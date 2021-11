Videos Graciosos, Tips de Cultivo y Activismo Feminista: Conocé a MuyPaola, la Influencer que la Rompe en las Redes

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

“Me gusta la marihuana. Siempre me ha gustado mucho”, embiste Paola Sagués, influencer chilena que, desde Santiago Verde, su proyecto, agita el escenario cannábico de su país. “El cannabis tiene tintes activistas, sociales, lúdicos, recreativos, entretenidos y de negocios. Eso es lo interesante”, describe.

Usuaria medicinal, activista feminista y dueña de una cuenta de Instagram con más de 100 mil seguidores, en la que sube recomendaciones de libros, life hacks, consejos para el cultivo y chistes varios, MuyPaola (así es conocida popularmente) encontró en el cannabis algo más que a un aliado: abrazó una forma de vida. “¿Te molesta si fumo mientras conversamos?”.

Realizadora, guionista y directora de videos, Paola entroniza sus ideas en Santiago Verde, un híbrido que funciona desde comienzos de 2015 como un canal de comunicación cannábica, en el que también comparte información de la industria y pastillitas de humor. “Generamos contenido para diferentes marcas del rubro”, cuenta.

Hacia rutas digitales

Un día, viendo el impacto que tenía el contenido que subía a su cuenta de Instagram, una de sus mejores amigas le insistió para que prestara atención a esa situación: si había muchos views y le metía más pilas, podría crecer consistentemente.

Así las cosas, el 23 de octubre de 2017 decidió comenzar a subir una foto por día. Una foto por día. Una foto por día. De esta manera, comenzó a aumentar su caudal de seguidores y, paulatinamente, a volcarse profesionalmente a este berretín. “Entiendo cómo funcionan las plataformas”, confiesa.

Al toque, para diciembre de 2017 había crecido muchísimo y hasta comenzaron a invitarla como conductora en eventos del palo.

“Con MuyPaola fui relatando el camino de aprendizaje al conocer las distintas aristas de este circuito: desde lo medicinal, lo recreativo y lo industrial. Recorrimos todas las caras. Quienes me siguen saben cuál fue el proceso desde que empecé a cultivar hasta ahora”, relata.

Y en ese camino, que transitó junto a sus seguidores, muchos le reconocen un primer empujón, un incentivo iniciático: “Me animé a cultivar por ti”, le dicen. “Saber que, en el fondo, esas personas caminan contigo es muy simpático. Es como una recompensa intangible”.

Tiempo de definiciones entre indefiniciones

Debido a la situación gris del cannabis en Chile, Paola desaconseja hacer fiestas o invitar gente a hogares que tengan cultivos. “Tenemos que cuidarnos mucho”, avisa. “Siempre le digo a quienes van a cultivar: ahora tienes que tener cuidado a quién llevas a tu casa”.

En lo formal, gracias a la modificación de la legislación local con el Decreto 84, se puede justificar el uso medicinal del cultivo a través de una receta médica. Aunque Paola sabe bien que, en el interior, “queda a disposición de las policías que estén supervisando el tema”. Es decir que, incluso teniendo receta médica, también se puede pasar un mal rato.

A la sazón, los clubes de cultivo también yacen sobre un territorio ambiguo, impreciso. Sin embargo, la Ley 20.000 permite a las personas asociarse para cultivar. Obviamente, teniendo una receta de cannabis medicinal. Por caso, Paola está asociada a Club W, al que accedió bajo receta.

—¿Hacia dónde pensás que se debería avanzar legalmente?

—Hace unos días, la Comisión de Salud del Senado rechazó la Ley de Cultivo, que habilitaba a que ningún carabinero pueda incautar plantas. Ahora va a pasar por otra etapa. Además, hay otra ley que quiere endurecer la persecución: la Ley Anti Narcos. En Chile falta muchísimo. Son muchos los aspectos a regular. ¿Cuándo estará listo? Yo no lo sé. Ojalá, el paso a la Ley Rodrigo Barraza (o Ley de Cultivo Seguro) se dé pronto, pero lo veo poco probable. Vamos a hacer lo posible, apoyando desde la tribuna.

A contrapelo del ‘rubro de hombres’

“El cannabis me trae alivio. Sin cannabis volvería a sentirme mal físicamente. No es algo tan psicológico. Puedo estar sin fumar y no me pasa nada, pero el cannabis ha cambiado mi vida. Se incorporó a mis mañanas y fui viendo cambios sin saberlo. Siento que el cannabis me ayudó mucho con el tema de la salud, a estar bien mentalmente”, cuenta.

Asimismo, para MuyPaola el cannabis significa trabajo y una oportunidad para conocer a mucha gente que perdura en su vida. Y cuando decidió hacer una agencia, lo hizo plantando una bandera política: su activismo feminista. “Este siempre ha sido un rubro de hombres”.

—¿Qué opinás de este asunto, que el cannabis sea un “rubro de hombres”?

—Yo soy feminista y eso no cae tan bien. Todavía me peleo con gente. Me costó mucho. Siempre traté de ser súper dura en cómo se perciben los espacios. E intenté emplazar los proyectos con perspectiva de género. Es difícil tratar de mantenerlo. Eso implica perder clientes que son muy rentables. Prefiero no tener a esos clientes aunque eso signifique una merma de los contenidos. Al final, el compromiso es con los contenidos. Queremos hacer cosas que interesen y aporten. No vamos a apoyar a ninguna marca que se oponga a los valores de nuestro espacio. Por ahora, trabajamos con puras mujeres. Nos gusta que nuestro medio tenga esa perspectiva, que marque esa diferencia.

—¿Cuáles son tus próximos proyectos?

—Tenía planeado hacer un video blog en Buenos Aires, pero me cancelaron el vuelo. Tenemos pensado levantar el canal de YouTube. Queremos seguir adelante con Santiago Verde, como canal y como agencia. Quizás estemos viajando por ahí y por allá. Así que si les gusta el cannabis, les gusta ver buen contenido y se quiere reír un rato, pasen a verme.

