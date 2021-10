Sabor y Locura en Las Vegas con el Chimichurri Cannábico que Inventó un Argentino

Nota por Ulises Román Rodríguez publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Síguenos en Instagram (@El.Planteo) y Twitter (@ElPlanteo).

“Las Vegas es una ciudad construida sobre esperanzas, sueños y un poco de locura”, dijo una vez el famoso cantante de rhythm and blues Michael McDonald.

Hace 24 años, Pablo Rodríguez, un argentino soñador y esperanzado con mejores oportunidades llegaba a la meca del juego. También lo acompañaba una cuota de locura: no sabía hablar inglés, no tenía papeles y apenas unos pocos dólares para sobrevivir.

En sus mejores sueños figuraba el anhelo de tener su propio restaurante. Lo logró: Made in Argentina. Aunque ni en broma imaginó que no serían las empanadas con la receta de su mamá Olga ni los choripanes lo que atraería a la clientela, sino algo tan argentino como el chimichurri.

Eso sí, no cualquier chimichurri sino uno especial y único en los restaurantes de Estados Unidos hecho con aceite de marihuana.

Pablo Rodríguez frente al Allegiant Stadium, donde pronto se venderán sus empanadas argentinas.

¿El sueño americano?

Corría el año 1997. Bill Clinton cursaba su segundo mandato cuando Pablo Rodríguez, un pibe porteño de Belgrano que había curtido el skate, que clavaba Red Hot Chili Peppers en el walkman y fumaba Pedro Juan Caballero en la Plaza Alberti de su barrio (la misma a la que iba Juanse de Los Ratones Paranoicos) se jugaba la única ficha que tenía en la ciudad más grande del estado de Nevada.

Contenido relacionado: Lo Interesante y lo Delicioso: Qué Hay que Saber al Cocinar con Marihuana

“Primero vine y me quedé 3 meses. Me di cuenta que era mi lugar en el mundo, donde quería estar. Regresé a Argentina antes de quedar ilegal, volví a los 6 meses y acá me quedé. Estuve 7 años sin poder salir del país, hasta que pude conseguir mis papeles y acá estoy”, cuenta Pablo a El Planteo después de cerrar su local a 4 horas de diferencia horaria con Argentina.

Detrás de ese “acá estoy” hay experiencias que van desde estar de la cabeza en una fiesta de la revista Playboy y terminar a las 5 de la mañana en la casa de Mike Tyson hasta vender botellas de agua mineral por la calle con un cartel que decía “at will” (a voluntad).

“Cuando llegás acá te lo pintan como que esto es Disneylandia y te puedo asegurar que está muy lejos de ser el mejor país del mundo, pero si haces las cosas bien, te da las oportunidades que en Argentina no tenes”, dice Pablo.

Chorizos, morcillas y achuras. Todo bien argento.

En el imaginario colectivo y la idea que creó Hollywood de Las Vegas se resume en un desierto con edificios altísimos, casinos, diversión, noche, luces, descontrol, drogas, casamientos, Elvis, magos, delirios, más pánico y locura.

Contenido relacionado: La Yerba Mate Argentina con CBD que Triunfa en Miami

“Es todo lo que te venden las películas… unas 10 veces más. Es una ciudad donde podes venir a disfrutar de los mejores hoteles, espectáculos únicos, comer en los mejores restaurantes, pero también te encontras con lo peor: droga, prostitución, delincuencia. Hay muchas cosas que pasan y no salen porque sino se pudre todo, no viene nadie”, cuenta Rodríguez.

Todo por alcanzar un sueño

La gastronomía forma parte de la vida de Pablo desde la infancia. Cuando era niño su papá administraba el buffet del Club Defensores de Belgrano y de grande trabajó en varios restaurantes de Buenos Aires, entre ellos La Parolaccia de Puerto Madero.

Después de vender agua en la calle siguió con paltas que traía de California. Luego consiguió trabajo en un restaurante pero siempre hizo cosas paralelas.

“Tuve una compañía de reparaciones de casas, después me puse a estudiar para masajista, me recibí y abrí mi propio spa con el que pude juntar los fondos para cumplir mi sueño que es este restaurante: Made In Argentina”.

La fachada del restaurante de Pablo Rodríguez en Las Vegas.

El restaurante está justo atrás del Luxor (un hotel con forma de pirámide) y del Mandalay Bay, que es uno de los hoteles más famosos de Las Vegas.

Contenido relacionado: Gomitas de Marihuana: Datos Esenciales, Cómo Hacerlas y Orientación

“Es una zona caliente de la ciudad. A dos cuadras construyeron un estadio en menos de 2 años para 70.000 personas, algo monstruoso, espectacular”, cuenta emocionado.

Pablo se refiere al Allegiant Stadium donde el 27 de agosto tocarán los Guns N’ Roses y el 1 de noviembre los Rolling Stones. “Es una locura el lugar donde estoy y soy el único que vende choripán frente a la cancha, jajaja”.

Menú con un chimichurri especial

Made in Argentina está pensado como un típico bodegón porteño con un menú en el que figuran: milanesas a la napolitana, canelones, ñoquis, parrillada, choripanes, flan con dulce de leche, milhojas, postre vigilante y las tradicionales empanadas.

“Las recetas originarias de las empanadas son de mi mamá y de mi abuela. Mi vieja es de Córdoba y las de carne originales eran con pasas de uva, dulces y fritas, pero, bueno, acá les saco eso, las hago especial solo para algún cordobés perdido”, explica.

Claro que Made in Argentina no se habría hecho tan famoso en Las Vegas de no ser por el “chimichurri cannábico”, una creación que se le ocurrió a Pablo Rodríguez.

Contenido relacionado: Hablamos Seriamente de Alfajores con El Catador de Alfajores

El autor cuenta que se trata del “típico chimichurri argentino que le ponemos al choripán con 2 o 3 gotas cada 1 onza. Lo hacemos con CBD pero la idea es empezar a usar THC para que sea un poquito más pegador”.

La idea nació porque Pablo tiene amigos que trabajan en la producción de cannabis. En el estado de Nevada, la marihuana es legal para consumo medicinal y recreativo pero no puede salir de su jurisdicción.

“Ahora estoy esperando que el gobierno me apruebe los permisos para empezar a producirlo en grandes cantidades pero tengo un problema: no consigo gente para trabajar”, asegura.

Pablo tiene 8 empleados en Made in Argentina y necesito 12 para ampliarse y producir el chimichurri cannábico para vender a otros restaurantes y negocios.

“Como desde que está Joe Biden el gobierno paga un subsidio de 800 dólares a las personas desocupadas, no consigo personal. Vengo pidiendo gente hace 2 meses y no pasa nada, no viene nadie o llaman y preguntan ‘cuánto pagas’ y te dicen si les puedo pagar en negro, pero en negro no puedo porque es ilegal”, relata.

Contenido relacionado: Cinco Lugares Realmente Increíbles para Bajonear en Buenos Aires

La otra pasión de Pablo es el Footgolf: un deporte en el que los jugadores patean una pelota de fútbol para introducirla en los hoyos en el menor número de golpes posible.

Footgolf. El deporte que practica Pablo en Las Vegas.

“Lo crearon en Holanda y fui el primero que hizo un campeonato acá en Estados Unidos, el primer torneo oficial que se jugó de ese deporte, se jugó acá en Las Vegas y fui uno de los organizadores”, dice Rodríguez.

Pero esa es otra historia. Una más de este emprendedor soñador que no baja los brazos y siempre va por más.

Fotos de cortesía.