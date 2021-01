MP Trae el Flow del Año 3000: Su Papel en Red Bull, Su Anhelo de FMS y su Tema con Kódigo

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Síguenos en Instagram: @El.Planteo

“Northside represent”, tira rápido el freestyler y músico MP, mientras regala una sonrisa especial, única, impar, esa que solo sale cuando se está viviendo un momento realmente distinto.

El joven oriundo de Garín, zona norte del Gran Buenos Aires, está atravesando un umbral en su propia vida: después de estar parado, participó de la Batalla de los Gallos con un flow sueltísimo, la rompió en una exhibición de la Freestyle Master Series y ahora, ya enfundado como El Juvenil, su otro alias, está decidido a pegarse en el mundo de la música.

Contenido relacionado: Rap, Historia y Underground: Conocé a Leandro Domé, el Divulgador del Hip Hop Argentino

Nacido en el año 1999, Miguel Pérez se autoproclamó como “El Juvenil” porque, según dice, “me veo juvenil en la escena”.

—Y cuando pasen los años, ¿te vas a llamar igual?

—Cuando me consagre voy a ser “Grandes Ligas” [risas].

Por estos días está defendiendo “23”, su primera canción en esta nueva etapa musical, que grabó junto al productor y cantante Diel Paris.

“Con él comparto buena energía y amistad. Además, fue el primero que me hizo grabar música a los 17 años, cuando era un guachín”, dice.

Y avisa: “’23’ fue el principio”.

Por caso, en 2017 publicó “Lealtad”, el antecedente de lo que él considera su “vieja etapa en la música”.

De su boca: “Le había ido súper bien, con 120.000 reproducciones. Era un video re humilde y mi flash era muy freestyle. Lo terminé bajando. No había entendido tanto la música”.

El Quinto Escalón

Cuando chico, a sus 16 años, MP ganó su primer Quinto Escalón.

“Fue una locura. Yo ni me daba cuenta que éramos un cambio generacional. Hoy apreciaría más el beat, el día y la energía del ambiente”, comenta.

Y sigue: “Fue lo nuevo, El Quinto Escalón tuvo ese golpe. Pensé que iba a durar toda la vida, nunca me rescaté de ese flash”.

Durante 2017, en El Quinto Escalón (El Final), MP tuvo una actuación destacada venciendo a gallos internacionales como el colombiano Valles-T y el mexicano Joni Beltrán y cayendo contra Dtoke, quien se consagró como campeón.

The Last Dance

Asimismo, para 2018 tuvo una temporada épica: le ganó a Dtoke y se le plantó al español Skone en la TFK y se llevó, junto a Jalo, la prestigiosa A Cara de Perro Zoo.

“Venía todo perfecto. Mandé video para la Red Bull. Hablé con Wos y me dijo que no había llegado mi video. Estaba re manija y me quedé a la expectativa”, cuenta.

Contenido relacionado: Conocé a Brasita, la Campeona Invicta de la Primera Liga de Freestyle Femenino

Y desde ahí, una pregunta empezó a flotarle por la cabeza: ¿valía la pena todo esto?

“Era un ying yang: me debatía entre ver si valía la pena que me critiquen guachines de 10 años en su casa o si me quedaba haciendo música, donde todos apuntan para el mismo lado”.

En lo formal, el final de El Quinto Escalón representó para la escena del freestyle argentino un doble desafío: continuar después de la mayor ebullición underground jamás vista y la posibilidad de encarar una etapa más profesional.

El regreso

Después de un parón en el que MP decidió alejarse de la toxicidad del público del freestyle (una observación recurrente de los MCs) y de evitar “medírsela con otras personas”, optó por encerrarse a pensar una nueva etapa. Una que tenga a la música como protagonista y en la que él pueda divertirse y evolucionar: ser su mejor versión.

“Durante 2018 y 2019 fui conectándome conmigo, conociendo mi propia voz y mis flows”, recuerda.

Hasta que, motivado por las ganas de volver a tener su momento, regresó a las batallas y compitió en El Eje de la Rima y, enseguida, en Cultura Rap, dos de las compes más populares de Buenos Aires.

—¿Cómo te acercaste al freestyle por primera vez?

—Una vez me mostraron un video de Arkano contra Mister, en la semifinal de la Red Bull: Batalla de los Gallos de Alicante de 2009. Antes escuchaba batallas en inglés, pero me sorprendió ver que competían en castellano. Después, en el colegio, ya empecé a rapear. Le cambiaba las rimas a los españoles.

—¿Y recordás tu primera compe?

—Al principio competíamos entre amigos, tendríamos unos 13 años. Después, me anoté en Crudo Freestyle, que es una compe que se sigue haciendo en Escobar. Es la de Faqq y su crew. Yo era un guachín muy peque y fui súper bizarro. Pasé primera ronda con dos réplicas y después me agarró Rouse y me dio una paliza. Seguí yendo a compes y fui puliendo lo mío.

Contenido relacionado: Hablamos con El Sidechain, Productor y Director Musical detrás de Khea y Cazzu

—¿Y cómo fue tu vuelta a las batallas?

—Fui a Cultura Rap a pasarla piola. Cuando estaba en la ronda de filtros sabía que la gente estaba ready. Rapeé y me fue muy bien. Llegué a la final y empecé a expresarme a mi manera. Antes estaba centrado en competir, lo mío era golpear. Ahora voy a disfrutar. Me debía esta vuelta al freestyle. También llegué a la final de la Shaolin Battles y sentí que la gente entendía lo mío. Soy el que va a tirar flow, tipo Ronaldinho y una te puede clavar.

Este año quería presentarse en todas las competencias posibles. Volver a mostrar su nivel, ya renovado con el paso del tiempo.

“No sabía si este iba a ser mi año. Mandé audición a la Red Bull y me dijeron que era el primer suplente”, desliza.

Red Bull y una nueva oportunidad

La baja de Papo MC, campeón de la Red Bull: Batalla de los Gallos 2016, le dio a MP una gran posibilidad: estar entre los 16 mejores freestylers del país.

“Tenía a mis amigos y a mi familia en la espalda. Se me vinieron mil cosas a la mente que fueron súper importantes para el papel que di”.

—¿Cómo fue el momento previo?

—Yo había participado de la Nacional de 2017 pero me había ido re mal. Acá, ya confirmado, fue otra cosa. Después del hisopado, pasé las 5 horas más tensas de mi vida esperando el resultado [del PCR de COVID-19]. Me prendí un porro, miré por la ventana y lo vi al Acru, al Dto y al Dani. Almorcé y el mail con el resultado del test no me llegaba. Pintó virgolini fuerte. Unas horas después, llegó el mail: todos dimos negativo. Me volvió el alma al cuerpo y ahí me pude tranquilizar.

—¿Y cómo es la intimidad antes de una Red Bull?

—Bueno, después de pasar por ese momento, empecé a compartir todo el flash. Estábamos quemando unas flores, haciendo cada uno lo suyo. Volaron unos freestyles épicos en el hotel. Yo era uno más, pero a su vez tenía que demostrar. Y no porque los pibes te miren a ver qué hacés, pero sé que ellos tienen su rancheada. Ahí me tiré unas barruscas.

Contenido relacionado: Habla Asier Fernández, Creador de la FMS: Segundas Divisiones, FMS Andes, Caribe y… ¿Estados Unidos?

En el día de la Red Bull, MP no quería cruzarse de entrada con los “picantes” (menciona a Klan y a Stuart) y le tocó contra el jovencísimo Zaina, dejando una barra épica: “Vos sos de los nuevos, de los que rapean por Discord/ pero el respect de la plaza, no se paga ni con BitCoins”.

Tras vencer a Zaina, le tocó enfrentarse con Tata, quien se coronaría como campeón.

“Es un fucking OG. Coincido con lo que dijo Tata: ‘Me sentí ganador y perdedor en muchos momentos’. Eso me hizo sentir muy represent. No tuve que embarrar nada, ni tirar mierda. Eso es lo que siempre hice y veo que ahora no se hace tanto. Quiero brillar y no opacar al otro. Siempre voy a respetar a los fucking OGs”.

—¿Qué tal viviste la experiencia de batallar en la FMS contra MKS en una exhibición?

—Sentí re piola la experiencia y la pasé increíble. Los pibes son de 10 y comí de 10. Yo re valoro eso. Estuvo muy bueno para ir a demostrar lo mío. Hubo mucha gente muy positiva. Tengo que ponerme ready para cuando venga una batalla mala y esto se invierta. Lo viví exhausto. Me cansó mucho el evento. Me quedé sin aire. Al vivirlo con tanta pasión y espontaneidad, me gusta hacer lo que me nazca. Tengo que regular unas cositas, pero me vi bien y creo que le puedo aportar frescura al formato.

—¿Te gustaría ascender a FMS?

—Ahora voy a ir a buscar los puntos de Dragones del Freestyle y de Lonco Free. Me encantaría compartir un año con esta gente, viajar y nutrirme. No quiero enseñar, pero sí quiero demostrar lo mío.

El Juvenil viene del año 3000

Y mientras ensancha el pecho por sus participaciones en la plana mayor del freestyle doméstico, ya cocina más música. “Se viene un nuevo video, en mi potrero del barrio, con toda la gente del hood”.

Contenido relacionado: Esteban Lamothe Cuenta la La Anécdota detrás de Ouke, con Ca7riel y Paco Amoroso

Asimismo, grabó un Cyfresh con G Sony y un tema para el nuevo disco de Kódigo, la gran leyenda del freestyle.

“Quiero sacar bastantes singles, uno o dos por mes. Quiero inculcar mis temitas del año 3000, que te hagan volar al futuro”, sueña.

—Hablando de volar, ¿cuándo aparece el porro en tu día?

—Aparece constantemente. Me levanto y me fumo unas secas. Me di cuenta que, en momentos muy picados, como Red Bull o FMS, no está bueno. Por mi flash, porque soy muy ansioso y me lleva a otro nivel de impaciencia. Antes de competir, me desgasta. Después de las batallas, me clavo mis churris. Aparece de rutina porque, para mí, es casi un cigarro.

Fotos por Gonzalo Mitcoff