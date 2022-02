‘La Persona Más Conocida del Barrio Antes Era Tévez y Ahora Es La Queen’: Una Entrevista a la Diva Drag de Fuerte Apache

Nota por Lola Sasturain publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

El entrevistado se presenta como Walter Javier y luego presenta a La Queen: “Es una superstar argentina, cantante, actriz, modelo, todo lo que quieras, a donde vas ella va”. Ella cobra vida cuando Walter, una marica de Fuerte Apache, se draguea. Y es una artista de éxito en el trap y la música urbana que hoy conquista el pop con su álbum Mi Mundo.

La Queen comenzó a gestar Mi Mundo a inicios de la pandemia. “Se llama así porque me dije: ‘si todo esto se va al choto, voy a hacer lo que quiero hacer yo, que es pop’”. Antes, La Queen hacía trap y le iba bien: su canción “Te Quiero”, junto a Emanero, perteneciente a su álbum Re Fuerte, de 2019, le había valido una nominación a la categoría “Mejor colaboración de música urbana” en los premios Carlos Gardel del 2020.

“Yo sola puedo” fue el primer tema que lanzó en este registro de gran diva pop, y el público se volvió loco. El trap la ayudó para darse a conocer y forjar un público, pero el pop es la misión para la que La Queen llegó al mundo. “Yo soy artista, no hago música porque sí. Si lo que hago no lo sienten, esperen a que saque algo nuevo. La vida no es para complicarse: si no te vio nadie, trabajá en eso y la próxima te van a ver”, dice, con una determinación que es marca registrada.

“Yo sé que soy una súper estrella, una cantante, una artissssta así con la ‘s’ arrastrada. Yo nací para la cámara. Si sabés para dónde vas, la gente te empieza a seguir. Yo sé lo que quiero, y hacer un álbum pop en un mundo donde el trap y el reggaeton dominan fue una decisión”, cuenta. Presentó el álbum en Tecnópolis y fue un éxito: semanas después repetiría el show en el mismo lugar, esta vez en el escenario principal.

Nacida para ser la gran drag argentina

Walter tiene 24 años vividos con intensidad. La Queen existe desde el 8 de enero de 2019, día que lanzó al mundo su primer video.

La Queen nace a partir de una pregunta: ¿cómo puede ser que no haya una gran drag argentina? Walter no tuvo dudas: tenía que encarnarla él (¿ella?) mismo/a. Había vedettes y también drags en circuitos rave o rockeros, pero este joven artista identificó un lugar vacante, el de la popstar masiva. “Hay muchísimas drags, pero nadie realmente popular, no había como una Pablo Vittar para Brasil o Ru Paul para Estados Unidos, que es nuestra reina. Yo no podía entender que estuviera ese espacio vacío y nadie lo use”, explica.

El camino no fue fácil pero tampoco fue tan difícil como los relatos hegemónicos quieren hacer creer. La Queen no empezó bailando en fiestas ni haciendo perfos, por una cuestión que era a su vez práctica y de supervivencia. No venía desde un lugar sencillo para empezar a hacerse conocer. Se preguntaba ¿qué va a pasar si salgo montada acá en el barrio? Así que decidió empezar por las redes sociales.

“Instagram fue mi ventana para que la gente me pueda conocer, y posta que estoy re agradecida”, dice quién se refiere a sí mismx alternadamente en femenino y masculino.

Walter era muy consciente de las dificultades a las que se enfrentaba con esta misión: en sus palabras, un pibe puto de Fuerte Apache nunca había tenido acceso a las tendencias, ni hablar de un nutrido guardarropa o lo último en maquillaje importado. Empezó con nada. “Al principio, en vez de pelucas usaba pañuelos, porque no tenía plata. ¿Sabés lo que cuesta una peluca acá?”, se indigna entre risas.

Hoy puede decir que lo logró y es referencia obligatoria a la hora de pensar drags argentinas. La Queen logró el que puede parecer el reconocimiento máximo para una artista de su tipo: fue convocada por World of Wonder de Warner Bros, la productora de Ru Paul, para el reality “Queen of the Universe”, un concurso de canto que reúne Drag Queens de todo el globo. Un sueño hecho realidad. Pero el contexto no acompaña y todavía no sabe si podrá hacer el casting. Y si no es para ésta, será para la próxima temporada.

“Nunca pensé que esto iba a suceder cuando creé a La Queen”, se emociona Walter.

‘El amor del barrio siempre fue genial’

Con su historia, a Walter le parece importantísimo derribar el prejuicio sobre el ser una disidencia en un barrio pobre: él creció rodeado de amor, cariño y aceptación.

“El amor del barrio siempre fue genial”, afirma el artista, quien fue adoptado por su familia cuando era un bebé. Por caso, su familia siempre le dio todo lo que estuvo a su alcance para que pueda ser feliz y auténticx. Walter no deja de agradecerles una y otra vez en el transcurso de la charla y le gustaría que su caso sirviera de ejemplo para que otras familias comiencen a apoyar a sus hijes, sean de la manera que sean.

“En mi casa siempre fue ‘acá te respetamos y queremos que seas feliz, no nos interesa otra cosa’ ¿Y por qué? Porque sabían en qué barrio vivimos. Yo me di cuenta de que vivía en el Fuerte Apache [enfatiza con las manos] a los nueve años, porque cuando iba al colegio o me movía por afuera y decía dónde vivía, me empezaban a mirar con una cara fea. Yo no entendía el trasfondo. Después me fui dando cuenta. Yo soy una disidencia en un barrio que ya es marginado de por sí. Entonces, soy una persona doblemente marginada”.

Hoy sigue viviendo en el Fuerte Apache y no tiene intenciones de dejar de hacerlo: “Yo crecí acá y tengo a todos mis amigos y mis vecinos de toda la vida. Cuando creé a La Queen y la mostré al mundo, nadie sabía que era yo y, después, no lo podían creer. Porque la persona más conocida del barrio antes era Tévez y ahora es La Queen”, se divierte. “Pasar de un extremo al otro, mover todas las estructuras completas. Porque yo soy un putón, un maricón, el LGBTIQ soy yo”.

Y está orgullosx del cambio que siente que ayudó a construir. Hoy en día, el barrio es un lugar mucho más amable para aquellxs que no encajan en los estereotipos de género. “Antes estábamos súper invisibilizados en el barrio. No había ninguna representación del marica o del putón. Y ahora no te das una idea de la cantidad de maricas que hay acá”, dice con orgullo palpable. “Me han dicho en la calle ‘gracias a vos pude ser’. Y eso es impresionante”.

Lo glamourosa no le quita lo nacional y popular. La consciencia de clase y el agradecimiento son centrales en su mensaje. Walter asegura: recibir una computadora del plan Conectar Igualdad le cambió la vida. Así comenzó a hacer música. “Yo siempre voy a decir que la computadora me la dio Cristina, y que Cristina me ayudó a ser quién soy hoy”, dice. “Y gracias a eso yo encontré mi arte, gracias a esa netbook, que para algunos será una netbook de mierda pero para mí era una netbook de oro”.

En ese momento, rememora, ni podía soñar con una computadora propia, sus xadres se mataban trabajando pero así y todo tenían lo justo para comer y se vestía todos los días igual porque no tenía opciones. Y revela: “Esa acción, esa política de estado, me abrió los ojos: yo puedo tener esto. Y fue mi puente a lo tecnológico, yo no tenía ni celular. Fue un cambio de vida”.

Entonces trata de aquellxs que lo sigan puedan ver el privilegio que tienen: “Es muy importante ser agradecidx, siempre nos quejamos de todo”, dice.

Britney, Madonna, Kylie, Lali y La Queen

Al escuchar Mi Mundo, hay un tema que capta la atención en una primera escucha, y es porque es una trasposición libre y personal de “(You Drive Me) Crazy” de Britney Spears, el hit de 1999. Se llama “¿Dónde estás?” y que esta canción haya sido lanzada en tiempos de #FreeBritney, no es algo casual. “Para mí, Britney es todo”, afirma. “La reina del pop latino es Raffaella Carra, punto número uno. La reina del pop – pop es Madonna. La reina del pop disco y electro es Kylie Minogue y su último álbum es el mejor. Y la princesa del pop hot, sensual, es Britney”.

“Con el tema quiero darle un abrazo, que sepa que en Argentina la re bancamos”, explica el autor. Es una canción para un chico, pero el trasfondo se inspira en “(You Drive Me) Crazy” de una manera más profunda. Le suscita una reflexión sobre la situación que vivió Britney la última década, extendiéndola al mundo del espectáculo en general: “Tenemos que mover el avispero porque esto no sólo le pasa a Britney. A alguien nuestro, Paulo Londra, le pasó algo parecido. Eso es muy peligroso dentro del mundo del arte: unx piensa que dedicarse a la música es sentarse con una guitarra y un micrófono, pero no”, reflexiona.

“Probame” y “Me quiero ir” también están inspiradas en Britney. “Tenemos que ver y escuchar que el pop está volviendo”, dice. “Por ejemplo, lo nuevo de Lali. Yo lo que más quiero es que un artista pueda ser quién es. Y es obvio que ella es eso”.

‘Te podés chocar, te podés caer: pero hay que seguir adelante’

Walter Javier es una persona que toda su vida persiguió sus objetivos. Como artista que no viene de un lugar fácil, le interesa inspirar lo mismo en quienes le siguen: a formarse, a ir a por más.

“Yo siempre les digo, te doy un autógrafo, pero te lo firmo en el libro que estés leyendo o en un título… ¡estudien!”, dice riéndose pero en serio. Y cree que es un mensaje que los artistas más masivos, más pegadxs, deberían dar: “No veo a nadie que le diga a sus fans que estudien o que se enfoquen en sus carreras. Todos vivimos para nosotros, todo egocéntrico. Yo creo que siempre hay que dar un mensaje con lo que hacés”.

Walter se muestra como es en todos los aspectos de su vida y la autenticidad le parece lo primero. Eso por supuesto aplica a La Queen. “Yo sigo a muy poca gente, sólo me gustan lxs artistas que son fieles a sí mismxs”, sentencia.

“Con este álbum, el mensaje es que quiero que siempre sean fieles a lo que son. No importa cómo seas, no cambies para encajar. Hacé lo que sientas hacer y, obviamente, te vas a equivocar, todxs nos vamos a chocar con muros millones de veces. Eso parece que no se entiende hoy en día: te podés chocar, te podés caer, pero hay que seguir adelante. Ese es el mensaje con ‘Mi Mundo’: sé vos, sé quién quieras ser. Punto”.

Pero aunque es un proyecto artístico visceralmente honesto y el que lo representa por completo, La Queen y Walter no son la misma persona ni están tan mezcladas como puede parecer a simple vista. Walter es un auténtico workaholic y La Queen no le deja respiro.

¿Entonces, quién es quién?

“Yo no me maquillo cuando estoy aburrido. La Queen es mi trabajo, yo soy una persona de negocios. Si yo voy por cinco pesos, me van a llamar por cinco pesos. ¡Y La Queen no va a ningún lado por cinco pesos! Ella es un personaje, es una superstar y hay que cuidarla. Y Walter soy yo en mi día a día, el productor de La Queen, es mucho más estricto que ella. La Queen sólo tiene que brillar y yo me preocupo de que salga todo perfecto, porque quiero que la gente que pagó una entrada se vaya sintiéndose que fue a Disney”.