Esto Pasó (y Casi Nadie lo Recuerda): el Episodio Churrero de Míster Go en el que le Da ‘La Pálida’

Algo grande para los chicos. Era 1996 y el hoy extinto canal de animación infantil argentino Magic Kids pasaba por su mejor momento: Los Caballeros del Zodíaco, Power Rangers, Sailor Moon, X-Men, entre otros tanques de aquel momento, se llevaban la atención de todos los pibes de América Latina.

Allí, sorpresivamente, entre tanta excitación animada, se estrolaba frente a los ojos del público infantil su primera corrosión 420: Míster Go, una de las series que emitían como separadores entre las tandas, tenía un episodio en el que su protagonista se fumaba un churro y quedaba re loco.

Epa, epa, ¿sorprendidos, no?

La dicha en movimiento (de plastilina)

Un poco de historia: Míster Go es una serie de animación en plastimación (claymotion o plastilina, bah) de 24 episodios en la que su protagonista, Míster Go, siempre hacía las cosas –tooodas las cosas- de manera ilegal, errónea, torpe o tramposa.

Curiosamente, se sabe poco acerca del origen geográfico de Míster Go. ¿Suiza? ¿Gran Bretaña? ¿Francia?

“Se trata de una creación del estudio del animador Francesco Misseri, de Florencia, Italia. Es muy loco porque hay muy poca información de Míster Go y casi la única que hay proviene de Argentina. Es una animación muy parecida a The Red and Blue, también de Studio Misseri”, despeja Tomás Eliaschev, periodista especializado en animación.

Otro dato trascendente es que la curiosa voz del hombrecillo plastilínico estaba interpretada por el actor italiano Carlo Bonomi, conocido –bueno, tampoco taaanto– por su trabajo en La Línea y Pingu. De ahí, también, su “tono tano”.

Por caso, en América Latina, Míster Go, una de las gemas más oscuramente cautivadoras de la época, se emitió hasta el 2006, año en el que cerró sus puertas el canal Magic Kids.

Y, entre los nostálgicos, conviven la emoción y el flash en partes iguales: todavía resuenan las quejas sulfatadas del mismísimo Go.

“Es muy interesante lo que se generó con Míster Go porque es como una obra de culto. Quienes fueron niños y niñas en los ’90, hoy redescubren y hacen relecturas”, señala Eliaschev.

Dios salve al Video Home System

El canal VHS Bizarro, dedicado a la divulgación de momentos televisivos singulares, recuperó un corto de Míster Go en el que el protagonista se dirige a un bar y se prende un puchito.

Dentro del bar, un mesero se lo apaga y, enseguida, le indica que está prohibido fumar. 2Refunfuñando, el terco de Míster Go insiste. Su perro, Bip, el personaje que entroniza la consciencia de la serie animada, lo frena y él, obstinado, vuelve a prenderse uno.

En un nuevo intento, Míster Go saca un enorme narguile, le da unas pitadas y se hincha de color azul. Le da la pálida, queda re loco.

Vamos de nuevo: todo esto se vio en Magic Kids, entre los “¡Action!” de Nivel X y los “Adelante, elegí, estoy segura de que perderás” de la bruja de A Jugar con Hugo.

Pistas cannábicas en Míster Go

“Muchas veces se pueden interpretar, en las creaciones artísticas destinadas a las infancias, diversas lecturas. A veces se sobre interpreta. No sé si hubo una intención de parte de los autores en hacer un guiño al respecto. No tenemos forma de comprobarlo”, aclara Eliaschev.

Al mismo tiempo, es muy probable que, en su momento, los pibes noventeros y dosmileros no hicieran foco sobre lo singular del episodio.

Pero aquí, gracias a la magia de los expertos conservadores de material en VHS, bajo el singular título de “Míster Go pela pipa, se pone re loco y le pega la paranoia”, está disponible online para revivirlo completo.

