Plegarias” para los Premios Gardel. Tenemos muchos proyectos juntas. Estamos pensando en un próximo video muy zarpado. Me siento muy afortunada de trabajar con ella y que ella sea la persona. Tiene mucho talento, es hermosa. Tuve alta suerte de encontrarme con Nicki.

