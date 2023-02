Pintó a Maradona y a Messi y Ahora ‘Bendice’ Nine Miles, la Tierra Sagrada de Bob Marley

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Wah gwaan? La estampa de Bob Marley sonriendo ilustra pósters, camisetas, pieles y, ahora, también, las paredes de su mausoleo, en su Jamaica natal. Y el mural, hecho en un día y medio con un mix de spray y látex, fue creado por el artista argentino Maxi Bagnasco, referente absoluto del muralismo en América Latina.

Donde ocurra un acontecimiento global, allí habrá un argentino, está claro. Pero, ¿cómo llegó Bagnasco hasta Jamaica, cuna del reggae, la ganja y el movimiento rastafari? “Siempre pinto en Miami. Este año que pasó, fui y pinté un retrato de René Favaloro. Allá hay mucha gente que hace tours y hay uno que es un artista. A él lo contactaron de una organización que conoce a la familia Marley, que querían hacer un retrato de Joseph, el nieto de Bob Marley que había fallecido”, dice Bagnasco, en exclusiva para El Planteo.

“Así llegué, por ese contacto en Miami, que le preguntaron por artistas que hagan retratos. Él le mostró a varios artistas de todo el mundo y los familiares de Bob quisieron que vaya yo”, se ensancha orgulloso.

El mural de Joseph Marley

La oportunidad de pintar a Bob

En principio, Bagnasco hizo un mural del nieto de Bob Marley, a partir de una imagen que le compartió su familia. Fue un trabajo de seis días y, como le quedaban dos en el país, el artista doméstico decidió aprovechar el revoleo y pintar al mismísimo Marley.

“Estaba ahí, paré donde están los restos de Bob Marley, de su madre y de su nieto, en Reggae Land, Nine Mile. No es un hotel pero me quedé a dormir ahí. Qué honor estar durmiendo ahí. Obviamente, el desafío era estar haciendo un homenaje a alguien que falleció. Todos los Marleys son importantes para la cultura del reggae y para todos los rastafaris”, cuenta Bagnasco.

Nine Mile es un distrito emplazado en la parroquia de Saint Ann, a unas pocas millas al sur de Brown’s Town, un lugar donde está toda la cultura rastafari y su gente.

El mural de Bob Marley de Maxi Bagnasco

El aval del ambiente del reggae

Lamentablemente, durante los seis días que Bagnasco estuvo en Jamaica para pintar el mural, no pudo cruzarse en persona con la familia de Bob Marley. No obstante, le llegaron mensajes de su hijo en los que aseguraba estar “muy impresionado y agradecido con su trabajo”.

“Mucha gente del reggae y mucha gente de allá conocida en el ambiente me hicieron llegar sus comentarios. Después, cuando me fui, a los días, la familia me dijo que le gustó mucho mi trabajo. Haber estado ahí, vivir en un lugar diferente, caminar y que la gente me valore, fue muy lindo. Algo totalmente distinto”.

Por eso, quiso dejar su huella y brindarles el mejor homenaje posible. Incluso, arreglándose con los materiales que consiguió por allá. “Como argentino, nos podemos arreglar con lo que venga: eso aprendí acá en el país. Me arreglé con lo que pude en Reggae Land, el lugar más sagrado de Jamaica”.

Homenajes de verdad

Bagnasco siempre escuchó reggae, así que este hipervínculo con el “Tuff Gong” le fue natural: Los Cafres, Los Pericos, Nonpalidece, Cultura Profética, Gondwana de Chile, Natty Roots de Brasil. “Y, bueno, Bob Marley. He pasado muchas vacaciones escuchándolo”.

Por lo demás, la actividad artística de Bagnasco viene en alza, ya que pintó a leyendas criollas como Diego Armando Maradona, Leo Messi, Mercedes Sosa y Astor Piazzolla, entre otros.

“Pinté a cantidad de figuras y otras tantas me faltan. Me parece súper importante que, cada vez que pinto a alguien, la gente lo siente como un homenaje de verdad”, asegura. “Voy a seguir pintando argentinos”, cierra. Walk good.

