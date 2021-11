Pistas para Conocer a Santa Salut: Inspiración Sudamericana, Vena Combativa y Disco ‘Amoroso’

Nota por Cata Wakstein publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Síguenos en Instagram (@El.Planteo) y Twitter (@ElPlanteo).

Con 23 años, Santa Salut ostenta un tatuaje de Wu Tang Clan en su antebrazo que recuerda que la vieja escuela no se trata sólo de edades, sino también sonidos. Y, al igual que muchos raperos de la escena española, los comienzos de Santa Salut se remontan a las batallas de gallos. Pero, curiosamente, no como MC, sino como espectadora.

“Cuando empecé a ir a batallas y vivir de cerca lo que era el rap en la calle, veía un muro bastante grande. En esas épocas, me hubiese encantado tener los ovarios de improvisar y equivocarme y que me dé igual lo que me dijeran”, confiesa la rapera catalana.

Contenido relacionado: Hablamos con la Rapera Sofía Gabanna: ‘El Rap Es una Forma de Vida, No Es una Moda’

—¿No estamos a tiempo de verte en el circuito del rap competitivo?

—Es mucho. A mí me encantaría y he trabajado mucho en mi improvisación. Estoy bastante contenta, pero no sé si tengo la capacidad de concentración. Tengo que trabajarlo.

—¿Tu experiencia personal te ayuda a dimensionar la influencia que tenés en las chicas que te ven arriba del escenario?

—No pienso mucho en ello, pero sí: obviamente que lo siento porque no fue hasta que vi a una chica en las batallas que dije “vale, yo también puedo estar ahí”. Ojalá se inspiren en mí. Si le sirvo a cualquier chica para que se vea capaz de hacer eso y cualquier otra cosa que ella considere, estaría encantada.

‘Ojalá hubiesen más’

A través de sus letras, la rapera participó en la campaña contra la violencia de género “#PasiónNoEsPosesión”, impulsada por el Ministerio de Igualdad del gobierno de España.https://www.youtube.com/embed/QOT-cxpwC9w

“Creo que la mejor forma de hacer feminismo es actuar con normalidad, pero cuando llego a un festival y soy la única chica que canta digo ‘ojalá hubiesen más’. Siento responsabilidad porque, al fin y al cabo, yo empecé a escribir porque vi que no había chicas que estén rapeando duro. Cuando escuché a Queen Latifah, Lil’ Kim o MC Lite, ellas me inspiraron. Obviamente estoy en un punto en el que me escucha mucha gente y tengo ese peso de vigilar lo que digo para que sea todo guay”.

Contenido relacionado: Freestyle en Proceso de Deconstrucción: Vid, Freyja, Staner y la Avanzada de las Pibas Raperas

Pero a DAAX, el beatmaker y productor de Santa Salut, le gustaría sacarle ese peso de encima: “Yo creo que el arte tiene que intentar pasar por los menos filtros posibles. En este caso, que la Salut pueda expresar todo lo que siente sin tener que dar una imagen. Al final, quieras o no, hay esa doble cara: lo que tienes que decir y lo que quieres decir. Siempre intento defender que los artistas puedan decir lo que quieran, cuando quieran y como quieran, porque al final la expresión artística sale de ahí, de la espontaneidad. Sé tú mismo porque ahí será cuando de verdad estés haciendo arte y no propaganda. En todos los ámbitos, haz lo que tú quieras y eso se verá reflejado”.

“Yo soy muy tajante”, adelanta DAAX, antes de soltar su próxima bomba: “Para mí, el rap real es decadencia de la música”.

¿Por qué? “Porque no hay evolución. Por eso creo que hasta los raperos que antes creían que eran rap real, ahora están diciendo que hay más cosas, más melodías, más temáticas. Pasan otras cosas en la vida”, continúa DAAX.

Con una nueva corriente del rap en pleno desarrollo, vuelven a surgir los debates de siempre: ideología, las libertades de interpretación y la tutela de la entelequia “rap real”.

“Es cierto que el rap tiene una historia y un contenido. Por eso, el rap de derecha me parece un poco raro. Pero es la libertad individual, que a mí no me guste no quiere decir que no sea rap. Eso es lo que define el rap real, que lo otro no es rap”, dice DAAX.

Asimismo, amplía DAAX, dejando en evidencia la habitual confusión entre el rap como género y el hip hop como movimiento cultural: “La realidad en la que se basa el discurso del rap real son todos estigmas. Se basa en una imagen de la que no puedes salir, pero la realidad es mucho más abierta. El rap real puede ser reggaetón, reggae y hasta música clásica”.

Afición sudamericana

La rapera española confiesa su debilidad por el rap sudaca: “Cuando digo que me gusta más el rap sudamericano que el español no es para poner ninguno encima del otro. Tiendo a vivir muchísimo más canciones que son procedentes de Sudamérica porque creo que el tipo de rap es más complejo a nivel auditivo”.

Contenido relacionado: Entrevista: Bad Gyal Habla de su Nuevo EP, ‘Pussy’, Trabajar con El Guincho y Fumar Weed

“Yo escucho a Bubaseta y el tío me pone coros, un estribillo, una nota diferente, entonaciones más bajas o más altas. Me parece un puzzle que me encanta, me gusta que sea una montaña rusa cada uno. En cambio, el español pues lo veo un poquito más lineal”, se explaya.

Pero la afición de la rapera por el rap sudamericano no es solo personal, sino también profesional. Salut trabajó con Omar Varela y DJ Stuart en su canción “Urano”, que ya reúne más de un millón de reproducciones en YouTube. “Ponerle pasión lo hace especial”, suelta la MC catalana, reflejando, tal vez, lo que la une a Sudamérica.

Los halagos de la rapera catalana atraviesan un lado y el otro de la cordillera: “Me gustaría hacer un featuring con NFX, Chyste MC, Ana Tijoux o Sara Hebe”.

Y amplía su lista de deseos con La Joaqui, Wos, Trueno y Nathy Peluso “que también son unas máquinas”.

Contenido relacionado: La Joaqui: Retorno al Rap Real, Coqueteo con Red Bull y su Relación con el Cannabis

Desde el viejo continente advierten a una escena argentina cada vez más fortalecida. “Se ve como que todo el mundo se apoya y hay buen rollo con los artistas. Están haciendo una industria muy grande. Aquí, en España, el problema es que la gente va un poco más por individual, nunca verás a los tops haciéndose una foto juntos. No se acostumbra a tener esa capacidad de hacer un remix de cuarenta personas. En Argentina, por lo que se sabe desde aquí, es muy chulo”, comenta DAAX.

“El hecho de venir y juntarse con artistas de aquí de España es hacer panorama. Yo creo que es súper importante la unión entre artistas porque se aprende mucho y eso es crecer entre todos”, respalda Salut.

A la vuelta de la esquina

Si bien no hay una fecha definida, adelantan que el álbum debut de la rapera catalana está a la vuelta de la esquina y va a posarse en el amor.

“El concepto que une al disco es el amor. El álbum pasa por varias fases porque el amor te lleva a puntos súper diversos y se plasma en muchísimas formas: el amor propio, el amor por una pareja, el amor con la amistad y el amor por lo que te gusta hacer. He querido que el disco sea un viaje porque es muy evolutivo, empieza en el cielo y acaba en el infierno”, explica la artista.

“Estoy explorando nuevos géneros e intentando darle más complejidad y musicalidad a mis canciones. En cuanto a los temas, también me estoy expandiendo un poco. Yo sigo teniendo ahí mi vena combativa, pero estoy tocando otros temas. Al final, hablar siempre de lo mismo, me aburre”, confiesa Salut.

“En las nuevas canciones se fija más en ella misma a un nivel más profundo. Pasa de esa temática combativa a una temática mucho más personal. Igualmente, no deja de tener esa esencia, pero sí que es verdad que se está abriendo”, DAAX la secunda.https://www.youtube.com/embed/44JGmhwrZdI

Cannabis, el ritual que mola

A la hora de la inspiración, el fin justifica los medios: “El cannabis me acompaña frecuentemente en el proceso creativo, pero no es esencial para ello”, cuenta Salut.

Contenido relacionado: Wos Habla de Cannabis: el Faso y el Freestyle Se Parecen

“Puedo escribir sin fumar. Pero el hecho de irte a un parque, fumar un porro y empezar a escribir, es como un ritual que mola. Más que el cannabis en sí, el hecho de concentrarme y relajarme es lo que me produce más inspiración”.

“Cuando necesite un porro para inspirarme ahí tendremos un problema”, concluye entre risas.

Foto de portada por AMakeda, editada en Canva por El Planteo