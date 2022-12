[Video] Noticias de la Semana: Cannabis en el Mundial de Fútbol, un Control para Conductores y Marihuana para Turistas en Uruguay

Te traemos las news de estos últimos días:

1. 🇦🇷 / 🇶🇦 Argentina/Qatar: la bandera de la Confedereación Cannábica Argentina flameó orgullosa durante los partidos de la selección nacional. Con 8 x 1,5 metros, es uno de los “trapos” más grandes de la celeste y blanca en el Mundial 2022.

Si prestaste atención, quizás la hayas visto: una bandera de la Confederación Cannábica Argentina, flameando durante los partidos de la Selección argentina del Mundial de Qatar 2022.

De hecho, es bastante difícil no posar sus ojos en ella, ya que la bandera 420 tiene unas dimensiones de 8 x 1,5 metros, una de las más grandes que se vieron en la hinchada de la celeste y blanca.

En exclusiva para El Planteo, Leandro Ayala, presidente de la Confederación Cannábica Argentina, declaró: “Me voy cruzando con la gente en la calle y me dicen ‘¿vos sos de la Confederación Cannábica? Qué orgullo, me sentí representado’. Y me pasan las fotos de la gente que estaba en el estadio. Alta onda”.

2. 🇺🇸 Estados Unidos: ¿un escáner para detectar si fumaste?

Una empresa diseñó un casco que emite luces brillantes para escanear el movimiento de los ojos. Así, podría detectar si existe algún tipo de deterioro visual relacionado con el uso de la planta.

Gaize, una empresa norteamericana con sede en Montana, desarrolló un dispositivo que puede escanear los ojos de los usuarios para detectar si están bajo la influencia del cannabis.

Según reportó High Times, esta invención podría usarse para detectar a conductores intoxicados, y las fuerzas policiales estadounidenses estarían considerando utilizar esta nueva tecnología, aunque aún no trascendieron demasiados detalles.

Ken Fichtler, el fundador de Gaize, declaró: “Prefacio todo esto diciendo que estoy a favor de la legalización cannabis. Estoy haciendo esto porque veo una clara necesidad a nivel federal de tener algún producto para detectar el deterioro para que podamos mantener las carreteras seguras“.

3. 🇺🇾 Uruguay: el Congreso uruguayo está discutiendo la opción de permitir a turistas comprar y usar cannabis legal, vía dispensarios o clubes de cultivo.

El turismo cannábico está ahora en la agenda de Uruguay, a partir de un proyecto de ley que genera apoyos y también resistencias dentro de la coalición de cinco partidos que gobierna el país. Aunque Montevideo es un punto de destino para visitantes del exterior, la región también atrae por sus playas. Pero eso se limita a los meses de verano, por lo que la apuesta actual de las autoridades es la diversificación de la oferta.

Con 3,4 millones de habitantes, Uruguay recibió más de un millón y medio de turistas del extranjero en los nueve primeros meses de este año, según datos del Ministerio de Turismo.

Al mismo tiempo que la temporada alta de turismo de “sol y playa” es cautelosamente optimista, el país discute en el Congreso la alternativa de permitir a visitantes del extranjero comprar y consumir marihuana legal, a través de dispensarios o clubes cannábicos.

La iniciativa, presentada a mediados del 2022 por un grupo de legisladores, establece que “los no residentes que se encuentren legalmente en el territorio de la República podrán acceder, durante su estancia, a los mecanismos de venta de cannabis y sus derivados para consumo personal”, autorizados por la ley del 2013 que reguló el mercado de esta sustancia en el país.

En este contexto, un estudio de la consultora Equipos, contratada por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), calculó que hay “unas 100.000 personas por año que ingresarán al turismo para consumir cannabis si esa puerta está abierta”, informó el diario El Observador de Montevideo.

Además, te contamos cómo llevar marihuana en avión en Argentina de forma legal.

En los últimos años, gracias a los cambios en el marco normativo para la regulación del cannabis en Argentina y, en particular, a la creación del REPROCANN, surgieron nuevos horizontes para usuarios y cultivadores, aunque también nuevas dudas.

Una de ellas refiere directamente a la posibilidad de transportar marihuana. ¿Se puede viajar con porro en avión? ¿Qué tengo que hacer para no tener problemas? ¿Cuánto puedo llevar?

👉 Enterate de todo lo qué pasa en el mundo 420 a través de elplanteo.com