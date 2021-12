Seven Kayne Abre su Corazón y su Cerebro en ‘7 Secretos’: ‘Mi Sangre es Pop Rock’

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

“Soy muy emocional”, avisa rápido Seven Kayne, que anduvo afligido y hoy está bastante, bastante mejor. “Si lo dejás fluir, es lindo. Y más en las letras”, sigue el joven artista de 22 años que acaba de sacar “737”, su nuevo single en el que vomita algunas tristezas producto de un desamor.

“La gente quiere pasarla bien, olvidarse de todo y yo soy el que los hace pensar. Por ahí no sé si es lo que más rinde industrialmente”, se sincera Joaquín Cordovero, el pibe de Acassuso que, desde hace unos pocos años, lleva levantando millones de reproducciones. Este 21 de diciembre ofrecerá un show en el Teatro Vorterix que lo tiene obsesionadísimo. “Va a ser un show muy único. Lo voy a dejar todo”.

Por caso, “737” es apenas la puntita de 7 Secretos, su próximo EP, que dejará a flor de piel algunas de sus emociones más íntimas. “El EP va en esa línea”, afirma. “La primera canción es especial porque la estoy haciendo con instrumentos de rock. Estoy incursionando mucho en ese género. La escena se fue al reggaetón y yo nunca escuché reggaetón ni fui a boliches”, explica.

Entonces, si el devenir contemporáneo del trap viró hacia al reggaetón, Seven Kayne decidió pegar un golpe de timón y acercarse al rock alternativo. “Twenty One Pilots, 30 Seconds to Mars e Imagine Dragons son mis bandas favoritas”, cuenta.

“El rock es donde yo arranqué, donde aprendí a tocar la guitarra. Estaba full vibrando trap y había dejado la guitarra. Ahora no la saco del escenario. No quiero ir a lugares forzados”, devela Seven Kayne. “Al final del día, se va a notar que mi vibra y mi sangre es pop rock”.

Brain on fire

En la antesala de su presentación en Vorterix, Seven Kayne anda repasando sus shows favoritos. “En el 2016 estuve debajo del escenario mirando a Twenty One Pilots en el Lolla, intentando llegar a Josh Dun. Ahora, en 2021, tengo todo ese bagaje de estos años, y miro cuándo respira, cuándo se cambia, el arte, tratando de entender qué quiero yo”.

—¿Y qué querés?

—Lo que me vibra a mí. Mis colores, mis atuendos, mi guitarra, que justamente me compré una nueva para marcar esta vibra. Estoy pensando en las visuales, si quiero hacer algo más cinematográfico o qué. Yo quiero lograr eso. Que se transmita lo visual, generar un ambiente. Y entender qué hice mal todos estos años. Quiero abrirme, que vean qué me está pasando en el cerebro.

—¿Te ponés en ese espejo?

—Muy. Eso es todos los días. Soy muy autoexigente. El otro día estuve en la radio, en Perros de la Calle, y canté horrible, sin autotune. Me pasan cosas como que nunca practiqué cantar sin autotune y sin auris. Me tendría que haber sacado los auriculares. Mi cerebro como que flasheó. Estas cositas clave las tengo que modificar porque, en stage, cambia mucho.

—¿Pensás dejar el autotune?

—Estoy yendo a clases. Retomé. Al inicio, yo había dejado de cantar antes de rapear. Mi voz no me gustaba. Aprendí a rapear y cuando llegué del rap al autotune, me gustó. Ahora, años después, estoy encarando esto: voy y me la estoy bancando. Tengo ciertas cosas que mejorar, pero las estoy preparando para el Vorterix y para el Lolla. No pienso fallar. Voy a dejarlo todo.

¿Habrá colaboraciones en 7 Secretos? Obviamente: Khea y Asan, dos de sus viejos compañeros de ruta. ¿Habrá invitados en el show de Vorterix? Por supuesto: Duki, Khea, Asan, Polima WestCoast… “todos los pibes”.

Mundo espiritual

En general, Seven Kayne no suele estar carteleando que fuma porro. “El porro es algo que ya está completamente naturalizado”, dice.

A la sazón, todas las mañanas, Joaquín medita –careta- durante 20 minutos. Desde chico, que tenía el trip de hacerlo y ese despertar se lo debe al dibujo animado Avatar: La leyenda de Aang, un cartoon norteamericano en el que el protagonista, Aang, medita y controla los cuatro elementos.

Y, en rigor, desde 2020 que anda interesado por el budismo, los chakras y todo su costado espiritual.

“El porro me ayuda a volver a ese estado de claridad que también me lo da meditar. No me gusta fumar todo el tiempo, sin sentido. Me gusta fumar para. El porro lo uso para relajarme mental, física y espiritualmente”, reflexiona.

Cambia, todo cambia

Después de vivir con Arse, Midel, Khea, Asan y Eich, Seven Kayne se mudó solo y, ahora sí, pudo encontrar nuevos ribetes de su personalidad. Y pasó el tiempo desde “Te lastimé”, el primer tema que compuso en su vida, hasta hoy: miles de anécdotas, shows, situaciones, crecimiento, pegarse como una calcomanía.

“En perspectiva, estoy muy orgulloso. Soy el mismo, salvo que ahora tengo más data. Lo hicimos todo con los chicos, muy de guachines. Éramos nosotros y nada más. Hicimos las cosas como pudimos. Sé que pudimos hacer más, pero también hay mucha nostalgia de los primeros shows y demás. Ese primer año fue todo muy explosivo”.

Y tras ungirse como uno de los grandes nombres del trap criollo, Seven Kayne anda buscando nuevos rumbos. Reinventarse. Cambiar. Mutar.

“Todo mi público me preguntaba por qué no tocaba con la guitarra. Y tenían razón”, continúa.

—Con toda esta llegada y en esta nueva búsqueda, ¿con quién te gustaría colaborar de tener la posibilidad?

—Quiero conectar con argentinos mucho más experimentados y del ámbito en el que me estoy metiendo. Te voy a responder: el Dante. Con él quiero colaborar, lo tengo muy arriba. Le tengo aprecio a su autenticidad y a su esfuerzo. Ya no estoy mirando lo que pasa ahora. Estoy mirando para atrás. Voy a la Bresh y pasan un montón de temas que no escuché. Me divierto y todo, pero no me vibran. No es la música que yo quiero hacer. Estoy aprendido de los grandes. Quiero explotar en la música que me vibra.

—¿Y cuáles fueron tus referencias cuando te metiste en el trap?

—Cuando me metí con el trap, estuve con Duko e YSY A. Ya estuve encerrado con ellos, pude aprender de ellos y son mis amigos. Ya tenemos ese trato y eso es una locura. Cuando yo arranqué, me metí en esto porque mi compañero de banco me mostró el video de YSY contra Midel. Ahora te puedo decir que soy amigo de YSY y que viví con Midel. Es un camino larguísimo. Yo quería vestirme como Midel. Me compré la campera de los Red Sox por él. Cuando se la mostré, me dijo: “No era mía” [risas].

—Hay pocos videos tuyos rapeando…

—Yo era malardo compitiendo. En las batallas me hacían pollo.

Fotos de cortesía