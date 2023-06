Porrerxs Exitosxs: Lelen Ruete – Cómo una Fotógrafa de Moda se Enamoró del Cannabis

Nota por Santiago Rodríguez Tarditi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Quienes hayan tenido acceso a una operación de cultivo legal de cannabis seguramente habrán sufrido el síndrome de Stendhal, sobrellevados por la belleza natural de centenares de plantas creciendo en simultánea, moviéndose al vaivén del viento que sopla entre sus hojas. Pero para una fotógrafa como Lelen Ruete, significó aún más. Fue una epifanía. “Venía de trabajar en el mundo de la moda, retratando editoriales y haciendo trabajo comercial. Fumaba porro como cualquier persona de la vida, pero no tenía una relación específica con la marihuana,” dice Lele, “Hasta que me invitaron al Club Cannábico Punta Collective. Había plantas con perfiles únicos que necesitaban ser retratadas.” Ese día se abría un nuevo mundo visual que resultaría en una nueva pasión, redefiniendo su enfoque de vida.

“Comencé a sacarle fotos a diferentes variedades de cannabis; pasaba días con ellas, analizando cada parte que las componía. Pronto sabía diferenciar una de otra dependiendo de cómo se veían,” dice Lelen. “Las conocí de cerca y encontré mis preferidas: la 24K, la Chocolope y la Sour Diesel. Cada planta me sorprendió con vetas púrpura, naranja, y un amplio espectro que iba de verde oscuro a verde claro.” Sus fotos pintan paisajes surreales que reflejan esta amplia variedad de colores y texturas; aún si uno está en contra del cannabis es imposible negar la belleza botánica que plasman sus imágenes.



El profesionalismo de su trabajo se nota en cada especie capturada, pero hubo un momento en su vida que Lelen dudó de su carrera como fotógrafa. “Tuve mi primera cámara a los siete años; me dedicaba a hacer experimentos para entender cómo funcionaba el tema, pero nunca lo vi como una profesión. Decidí estudiar publicidad, pero andaba aburrida y me metí a un curso de fotografía para distraerme,” dice Lelen. “Mi madre decía que tenía talento y que a eso me dedicaría.” Animada a explorar ese estilo de vida, Lelen contactó al diario La Nación y les pidió una reunión para mostrar su portafolio. “Me mostraron fotos de reporteros que cubrían protestas y me dijeron que no me veían en esas. Yo tenía 17 años y quedé totalmente desanimada luego de ese encuentro”.

Por fortuna, la vida se aseguraría de que no se rindiera. “Un día fui a la oficina de mi padre y el fotógrafo de moda Javi Álvarez estaba ahí. Le mostré algunas fotos y le gustaron. Me invitó a trabajar con él; me presentó a todos sus amigos y a la comunidad artística de Buenos Aires—me tenía mucha fe”. Fue así como Lelen Ruete aprendió a usar los lentes y equipos de iluminación de alta gama que le serían útiles años después. “Poder entender la luz y manejarla a tu parecer es lo que le da profundidad, textura y volumen a mis fotos. La luz natural también resalta las características de las plantas; yo las elijo dependiendo de lo que esté buscando inmortalizar. Pero siempre me dejo sorprender—no solo por la iluminación, sino también por las plantas. Las de cultivo interior versus exterior; son como el fisicoculturista y el surfista fit. Unas más controladas, otras más silvestres. Me gustan todas; lo lindo está en la variedad.”

La incorporación de Lelen Ruete a la Copa Canguro

Inevitablemente, Lelen acumuló tantos contactos y conocimientos que una mayor participación en la industria uruguaya se daría naturalmente. En el 2016 nació la Copa Canguro, un evento fundado por Diego Guigou y Emiliano Fernandez, donde representantes de la cultura cannábica nacional se juntan para exponer su trabajo y el fruto de sus cultivos, buscando llevarse el galardón a la mejor flor, la mejor extracción con solvente, y el mejor rosin hash, entre otros premios. Lelen comenzó a participar como fotógrafa en el 2018, y desde el 2019 se unió al equipo como organizadora. “Hay mucho conocimiento en Uruguay. Veo las mejores flores del país en la Copa y realmente me impresionan,” dice Lelen. “Hay gente que cuida un par de plantas específicamente para participar. Ganar el trofeo ayuda a los clubes a elevar su estatus; los cultivadores se lo toman muy en serio”.

Aunque no participa directamente como jurado, Lelen tiene acceso a cada una de las flores, detallando sus propiedades visuales y organolépticas a través de su cámara. “Es una oportunidad para conocer el sistema de un ser vivo único; me encanta ver cómo reaccionan a diferentes elementos—incluyendo la forma como nos relacionamos con ellas,” continúa Lelen, subrayando el hecho de que, como toda persona biofílica puede confirmar, comunicarse con las plantas es parte del proceso de conectar con ellas. “Les hablo mientras les tomo una foto; las acaricio. No solo a las de cannabis sino a todo tipo de plantas. Con seguridad las plantas sienten. Lo percibo en la vibración. Son más evolucionadas que nosotros.

Con más frecuencia, Lelen busca la forma de conectar sus dos pasiones de la moda con el cannabis. A veces con ayuda inesperada, como fue en el caso de su laboratorio de impresión; los dueños la convencieron de plasmar sus imágenes en pañuelos de seda, resultando en una prueba elegante y a la vez un banderín del movimiento, un tipo de activismo glamoroso que también tiene cabida en la reforma de percepciones y políticas públicas. “Mis fotos buscan cambiar la estética del cannabis y desestigmatizar al consumidor. Son una manera de hacer activismo, una forma de recalcar que la planta ha sido parte esencial de nuestra historia latinoamericana, de nuestra cotidianidad,” dice Lelen. “Me gustaría hacer una campaña en la que los modelos salgan fumando; ojalá saliera en Vogue. Sería una forma de reconocer al cannabis por lo que es; una planta cargada de libertad y diversidad.” Sacar fotos de las plantas se ha convertido en una fuente laboral y a la vez en una herramienta de expresión.

Hace algunos años, si alguien le hubiese preguntado a Lelen qué hacía en la vida y su respuesta hubiera sido ‘tomar fotos cannábicas’, muy probablemente habría generado cierta incomodidad. Hoy en día podría clasificar como el trabajo soñado de muchos. Y su carrera demuestra que el éxito llega cuando uno logra sintonizar con la intuición y seguir una pasión. “Más que nada, creo que poder manejar nuestro tiempo es lo que nos hace exitosos. Tener flexibilidad para lograr lo que te propones sin tener que ceñirse a los estándares de otros. Estoy en un lugar increíble de mi vida; me muevo con fluidez entre familia y trabajo, dedicando mi energía a ambos sin tener que sacrificar nada.” Será solo cuestión de tiempo antes de que alguna de las grandes casas de moda llamen a Lelen para colaborar en una editorial; entretanto, ella seguirá reinterpretando la cultura cannábica a través de la creatividad —con la libertad de hacerlo a su propio ritmo.

Fotos por Lelen Ruete

