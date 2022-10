Todo Sobre ‘Larica’, el Emprendimiento de Gastronomía Cannábica Más High de Uruguay

Nota por Franca Quarneti publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

“Mi idea siempre fue alimentar, primero a mí misma y después a la gente”, apura de una Marcela Ikeda, la fundadora de Larica, el emprendimiento de gastronomía cannábica más cool de Uruguay.

¿Larica? En portugués, larica se usa para designar ese estado de hambre voraz que suele asaltar a quienes fumaron marihuana. El equivalente a “bajonear” en castellano y a los “munchies” del mundo angloparlante.

Marcela tiene una historia particular: es brasileña pero creció en Japón y, en 2015, aterrizó en la Banda Oriental. Como no hablaba el idioma, tuvo que encontrar otras maneras de comunicarse.

“Larica nació de mi deseo de comer. Me acuerdo que cuando llegué quería recrear los sabores de mi niñez y, a su vez, también quería comunicar. No hablaba español y la comida me pareció un elemento muy interesante para usar como medio de comunicación”, recuerda.

Con ese anhelo en mente, Marcela empezó haciendo viandas el 1 de mayo de 2015. Pero, con el tiempo y tras experimentar con comestibles de cannabis, su proyecto fue creciendo hasta convertirse en lo que es hoy: pasó a tener un restorán a puertas cerradas (Cenas con María) y hacer apariciones itinerantes por distintas partes del mundo, como España y Portugal. Además, Larica cuenta con servicio de delivery de alimentos seleccionados y con un proyecto de salsas picantes llamado Asia The Lab.

“Hacerme un lugar en la gastronomía uruguaya fue interesante, porque acá nunca se habló de gastronomía cannábica. Solo brownies, galletas y cosas un poco más comunes. Yo me destaqué en la gastronomía uruguaya por traer la cultura japonesa y asiática a través de mis platos. Para mí fue muy interesante lograr llamar la atención porque soy extranjera, hija de japoneses y también por el estilo de comida que yo brindo: comida con cáñamo, con cannabinoides”, le cuenta a El Planteo.

Cenas con María

¿Cómo es una experiencia típica de Cenas con María? Bueno, por lo general, los comensales llegan alrededor de las 8 PM, cargando una mezcla de timidez y ansiosa expectativa por lo que está por venir.

“Son unos primeros 5 o 10 minutitos de vergüenza, pero después se van liberando y se van conociendo unos a otros”, relata la chef.

Entonces, luego de los saludos y todos los preámbulos de cortesía, Ikeda pasa a exponer cuáles serán los platos y, sin más, comienza la degustación gastronómica 420, que se extenderá, aproximadamente, hasta las 11 PM.

Ahí, entonces, la cocinera y emprendedora hace gala de su talento y agasaja a sus invitados con platos como el Okonomiyaki (un plato tradicional japonés callejero de verano), Bao Buns (panecillos coreanos a base de harina de cáñamo con un poco de aceite de cáñamo) y Hempesto (un pesto hecho con hojas de cannabis que es sumamente popular entre la gente).

“Mi idea es siempre traer mi historia a través de los platos y actualmente esos son dos platos que a mí me gustan mucho de Larica”, apunta.

Para culminar el viaje, los asistentes pueden decidir si quieren realizar una degustación de flores de marihuana. “Hay mucha gente que prefiere solo comer. Al final, se llevan algunos comestibles“.

Larica, impronta cosmopolita

Con cenas itinerantes en varias latitudes del mundo, cursos educativos de Larica en España y Portugal (“Y en otras regiones de Europa donde los idiomas se conectan”) y su marcada influencia asiática, el proyecto culinario de la chef brasilera posee una marcada impronta cosmopolita.

“Creo que lo cosmopolita viene de ese pasaje que yo tuve por el mundo, por Tokio, por Bangkok, por Kuala Lumpur. Quiero comunicar la palabra a través de Larica y su estética tiene mucho que ver con lo que he visto por ahí. Viajar, romper barreras y llevar el cannabis por el mundo: tengo ganas de seguir internacional y globalizar la marca“, expresa Ikeda.

—¿Cómo caracterizarías tu relación con Japón, un país que tiene una política de cannabis muy prohibicionista?

—Mi relación con Japón es muy estrecha, con todo lo que es comida asiática, sobre todo la japonesa. Y fue en Japón donde yo conocí el cannabis: aunque sea un país con mucho prohibicionismo, también es un país muy consumidor. Las fibras de cáñamo fueron utilizadas para hacer la ropa de los samuráis, los kimonos de las geishas y todo relacionado al cannabis siempre fue de mucho provecho en Japón.

Curso de cocina 420

En septiembre próximo, Larica brindará un curso online de cocina cannábica para principantes.

Por caso, la modalidad de la capacitación será virtual, y se abordarán temas como la descarboxilación; la infusión de cannabis en manteca, aceite y leche; y recetas como brownies locos, panqueques de cáñamo, pana cotta y arroz, entre otras delicias 420.

“Es para que las personas que quieran introducirse a la cocina con cannabis tengan un primer contacto”, apunta Marcela.

¿Cómo anotarse? Muy sencillo: contactarse con Larica a través de su cuenta de Instagram.

Fotos cortesía de Pedro Paiva y Lalo San.