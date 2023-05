¿Quién es la Candidata Presidencial Argentina que Promete Legalizar el Cannabis Recreativo?

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

En el marco de las próximas elecciones presidenciales argentinas, la candidata del espacio Nuevo MAS, Manuela Castañeira, se refirió a la legalización del cannabis recreativo y afirmó que “la impulsaría”.

Desde una mirada “anticapitalista”, que suele derivar en largas conversaciones y forobardos en redes sociales, Castañeira suele meterse en terrenos ásperos como los montos de los salarios mínimos y el futuro de la deuda que Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional.

Y ahora, también, en conversación exclusiva con El Planteo, Castañeira se anima a dar definiciones a propósito del cannabis. “Es una planta, déjense de joder”, arremete rápidamente.

¿Por qué Manuela Castañeira quiere legalizar el cannabis?

“Les jóvenes hoy pueden tomar alcohol y fumar cigarrillo, pero no fumarse un porro. Rechazamos la criminalización de la juventud, que sufren especialmente les jóvenes de los sectores populares”, señala Castañeira.

Desde el espacio político trotskista Nuevo MAS sostienen que “que cada generación tiene que ser libre de hacer sus propias experiencias y sin querer ningún tipo de alienación, confiamos en que pueden probar y ponerse sus propios límites”.

Manuela Castañeira asume que “la legalización es una medida para frenar el narcotráfico, que se apoya en la ilegalidad de la producción y del consumo y agrega todo tipo de sustancias tóxicas y peligrosas para la salud”.

Por eso, considera conveniente que estas iniciativas estén acompañadas de la promoción de políticas públicas de salud, información y contención.

El termómetro de la izquierda argentina

Por estos días, la Convención Nacional del Nuevo MAS votó un programa de “7 medidas anticapitalistas de emergencia frente a la crisis”.

¿La más conversada en redes sociales y medios de comunicación? Su propuesta central, que anida en el establecimiento de un salario mínimo de $500.000 indexado mensualmente a la inflación.

“Esta medida produciría una mejora inmediata y generalizada en los ingresos de las y los trabajadores y sacaría de la pobreza a millones en un país en el que hoy el índice de pobreza se encuentra en torno al 40%. Pero también es una medida de soberanía porque obligaría a los grandes empresarios a invertir un mayor porcentaje de sus ganancias en el pago de sueldos en vez de fugar los dólares al exterior y seguir causando la falta de divisas que sufre el país”, explica la candidata.

Asimismo, aprovecha para criticar las propuestas del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, dos de los frentes políticos más importantes de Argentina, y se entusiasma destacando las “enormes posibilidades de la izquierda” de cara a las elecciones de octubre.

Sin embargo, encuentra un “pero” en la configuración de la izquierda nacional y empuja la discusión para lograr una votación interna para dirimir a sus mejores candidatos: “Para darle volumen a esta alternativa ante el crecimiento de los discursos de ultraderecha, nosotros estamos proponiendo una PASO de toda la izquierda”.

Cannabis: desafíos y miradas a futuro

Volviendo al ecosistema del cannabis nacional, Manuela Castañeira destaca el lugar del REPROCANN, el programa nacional que procura mejorar el acceso al cannabis con indicación médica: “Fue un logro de la lucha de un montón de sectores que reclamaban por el acceso al cannabis medicinal de manera imperiosa, como Mamá Cultiva. Por eso consideramos que es progresivo frente al prohibicionismo amparado en concepciones oscurantistas y anticientíficas”.

No obstante, considera que no resulta suficiente porque “no resuelve el problema de la persecución y de la criminalización de la juventud, que afecta especialmente a los sectores populares”.

—¿Vos sos paciente, fumadora o consumidora de cannabis?

—No soy consumidora, actualmente.

—¿En qué otros aspectos legislativos pensás que se puede avanzar a propósito del cannabis?

—Imprescindible que se despenalice. No puede ser que se siga criminalizando a la juventud. Hay que seguir desarrollando legislaciones para la investigación y el desarrollo del cannabis medicinal, pero sobre todo hay que avanzar en asignaciones de presupuestos para que la investigación se pueda llevar a cabo.

