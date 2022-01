Cosecha lo que Siembras: la Visión del Rapero XXL Irione sobre la Industria de la Música y su Affaire con Frank Sinatra

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Síguenos en Instagram (@El.Planteo) y Twitter (@ElPlanteo).

Hay logros que sintetizan un sentir popular: que un argentino logre conmover a la familia de uno de los artistas más importantes de la historia de la música con una canción homenaje es, de mínima, una medalla para colgarse. Bueno, la figura no es metafórica, sino que pasó realmente: el rapero criollo XXL Irione grabó en Nueva York un tributo a Frank Sinatra y su familia lo compartió por todas las redes oficiales de “La Voz”.

“Toda esta experiencia fue generada desde lo genuino. Fue un vivo ejemplo de que si uno hace las cosas porque las siente, puede lograr resultados únicos”, comenta XXL Irione, todavía sorprendido por la noticia.

Contenido relacionado: Dillom, a Cajón Abierto: la Entrevista Más Íntima del Rapero

Por caso, “Como Frank”, el tema en cuestión, es un rap callejero con el clásico estilo underground de Irione y, por ahí, en el videoclip, de fondo, se deslizan las luces y neones de la Gran Manzana.

“La música de Frank Sinatra cruza todos los géneros, generaciones y lenguajes”, posteó la familia desde la cuenta oficial de Twitter.

“Estoy muy contento con todo esto”, comenta el rapero.

—¿Por qué decidiste hacer un tema en homenaje a Sinatra?

—Se me ocurrió hacerlo porque estaba muy emocionado con mi visita a Nueva York, la cuna del rap. Sentía la necesidad de rendirle homenaje a la música. Pensé en homenajear a los Wu Tang Clan, pero Sinatra representa los recuerdos de mi infancia, las películas y todo ese mundo. Entonces, incluso antes de viajar, me puse a profundizar en su música. Y decidí hacerle un homenaje a él, a Frank Sinatra, que es la música. También quería devolver lo que la música me dio.

New York, New York

Entretanto, XXL Irione viajó a Nueva York con un dinero que recibió como adelanto de los ingresos de la plataforma Spotify. “Al recibir ese adelanto, me lo gasté en mi familia y en la música. En devolverle algo a la Argentina. Lo reinvertí en un homenaje a Sinatra y, ahora, lo levantó su familia”.

Contenido relacionado: Juan Palomino: ‘Después de Interpretar a Maradona Ya Nada Volverá a Ser lo Mismo’

Por estos días, Irione se siente “como Maradona en el Nápoli”: “Las hijas me mandaron un mail. No lo publicó un agente de prensa ni nada de eso. La orden vino desde Charles Pignone, copresidente de Frank Sinatra Enterprises, y de Tina Sinatra, una de sus hijas. Yo ahora inflo el pecho. Viendo este resultado, no me queda otra que inflar el pecho”.

Por lo demás, su paso por Estados Unidos también le dejó una colaboración con Dionni 6x, una joven rapera nacida en República Dominicana. “Nos hicimos familia con ella y su equipo. Todo lo hicimos desde la honestidad. Estoy feliz con el resultado”, dice XXL Irione a propósito de “Tiki Tiki”.

A mi manera

Siempre picante, el rapero se refiere al estado actual de la música global: “Hoy en día el público escucha lo que le impone. No es el mismo Internet de 2007, cuando la gente investigaba más. Ahora las discográficas se dieron cuenta que no pueden solo con publicidad, que necesitan a los algoritmos. Por eso, si YouTube no quiere, no te vas a viralizar. Tiene que ser algo muy espectacular que rompa la Matrix. Entonces, todo lo que logré siendo un artista independiente es demasiado”.

—De aparecer una oportunidad, ¿firmarías con una multinacional?

—Sí, pero no vendería mis principios e ideales. No bailaría en Tik Tok con pantalones de colores. No vendería mi culo ni mis principios. Mi ídolo es 2Pac: yo quiero andar en Mercedes y con cadenas de oro, pero sin ponerme a cantar reggaetón pop romántico. Que me gusta, obvio, pero yo no quiero eso. Yo no quiero devolver con ego lo que la industria me da. Me gustaría que el público me ponga ahí. Que me crea por lo que soy y por lo que logré todos estos años. Sin amor del público no quiero llegar a ningún lado. No quiero ser un dibujo animado de mí mismo.

Contenido relacionado: Wos Habla de Rap y Freestyle: ‘Darle Valor a las Palabras y Estructuras es Muy Lindo’

—Y de estar ahí, ¿cómo te comportarías?

—Voy a molestar más que ahora. Quiero devolverle al ghetto todo lo que me dio y nos dio a todos los raperos. Alguien lo tiene que hacer, hermano. Algunos dicen: “Están llevando la música a otro nivel”, negando que “El Carpo” [Norberto “Pappo” Napolitano] tocó con B. B. King en el Madison Square Garden, que Gustavo Santaolalla levantó Premios Oscar y que el Indio Solari metió un palo de personas en Tandil. Alguien tiene que bancar los trapos desde adentro del género. Tiene que haber un Residente en Argentina.

Entretanto, Irione revuelve ideas sobre las mutaciones del público, los views, el rol de la pandemia, las ganancias digitales y la revolución que, en sus palabras, no fue.

“Si los pibes tienen que hacer música para internet y no tocar en vivo, no lo veo mal. Antes lo veía decadente. Siempre voy un paso más adelante. Yo ya pasé a otro nivel. Me parece peor los artistas que empezaron rapeando, diciendo que la revolución comenzaba en una plaza, y hoy cantan tipo Maluma. ¿Dónde está la revolución? Terminamos todos caídos en los hilos de la industria. ¿Cuántos quedaron? Dos: Wos y Trueno, el resto se vendió. La gente no se da cuenta que los fueron llevando como en The Wall. No se dieron cuenta que fue una estafa”, asegura con acidez.

Por todo el camino

Por estos días, XXL Irione viene de grabar con Neto Peña y Zxmyr (Samir), dos de los artistas más pegados del rap mexicano. Además, también colaboró con Freestayla, de Colombia. “Me estoy proyectando internacionalmente”, desliza.

Y, sobre esta visión global, se mete en profundidad: “Me fui una semana a Colombia y grabé con los mejores. El género argentino se está convirtiendo en algo muy egoísta. Afuera me abrieron la puerta. No por mis números, sino por mis ganas de trabajar. Ahora se viene videoclip en Miami, Estados Unidos, y en Guadalajara, México”.

Así las cosas, para 2022 tiene dos grandes proyectos: uno, un disco con features internacionales más algunos temas inéditos; otro, un documental sobre su vida.

Te llevo bajo mi piel

Por lo demás, el músico argentino siempre se muestra cercano a las luchas y clamores populares: política, barrios bajos, causas sensibles, voz de los márgenes. El rap como herramienta. El rap como denuncia. El rap como agente revolucionario.

Contenido relacionado: Guía Paso a Paso: Cómo Inscribirse en REPROCANN

Entonces, con ese envión, también se manifiesta a favor del libre cultivo de cannabis: “Desde mis 15 años que estoy a favor del cultivo”, comenta.

¿Y porro? “Soy un consumidor social, recreativo. No soy un habitué”.

A la sazón, Irione confiesa haber pasado por momentos tormentosos pero que, desde hace un tiempo, viene reparándolos. “El amor de mi familia y de mi mujer me hacen salir adelante”, remata.

Y concluye: “Todo el tiempo es una búsqueda constante del bienestar a través de la música. No es muy diferente de cuando empecé”.

Fotos de cortesía