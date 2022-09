Mayer Mizrachi: El Emprendedor Panameño que Rompió sus Prejuicios con el Cannabis

Nota por Ulises Román Rodríguez publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Mayer Mizrachi es un niño-grande. Con una habitación-oficina en la que conviven Batman y Mario Bros, el emprendedor panameño nacido en 1987 creó el marketplace Geeky Drop al que bautizaron “el Amazon de Panamá”.

Graduado en Finanzas y Economía en la American University en Washington DC, Mayer creció pensando que todo el universo emparentado al cannabis era “malo, nocivo e ilegal”.

El prejuicio alimentó buena parte de su juventud hasta que, a los 18 años, comenzó a sufrir epilepsia.

En esos difíciles momentos de salud, su médico le indicó que, cuando no pudiera acceder a los medicamentos indicados para el tratamiento, consumiera cannabis.

Eso significó un cimbronazo para su estructura mental acerca de la legalidad o ilegalidad de consumir “la planta prohibida”.

Sin embargo, consideró que no podía desestimar la sugerencia ante el desabastecimiento del medicamento.

“Así que comencé a consumirlo ante el temor de sufrir un ataque mientras conducía y provocar un accidente que pudiera dañar a otras personas”, cuenta a El Planteo desde su silla gamer.

Con visión de futuro

El joven empresario, que será uno de los disertantes en la conferencia Latam Cann Biz que se realizará este 1 y 2 de septiembre en Panamá, aún no ha invertido en la industria del cannabis en su país “porque es ilegal” pero sí lo ha hecho en Estados Unidos.

“Creo que, a nivel económico, el cannabis es una excelente fuente de ingresos fiscal para los gobiernos municipales, locales e incluso nacionales”, dice Mizrachi.

—¿Qué opinión tenés respecto a la legalización del cannabis en Panamá?

—Creo que hay que ser un buen replicador de lo que funciona en países más grandes, más eficientes y más ricos que los nuestros. La legalización de la marihuana a nivel fiscal ha funcionado, a nivel social ha funcionado y ha tenido impacto positivo.

Para Mayer, un ejemplo a destacar es el caso de Puerto Rico que, a nivel socioeconómico, se parece bastante a Panamá.

“Es un excelente caso para darse cuenta de que no se incrementó la criminalidad, ni el consumo o el índice de crimen por drogas”, sostiene.

De todos modos, el emprendedor panameño reconoce que no es “un súper fan del cannabis y no cree “que resuelva todo en la vida”.

Mizrachi entiende al cannabis “como fuente de activación económica y de solución medicinal alterna”, en un país como Panamá “que sufre el desabastecimiento de medicinas y los altos sobreprecios en medicamentos”.

Economía y salud

El empresario, que atravesó un proceso judicial por el que estuvo 6 meses en prisión, está convencido de que el primer paso que hay que dar en su país es “descriminalizar” para que consumir “no sea un crimen”.

—¿Estarías dispuesto a invertir en tu país si llegara a legalizarse?

—Sí, claro. Soy una persona que apuesta al desarrollo económico de Panamá e invierto activamente en proyectos que crean empleos, pero me entusiasma aún más proyectos que crean industrias.

Mizrachi cree que la industria del cannabis en Panamá “podría ser súper exitosa, de muchos beneficios a nivel salud, muchos beneficios a nivel económico, a nivel sector privado, a nivel comercial y a nivel estatal para la recaudación de impuestos”.

A pesar de estar formado en economía y finanzas, en un momento de su vida decidió dejar ese mundo para crear aplicaciones y emprendimientos basados en tecnologías, software y startups, y además de crearlos, invertir dentro de ellos.

En ese camino fundó GeekyDrop, un marketplace nacido durante la pandemia y al que todos llaman el “Amazon de Panamá”.

—¿Cómo nació la idea de crear GeekyDrop?

—Se inició con un único rol: proteger a la gente de estafas, todas las cosas que hago tienen que tener un grado de impacto positivo en la sociedad.

Además, Mayer Mizrachi utiliza sus redes para promover obras solidarias. Con ese espíritu inició Toy O No Toy, un canal de YouTube, donde invitaba a las personas que estaban emprendiendo en plena pandemia y allí decidían si invertir en esos proyectos.

Fue tal el suceso, que ya va por su tercera temporada y ha sido levantado por la televisión nacional. Toy o No Toy lo realiza con dos socios, que poseen el mismo deseo de crear impacto y beneficiarse de él.

El otro universo

Entre los emprendimientos y los negocios, Mayer siempre deja un momento para el streamer y el gamer que lleva adentro.

Actualmente, es uno de los tops streamers y gamers de Panamá en Twitch: “Me apasiona desde niño todo lo que es tecnología”, dice.

A pesar de su popularidad en el mundo virtual dice que no se considera “un influencer” sino “un emprendedor”.

Mizrachi le escapa a esta etiqueta de influencer porque afirma: “Yo no hago pautas, no cobro para usar marcas y si promuevo un libro es porque lo leí, me gustó y considero que compartir ese conocimiento con la gente es de mayor valor, no porque alguien me pagó”.

