Motitaman, el Superhéroe 420 que Lucha por la Legalización del Cannabis

Los ojos de Motitaman están cabizbajos, colorados: el trajín ya viene de antes. Es verde boscoso, peludo como Chewbacca y siempre –o casi siempre- tiene un enorme churro humeante entre sus dedos. “Hola, soy un hombre cogollo”, se presenta con naturalidad Motitaman, un personaje inspirado en el cannabis que vive en Chile y, asegura, “proviene de un cosmos muy lejano”.

En sus redes sociales, Motitaman comparte contenido de entretenimiento, tips e información del palo churrístico. “Soy Motitaman, el superhéroe verde que todo marihuano necesita”, sigue el bicho. La relación de este ser con el cannabis viene, según dice, “desde hace mucho años”. En sus propias palabras: “De manera más recreativa que medicinal, así que llevo mucho tiempo de compañero con el cannabis, es un amor que nos unirá de por vida”.

¿Una motita que fuma cannabis? ¿Canibalismo 420? ¿Qué cazzo pasa acá? “Vengo directamente de ella”, suma confusión.

¿Cuál es el origen de Motitaman?

Entusiasta de la planta, su cultura, sus beneficios medicinales, la industria, la legalización, la música y los eventos cannábicos, Motitaman es una de las más populares celebridades interneteras de la weed chilena. “¡Siempre estoy cultivando sonrisas y cosechando diversión!”, proclama el agradable monstruito.

Pero, ¿cuál es su verdadero origen? ¿De dónde viene? ¿Por qué terminó recayendo en tierras trasandinas? “Vengo de una semilla mágica muy especial, que me dio el poder para humanizarme y la posibilidad de obtener conciencia”. Como en The X-Files, uno elige creer.

Único en su especie (hay otros personajes clásicos inspirados en hojas, cogollos, plantas y demás, pero ninguno es como él), Motitaman nació de la originalidad de Cannabicosmic y, como es un digno hijo de la tierra, vive de los buenos fertilizantes, del agua purificada y de la luz que le da el solcito. “Necesito todo eso para estar grande y fuerte”.

La importancia de las redes sociales

Como creador de contenido, Motitaman se destaca principalmente en TikTok, donde junta casi 200.000 seguidores. Allí, de hecho, fue donde clavó su primer viral: “Dumb ways to die”, un video cómico con Motitaman asomándose a un picador pinchudo.

Asimismo, por estos días, viene lamentando el cierre de su cuenta de Instagram (con 103.000 seguidores) y acaba de volver a empezar (lastimosamente, una constante en el universo de las cuentas cannábicas).

“No tengo totalmente claro por qué me la cerraron, ya que Instagram no da mayor información al momento de inhabilitar tu cuenta. Supongo que es por el tipo de contenido que hago, ya que tiene total relación con el cannabis y el baneo en redes sociales por la marihuana está muy fuerte. Es algo que me encantaría que se acabe, ya que afecta directamente en mi contenido”, refunfuña.

Y continúa: “Una vez que te la cierran ya no hay más derecho a apelar. Fue un momento muy triste porque detrás de la cuenta había mucho trabajo, pero seguiré con más fuerzas que nunca y lucharé para que todo el contenido cannábico deje de ser tan sancionado”.

Contexto legal chileno

La situación del cannabis en Chile, su país, aún es algo grisácea. Actualmente no es legal y las leyes todavía clasifican al cannabis como una droga peligrosa. “Acá hay mucho consumo de María, mucho cultivador y mucha gente interesada en unirse a los cultivadores, pero no lo hacen por miedo a la penalización”, explica el referente de las redes.

“En Chile se necesita urgente una nueva política de drogas”, reclama Motitaman. A su vez, se siente agradecido por la constante presencia de la militancia, los activistas, las organizaciones y todo el movimiento que, desde hace años, viene apoyando la causa para que se legalice el cannabis. “Queremos que, de una vez por todas, sea legal”.

En ese sentido, Motitaman reconoce la importancia tanto del cannabis medicinal como del recreativo. “Ambos son buenísimos y si se acercan a ellos con responsabilidad, les serán de una gran ayuda. Mi opinión siempre es positiva y pro cannabis”.

Una comunidad de mariwanines

En la actualidad, Motitaman está mandándole mecha a su contenido en redes. Mientras tanto, está abierto a la recepción de proyectos que ululen la causa verde: sería lindo verlo interactuar con Simón de En Volá o MuyPaola de Stgo. Verde.

“Todavía no tengo amigos influencers, pero he tenido el placer de conocer a varios de ellos en eventos cannábicos y espero poder ser amigo de todos”.

Tremendamente participativo en las marchas 420, Motitaman sabe que, además de su vida digital 2.0, su presencia física es un activo importante. “Suelo pasearme entre los asistentes para saludarlos, generar contenido y, ahora, estoy creando una sección con entrevistas”, tira. “Y, fundamentalmente, busco construir una comunidad de mariwanines”, cierra el amigable bichito.

