Arte, Vandalismo y Acción Directa con Miss Eu G: DJ de El Doctor, MC y Gestora Cultural

Nota por Lola Sasturain publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Síguenos en Instagram (@El.Planteo) y Twitter (@ElPlanteo).

La persona que le pincha los beats y le hace los adlibs a El Doctor en vivo es mujer y se llama Miss Eu G. Ella es DJ de trap, rapera y productora y gestora cultural; y durante los primeros años también fue su manager, organizando fechas y giras alrededor del país.

“Soy una piba megacuriosa del tercer cordón del conurbano”, se define.

Dentro de la escena trap es un bicho raro: desde chica que se conoce todas las bailantas pero también iba a ver bandas de la escena alternativa. “No sé de dónde me bajó la data de que a mí me gustaba la música experimental, sónica y alternativa en ese momento, pero me la pasé arriba de los trenes recorriendo todo Buenos Aires yendo a ver bandas todos los fines de semana desde los 13 años”. Le gustaba mucho ir a ferias de fanzines, fiestas contraculturales y fechas under. Y es fan de la literatura y el cine.

Contenido relacionado: Reguetonera, Punk, Clubber y Fumona: Presentamos a Rosa Pistola, la DJ Más Picante de Mexico

Al Doctor lo conoció en una de estas vueltas. 7 años atrás, la DJ investigaba la escena de rap Argentina pero no la sastisfacía: había algo del rap cociencia que la terminaba aburriendo. Así fue como le llamó la atención El Doctor por sobre los demás MCs del momento, mucho más nasty, controversial y con un pie en el punk.

“Rapeaba con su peinado tipo Misfits y yo dije este chico es un raro”, ríe. Le gustaron sus letras duras y explícitas. El trabajo juntos se fue dando naturalmente y se fueron consolidando como dúo. Al principio también era su manager. Sobre esto le interesa remarcar: “El tema de ser una manager mujer y trabajar en la noche con todo lo que eso conlleva. Hay gente pesada en todos lados y nosotros también lo somos. En esas relaciones de fuerza hay que ser muy pistera y saber manejarlo muy bien para sobrevivir. Definitivamente no es para cualquiera”.

Hoy delega gran parte de esas tareas para centrarse en su carrera artística, tanto junto a El Doctor como solista, y trabajan con un manager que los maneja a los dos. Y tienen, junto al resto del equipo, un sello que se llama Muerte a la Poli.

“Yo no creo que adherirse a la hegemonía o a la moda de la estética del momento sea el único camino aceptable como artistas. Todo lo que es genuino y real tiene su peso. Por eso podemos decir que llenamos un Groove en la presentación del disco solos, sin publicidad. Somos artistas independientes posta”, cuenta.

Y pueden estar felices que, a pura autenticidad y garra, llegaron lejos: sus próximos shows son el Primavera Sound -con El Doctor como único rapero masculino en el mismo día junto a Travis Scott, aclara- y el festival Nueva Generación en el Estadio Kempes de Córdoba. También acaban de confirmar su participación en la próxima edición de Cosquín Rock.

“No vale apropiarse del lenguaje y de experiencias que no condicen con tu clase social”

Junto al Doctor funcionan como banda. No solo es la DJ, sino que es una parte fundamental del proyecto tanto creativa como operativamente.

“Considero que hago unos adlibs diferentes”, cuenta Eu G, y explica que tiene que ver con sus influencias musicales que exceden al rap: punk, postpunk y hardcore. “Siento que soy una persona híbrida culturalmente hablando. El Doctor es un artista de trap y rap gangsta hardcore y también muy punk aunque suene todo muy aislado”.

Contenido relacionado: Dj Mami, Pionera de la Escena Urbana Argentina: Fiestas DIY, Amistades Enriquecedoras y Vibra Psiconauta

Recientemente subió un tema, “Nunca van a ser Trap”, con ClubHats. Lo hizo en Sponsor Dios, el estudio de Ysy A. “Todo el tiempo estoy recibiendo propuestas para trabajar con los que yo considero que son los mejores productores del trap argentino y eso me hace sentir muy bien, así que se viene mucho más”. En el futuro va a sacar un perreo junto al Doctor y a DJ Mami . “Todo para aportar a la fiesta que tanto nos gusta y tan bien nos hace”.

Le gusta componer utilizando la técnica del freestyle, y su inspiración es la realidad. Para ella eso es lo único que define verdaderamente al trap: “No vale apropiarse del lenguaje y de experiencias que no condicen con tu clase social. Eso me parece que es muy negativo para la construcción de un lenguaje que se basa en la representación de la realidad de las clases bajas”, analiza.

“Todo lo que es conceptual es mutable, sin embargo de lo único que estoy segura es que el trap debe ser una representación de la realidad de personas en los márgenes de esta sociedad”. Y agrega: “Y ante todo rapear bien”.

Como DJ no tiene muchas ataduras: pincha lo que le gusta. Música del caribe, rap y trap estadounidense, baile funk. Cuando toca en fiestas sus sets tienen un poco de todo eso siempre con un pie en el underground. También es una gran admiradora de la cultura clubber. “Salir a la noche a divertirse y escuchar lo que los DJs tienen para compartirnos. Es una manera de expresarse muy linda. Y me gustaría pedirle a la gente que no ande pidiendo temas, que lo que hace el DJ en su set también es una forma de comunicarse respetable. Hay que ir a disfrutar y a descubrir cosas que no conocemos”.

Y dispara: “Quiero invitar a todes a que tengamos una búsqueda sonora más amplia”.

“Es un cóctel hermoso fumarte un porrito y hacer freestyle”

Miss Eu G probó la marihuana de adolescente y desde ese entonces la acompaña. El porro tiene mucho que ver culturalmente con la música que ella hace y escucha y siente que son cosas que van de la mano. La ayuda mucho en sus procesos creativos, siempre con responsabilidad: “Es un cóctel hermoso fumarte un porrito y hacer freestyle, fluir en beats y demás. Es muy lindo así que suelo encarar por ahí”, dice.

El porro es lo que más circula en los camarines y los shows de la banda, cuenta. Es lo que fuma todo el equipo. Esto puede sorprender dado que El Doctor se hizo conocido con una canción llamada “Falopa y Pasta Base”.

Contenido relacionado: Todo sobre Tobi: Colaborar con Tiago, el Trap y el Futuro

“A pesar de que El Doctor habla de las adicciones en sus canciones me gustaría que la gente escuche bien las letras porque el nunca dice que está bueno lo que atraviesa a partir de todo eso”, cuenta la dj.

Jamás fomentan un ambiente de consumo de cosas más pesadas. “Todas las letras expresan el dolor que conlleva la adicción. Hacemos trap, que significa atrapado. Y nos pone muy tristes que mucha gente joven se arruine a través del consumo de ciertas cosas”, sigue.

“En todos los ambientes se consume de todo. Yo me preocuparía mucho más por artistas que hablan de la paz y el amor cuando en su vida eso no es una realidad. Hablar de nuestras vidas de una forma real y hacernos cargo de eso es un primer paso hacia la transformación. No me parece que la única manera de poder hablar de sanación y progreso sea esa que nos muestran las redes sociales, tan clean y hegemónica”.

“Sororidad es entre mujer y mujer, no entre mujer y lora”

“Fui y soy una de las pocas mujeres que acompaña a un show de estás características en este país, no sé si la única debo decir “, afirma, y está en lo cierto. No es para nada común ver a una chica acompañando a un trapero hombre detrás de las bandejas, y mucho menos a uno que rapea sobre los temas que rapea El Doctor.

“Todos los géneros tienen una mirada bastante controversial con respecto a la mujer. Yo sé que éste contenido no es misógino porque eso habla del odio hacia la mujer y en este caso nadie odia a nadie. No le vemos la carga negativa a la palabra ‘puta’. Tengo muchas conocidas y amigas que se dedican al trabajo sexual y son abiertamente putas”, cuenta.

Sí le ha pasado que otras mujeres la confronten por esto mismo. Una vez, cuenta, un grupo de chicas muy rubias y muy blancas la encararon en Niceto acusándola de mala feminista por trabajar junto a El Doctor. “Recuerdo haberles dicho que si ellas por mes juntaban el dinero que yo necesitaba para vivir, yo con gusto dejaba la banda y comenzaba a vivir de los fondos que me daban. Obviamente no acusaron respuesta”, cuenta.

Se hace cargo del lugar que le toca y a la gilada ni cabida. “No me gusta andar dando muchas explicaciones. Si al final el lugar que tenemos las mujeres de barrio, con todo lo que eso conlleva, es tener que andar dando explicaciones no estoy muy de acuerdo con eso. Me resulta muy contraproducente pensar que las mujeres somos castas, puras y que acarreamos paz y amor todo el tiempo porque no es así”.

Y sentencia: “Una vez leí en Internet: sororidad es entre mujer y mujer, no entre mujer y lora. No pienso que cualquier persona que me venga a lorear esté realizando un acto muy transformador para las mujeres dentro de esta sociedad”.

“Soy una gestora de buenas noticias”

Además de todo lo que hace, Miss Eu G también es asistente de producción en Peek LATAM, primer y único canal digital de streams por Twitch del país. Ahí producen streams musicales junto al Doctor y MCs y beatmakers invitados.

Lo que más le gusta es visibilizar el trabajo y la dedicación de lxs productorxs, en muchos casos invisibilizadxs. “Para mí es súper importante darles espacio e identidad a los productores que están detrás de cualquier pieza musical que escuchamos”, dice. Por ahí pasaron Kaleb Di Masi, Perro Primo, DT Bilardo, Gabino Silva, Chulimane junto a su productor Ramiro y Dellaloula (productor y DJ de Barderos Crew).

Contenido relacionado: Omar Varela, el Beatmaker de Oro del Trap Argentino: “El Dubstep Va a Volver y Espero Estar yo Ahí a la Cabeza”

“Le meto a la gestión hace años, soy una hacedora, gestora de buenas noticias diría. Todo lo que se me cruza lo quiero transformar en una experiencia dentro del arte y la cultura”, se describe.

“Siempre me gustó mucho el arte”, dice, y se ríe: “Bah, más que el arte… el vandalismo y la acción directa”.