La Superestrella del XXX Cherie DeVille Habla Sobre Drogas: Marihuana, Hongos y ‘Comic Cougar Convo’

El espacio, el fitness, el miedo, la tecnología… el Apocalipsis. Desde el misterioso guiso de tropos en el que suelen revolcarse el comediante Jeff Leach y la actriz pornográfica Cherie DeVille suelen brotar destellos de lucidez y diversión. Por caso, con su videopodcast Comic Cougar Convo, un espacio de reflexión lúdico, 420 y thinking out the box, han cocinado algunas verdades sobre el cosmos de las drogas.

“Jeff ha consumido muchísimas drogas, pero creo que no hemos llegado necesariamente a ninguna conclusión en particular. Nos gusta tener una conversación muy abierta sobre temas que para algunos son tabúes. Somos muy transparentes cuando hablamos de ellos para que nuestros fans sepan cuál es nuestra postura”, le dice la mismísima Cherie DeVille a El Planteo.

En ese sentido, Cherie, una de las actrices XXX más importantes de la historia, lleva una vida saludable y no suele consumir demasiadas drogas, aunque sí suele fumarse sus churros. En cambio, Jeff tiene un vínculo, digamos, más agitado con las drogas: “Él ha experimentado mucho más que yo, aunque en la actualidad está tranquilo, creo que eso fue mucho más intenso en sus años de juventud”.

A la sazón, los Comic Cougar Convo decidieron echarle cabeza a un episodio dedicado a las drogas por demanda de sus propios fans. “Fueron ellos quienes nos pidieron que hablemos de drogas. Era uno de los temas que nuestros fanáticos estaban más interesados en saber”.

Una mirada desprejuiciada sobre las drogas

En Comic Cougar Convo, esta extraña pero simpática dupla se entromete desprejuiciadamente en todo tipo de tópicos. “Hablamos de casi todo bajo el sol”, bromea Cherie, quien tuvo un devenir mediático cuando en 2020 se presentó como pre-candidata a presidente de los Estados Unidos junto al fallecido rapero Coolio.

En el videopodcast, Leach y DeVille se lookean inspirándose en los tópicos de cada programa. “Solemos charlar libremente durante una hora y, después de 15 episodios, el programa está teniendo mucha repercusión en Internet. Estamos disfrutando mucho haciéndolo”.

¿Tiene algún episodio favorito? “No estoy segura. Creo que todos los episodios son muy especiales. Yo lo que le recomendaría a quienes no nos conocen es que vayan a nuestro canal de YouTube, elijan un tema que les interese y le echen un vistazo. Creo que van a disfrutar mucho con lo que van a ver y escuchar”, responde la bellísima Cherie.

Cherie DeVille: historias alucinantes (y alucinógenas)

A DeVille no le gusta el alcohol. Es más, directamente le revuelve el estómago. Sí, como dijo, banca al cannabis y, muy ocasionalmente, consume hongos. “Pero hasta ahí llega mi experimentación”, señala.

¿Por algo en especial? “Porque trabajo mucho y en los rodajes no está permitido consumir drogas ni alcohol, lo cual me parece una actitud correcta y profesional. Incluso, estando en casa o con la computadora, creo que mi mente funciona mejor cuando está limpia y sobria”.

Sin embargo, en el episodio dedicado a las drogas de Comic Cougar Convo, Cherie trae a cuento una vieja historia tripera. “Es una anécdota bastante graciosa de mis años de juventud. Estaba experimentando un poco con mis amigos. Y mis padres, que son unos seres humanos maravillosos, sabían que yo había hecho algunos experimentos y se centraron en no avergonzarme y en mantenerme a salvo. Creo que eso fue algo absolutamente fantástico”, recuerda Cherie.

De espíritu progresista, la actriz mantiene una actitud positiva con respecto al cannabis legal en su país. De hecho, despeja al consumo de alcohol (“Es mucho más popular que el del cannabis, tenemos licorerías en todos lados y su consumo es más peligroso que el del cannabis”) y banca a la marihuana medicinal (“No es una sustancia adictiva y considero que debería ser legal”).

¿Y, concretamente, cuál es su opinión sobre el cannabis medicinal? “Creo que está demostrado que el cannabis tiene todo tipo de usos diferentes para la comunidad médica. Hasta donde sé, se utiliza mucho en el control del dolor y de las inflamaciones, así que es una planta valiosa médicamente”.

Qué pasa con las drogas en EE. UU.

En Estados Unidos, dice, las cosas están cambiando. Lentamente pero están cambiando. “El alcohol fue prohibido en los años 20. Luego se legalizó de nuevo. Ahora, la marihuana se legalizó en muchos estados. Y se está trabajando en la legalización de la psilocibina”, identifica.

Y sigue: “Creo que la sociedad está un poco más relajada, especialmente cuando se trata de drogas no adictivas. No obstante, no creo que se vaya a legalizar el uso recreativo de las drogas que son extremadamente peligrosas y adictivas, como los opioides. Pero es bueno ver que no están criminalizando a algunas sustancias que no son peligrosas, como el cannabis”.

Entretanto, en Comic Cougar Convo prefieren los temas ríspidos, controversiales, intestinos: el espacio, la muerte, la niñez, la belleza. “Me gusta ser abierta a todo tipo de temas, especialmente cuando mis fans sienten alguna curiosidad”, asegura.

Presente y futuro en el XXX

Vinculada al universo del porno desde hace 13 años, la actriz Cherie DeVille se constituyó como una de las referentes del mercado internacional. “Cada año es mejor que el anterior y espero que siga por ese camino”, reconoce la auténtica “Internet’s stepmom”.

“Es una gran bendición tener tantos fans increíbles que me permiten seguir actuando y trabajando de algo que realmente (¡realmente!) amo”.

Entre sus próximos proyectos, Cherie seguirá filmando varias películas y escenas para distintas productoras (es actriz exclusiva de Brazzers). Y, cada mes, se despacha con -al menos- unas 12 escenas para su propio sitio web.

“Siempre trato de ser creativa y emocionante con las cosas que ruedo. Por eso suelo buscar la opinión de los fans para asegurarme de que la gente que me apoya esté satisfecha”, devela la pornstar.

¿Y el videopodcast? Si bien llevan semanas sin grabar, Cherie aventura que -en breve- se vendrán nuevos episodios. Y un datito más: si están con ganas de verla y oírla, acaba de participar del último episodio de “Pillow Talk”, el podcast de Ryan Pownall, en homenaje a su primer millón de suscriptores.

El título… promete: “Cherie DeVille & Kazumi full threesome during podcast (not clickbait)”.

