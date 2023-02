Encuesta Exclusiva: ¿Cómo te Pegó tu Primer Porro del 2023?

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Síguenos en Instagram (@El.Planteo) y Twitter (@ElPlanteo).

Un año se va, otro llega. Por alguna razón, en el comienzo de un nuevo ciclo se depositan esperanzas, movimientos, cambios. Y la primera mecha, el primer porro del año, condensa un valor simbólico. Aún sin buscarlo, casi sin proponérselo, el churro iniciático suele ser determinante para asomar lo que será el resto del calendario 420.

Contenido relacionado: El Insólito Tatuaje de Zabo, la Inocencia de Pepe Rosemblat y la Persecuta de Evelyn Botto: Anécdotas Fumonas y Veraniegas

Por eso, diversos personajes de Internet, el periodismo, el arte y misceláneos recuerdan cuál fue su primer faso del 2023. Y aquí, lo que usted leerá a continuación, es una selección de historias exclusivas llenas de verano, familia, amigos, buenos humos y alguna que otra rareza.

Augusto Tellman, conductor de Lanús Beach, celebridad de Internet y responsable de Tellman Grow: “Súper relax”

Fue en la Costa, estaba pasando año nuevo con mi familia, haciendo un asadito que se estaba demorando. Se pasó de las 12 y, bueno, en ese momento me alejé porque a mí vieja no le gusta mucho que fume en familia.

Me prendí un churrito, una sativa de esas que te levantan. Volví renovado. Un mambo tranquilo que me ayudó a tirar con el asadito, me ayudó a pasarla tranqui. Súper relax. Fue medio de canuto, por la situación familiar, pero tranquilo.

Juan Manuel Palomino Uriarte, abogado cannábico y responsable de Estudio 420: “Venía cargado con la onda mundialista”

Me lo fumé a las 12 de la noche. Estaba disfrutando en el balcón antes de salir a pasear por Palermo para ver movimiento. Me acuerdo específicamente la genética: una Forbbiden Gold, con un gusto a naranja muy fuerte, una naranja medio ácida.

Contenido relacionado: Los Ladrillos de Prensado de Martín Rechimuzzi, El Autobus Mágico de Darinka González y el Matambre Bañado en Salsa de Lucas Fauno: Anécdotas Fumonas y Veraniegas

Lo compartí con mi novia, pegó súper bien. Salimos a pasear, con la energía de la gente, que venía cargada con la onda mundialista. Fue una noche súper divertida.

María Florencia Alcaraz, periodista todoterreno, influencer del conurbano y directora de LATFEM: “Enganchamos a una señora lesbiana que estaba cumpliendo su sueño”

Tengo un consumo social e individual bastante cotidiano, lo que no significa que sea “a diario”. El primero de enero había ido a pasar año nuevo al Delta, con amigas y familia, y ahí ya fumé mi primer porro.

Pero el que más disfrute en lo que va del año fue hace poco, con una amiga, de madrugada, haciendo una de mis actividades predilectas: zapping. Enganchamos un programa que ni sabíamos que existía que es La Voz Senior, en la RAI italiana. Flasheamos banda porque es un reality dedicado a personas que le gusta cantar y quieren triunfar. Pero específicamente para viejos y viejas. Enganchamos a una señora lesbiana que estaba cumpliendo su sueño de cantar en la TV pública italiana y fue fascinante.

Después encontramos un canal católico, que estaba cubriendo una marcha en contra del aborto, y flasheamos con los argumentos que daban a favor del celibato. Hablaban de luchar en contra del aborto, doblando la rodilla: rezando y orando.

La Dalia, bruja, productora de cine y conductora de Concha Podcast: “Estaba muy ilusionada y, en realidad, no me pegó tanto”

Mi primer porro del 2023 fue bastante especial porque estaba en Miami, de vacaciones. Yo soy muy colgada y no sabía que en Miami el porro era legal, que estaba discriminalizado. Ese día a la mañana me levanté, fui a la playa y vi a alguien fumando. Me dio vergüenza pedirle. Entonces dije: “Qué ganas de fumarme un porro”.

Contenido relacionado: El Secreto de Concha Podcast: una Charla sobre Marihuana, Comunidad y Sexo

A la tarde fui a caminar y me encontré con que vendían porro en kioscos. Vendían porro y hongos. Entré, elegí uno que me gustara, salí a la calle y me lo fumé. Yo pensé que iba a ser un porro increíble, de esos que te dejan culo para arriba, estaba muy ilusionada y, en realidad, no me pegó tanto.

Paula Iannuzzi, fotógrafa mendocina: “Fue un porro muy emocional”

Fue el primero de enero, con un amigo y mi pareja, después de haber comido un asadito. Estuvo buenísimo, más allá del alcohol y de las charlas, me conectó con algo más espiritual. Me empezaron a caer fichas y cuestiones con la música, con la vida, con el encuentro, con las amistades.

Fue un porro muy emocional, porque era primero de enero, cuando uno reinicia cosas. Fue un re lindo momento porque fue compartido con gente que amo. Si bien ellos no fuman, me re acompañaron con el flash. Yo, por mi lado, disfruté un montón de todos los sentidos. Y con ese plus de coparme con describir. Fue un porro que me re sirvió para abrir el año.

Pili, ilustrador superstar y cantante de Pantanal: “Nos decidimos fumar un porrito creativo”

El primer porro del año fue hace una semana o dos. Nos juntamos con mi amigo personal, el escritor Daniel Potaschner, porque teníamos dos cosas pendientes: primero, hacer un proyecto juntos, una historieta; segundo, nos debíamos un asadito. Y mientras se hacía la bondiolita en el patio, nos pusimos a laburar y decidimos fumar un porrito creativo.

Contenido relacionado: Cannabis y Creatividad: Chequea el Hermoso Diario Guiado de Martin Lawrence para Escribir Estando High

El tema es que la volada se volvió un tanto épica. No sólo porque estábamos creando y trabajando, sino porque se largó una tormenta con piedras y todo. Le pusimos unas chapas arriba del asado, que se terminó haciendo mágicamente solo. Se terminaron de apagar las brasas justo cuando terminó la tormenta. Salió delicioso. Lo comimos con toda la gula del mundo.

Poli, grafitero marplatense: “Sentado en una reposera, comiendo sobras”

El primer porro del año, después de las 12 del 31, no lo recuerdo porque estaba de joda. Pero habrá sido en la situación de festejos de fin de año.

Así que voy a contar el del otro día, cuando me levanté. Fue en la Playa Waikiki, sentado en una reposera, comiendo sobras del día anterior, mirando el mar y tomando un matecito. Fue tranqui, me subió todo lo que había tomado el día anterior. Al estar en la playa, ya te limpia la locura al segundo.

Seelvana, ilustradora: “Me lo convidó mi vecina de abajo”

El primero del año fue un porro que me convidó una vecina de abajo. Una planta muy rica, color verde oscuro y de un mambo muy profundo y largo. Lo fumé en la ventana de mi casa, probablemente mirando el horizonte de edificios. Y, después, me puse a pintar.