Conocé ‘La Casa Grande’, el Restaurante Cannábico Más Mágico de El Bolsón

En El Bolsón, provincia de Río Negro, uno de los lugares más bellos de la Patagonia argentina, se emplaza La Casa Grande, un restaurante cannábico puertas adentro con una propuesta muy especial.

“La iniciativa nació porque quería fusionar mis pasiones: el cannabis y la cocina. Un restaurante de muchas estrellas que no dejara de transmitir calidez y que la gente pudiera sentirse como en la casa de un amigo”, cuenta Fito, la cabeza, el corazón y las manos detrás de La Casa Grande.

Persiguiendo el objetivo de eliminar los tabúes que aún hay alrededor de la planta de cannabis y con muchas ganas de trasmitir sus conocimientos, Fito abrió su restó boutique hace ya tres años.

Fito, fundador de La Casa Grande, el mejor restaurante cannábico de El Bolsón.

Una carta 420

En tanto, el menú tiene 4 pasos y se renueva cada temporada. Y, también, realizan cartas únicas para fechas especiales, como San Valentín.

“Nuestros platos poseen microdosis de diferentes genéticas. Está todo muy controlado y analizado, sabemos lo que damos, ya que tenemos un laboratorio que analiza las extracciones”, ilustra el chef.

¿Qué platos se pueden degustar en esta mágica experiencia gastronómica 420? El viaje empieza con unos panes de bienvenida recién horneados, servidos junto a un dip de hummus y un dip de mayonesa fresca y aireada.

La temporada pasada, la entrada consistió de una provoleta crocante y cremosa, con un baño de “pestoloco”. Luego, para el plato principal, los comensales podían degustar unas ribs de cerdo a la barbacoa con frutos rojos.

“Las podés comer con cuchara, tienen 8 horas de cocción y un rulo de manteca que ves cómo se va derritiendo. Además, vienen con una papa rellena de cheddar, panceta y un huevo de codorniz”, tienta Fito.

Por último, a través del postre, La Casa Grande busca concientizar sobre una problemática acuciante que azota el sur de la Argentina: los incendios forestales. “Queremos que cada persona que viene a casa entienda la importancia de cuidar el bosque”, subraya.

Así, el último plato de la velada consiste en una “tierra húmeda” de chocolate y praliné, helado de vainilla y caramelo, ahumado con lavanda y la variedad de cannabis Girl Scout Cookies. Delicioso y comprometido con el medio ambiente.

La Casa Grande: Gastronomía, cannabis y cultura verde

En exclusiva con El Planteo, Fito reflexiona sobre lo mejor de tener su propio restaurante cannábico. “Muchas veces viene gente mayor, de 70 años, que nunca probó el cannabis. Que al final de la cena me den un abrazo y me digan ‘¡Comí riquísimo y se me fue el dolor de espalda!’ Para mí es hermoso”.

Y, a propósito del camino de la legalización de la planta en Argentina, apunta: “Vamos por buen rumbo, tiene que ser legal. Acá en Río Negro está Ciencia Sativa, una agrupación civil que no para de meterle y ayudarnos en todo, se siente muy lindo saber que no estamos solos y somos una gran familia”.

Ahora sí, tomá nota para poder conocer el restaurante cannábico más mágico de El Bolsón: el ingreso es únicamente con reserva y para mayores de 21 años (recuerden que únicamente hay 12 lugares por noche).

Para reservar, contactarse a través de Instagram o Facebook.

