Ana María Gazmuri: De Exitosa Actriz de Telenovelas a Primera Diputada Cannábica de Latinoamérica

Ana María Gazmuri se presenta como: madre, abuela, activista por la lucha por el cannabis en Chile, fundadora de la Fundación Daya y diputada de la República de Chile.

En su país es una cara conocida por ser una de las protagonistas de la telenovela Ámame, uno de los mayores éxitos de los 90 en la televisión chilena.

Su vida dio un giro cuando comenzó su activismo por el uso de cannabis con fines medicinales a través de la Fundación Daya.

Esta organización sin fines de lucro fue creada en el año 2013 con el objetivo de ser un agente activo en el alivio y sufrimiento humano.

“Partimos desde esa mirada y de ahí desarrollamos una línea de acción para mover las fronteras de lo posible, cambiando el paradigma que tenemos en Chile en relación al cannabis y particularmente a su uso medicinal”, cuenta Ana María Gazmuri a El Planteo.

Para lograrlo pusieron manos a la obra y en el 2014 obtuvieron el primer permiso de cultivo para cannabis medicinal legal de toda Latinoamérica.

De ese modo iniciaron el camino de la investigación científica y la producción nacional.

“Hasta ese momento todo el mundo pensaba que era imposible lograr un permiso de cultivo y que se trataba de una gesta romántica que no iba a tener buenos resultados”, dice la activista.

La otra pata del proyecto fue asistir a pacientes, orientarlos y formar el centro médico y terapéutico de Fundación Daya por el que ya pasaron más de 100.000 personas siendo la principal vía de acceso al autocultivo en Chile.

Cambio de mentalidad

Durante la administración del gobierno de Sebastián Piñera -que concluyó en marzo de 2022- los cultivadores y consumidores fueron constantemente perseguidos y criminalizados.

“Ahora los tribunales de Justicia dejaron sentado que el cultivo personal es lícito en Chile, más aún si es para el uso medicinal. Por eso hoy tenemos varios cultivos colectivos que son muy importantes, como una extensión de este derecho personal”, asegura la diputada.

A diferencia de otros países de la región, en Chile ya existe una amplia disponibilidad de preparaciones y formulaciones magistrales de cannabis con THC y CBD.

“Aunque el problema es que en las farmacias solo tenemos aceites, aún no hay disponibilidad de flores, ni cogollos. Así que los pacientes combinan diferentes vías de acceso: vaporización más aceites sublinguales más cremas tópicas”, explica.

La persecución policial

La función pública puso aún más en alerta a Ana María cuando la policía realiza algún allanamiento a pacientes que utilizan y/o cultivan cannabis.

Con la asunción de Gabriel Boric, el 11 de marzo de 2022, gobierno del cual Gazmuri forma parte dentro de la coalición, “han habido algunos avances” en ese sentido.

“Hemos tenido como 5 allanamientos de los que nosotros hayamos sabido. A dos logramos solucionarlos in situ e intervenir para que no pasara nada y los otros están en manos de la Defensoría Penal Pública y los vamos a sacar adelante”, asegura.

La diputada remarca el contraste con abril y marzo del año pasado “que teníamos 4 o 5 allanamientos diarios”.

Gazmuri afirma que durante el gobierno de Piñera “fue realmente una locura: nunca habíamos vivido algo así y ahora tenemos un acumulado de 160 causas que se generaron durante los últimos 2 años”.

Los primeros pasos a dar para terminar con la persecución policial y de la Justicia es “quitar la carga penal persecutoria y aclarar la mala interpretación del Servicio Agrícola Ganadero porque les piden a los usuarios una autorización que es para los cultivos industriales, no para los cultivos domésticos”, detalla la diputada.

Este tipo de casos se repiten con frecuencia en Chile porque cuando los carabineros allanan un domicilio y los usuarios les presentan las recetas médicas, ellos les exigen la autorización del Servicio Agrícola Ganadero.

“Eso no existe, no pueden pedir un documento que no existe. Lamentablemente eso los habilitaba a la detención de los pacientes y después lo usaban como elemento de prueba”.

En estos meses se están llevando adelante los procesos judiciales a pacientes allanados y según la diputada: “Estamos ganando todos los juicios y los tribunales diciendo que nunca debió ocurrir este proceso”.

Las raíces Mamá Cultiva

Hoy en día, Chile se encuentra entre los pocos (o, tal vez, el único) países de Latinoamérica que cuenta con autoridades elegidas por el voto popular que vienen del mundo cannábico.

Al caso de la diputada Ana María Gazmuri se suma Paulina Bobadilla, directora y fundadora de la ONG Mamá Cultiva Chile y actual alcaldesa de la comuna de Quilicura.

Vale mencionar que Mamá Cultiva es una organización que nació en Chile y desde allí tendió sus brazos a Argentina, Colombia, México, Paraguay y Brasil.

Nueva Constitución y la recreación

Para las distintas entidades y organizaciones cannábicas de Chile, el foco está puesto en terminar con la persecución y criminalización de todo tipo de uso.

“Ya sea medicinal, recreativo, espiritual, porque esas son las dimensiones del uso y muchísimos usuarios son quizás ambos a la vez”, expresa Gazmuri.

Está establecido que la recreación también es un derecho humano asociado a la salud mental y al equilibrio personal.

“Este cambio de paradigma ha sido muy difícil porque hemos tenido autoridades en el Servicio Nacional de Drogas y Alcohol con un ejemplo absolutamente retrógradas que han sido nefastas y que han pretendido tapar el sol con un dedo”, dice la activista.

Y agrega: “Eso hoy en día está cambiando radicalmente, así que tenemos un escenario bastante más prometedor por delante”.

Entre los cambios que atraviesa Chile se avecina la redacción y aprobación de una nueva Constitución que viene a cambiar aquella que instauró el dictador Augusto Pinochet en 1981.

—Cuando se redacte la nueva Constitución, ¿qué espacio va a ocupar el cannabis y aquellas personas que lo utilizan?

—Hicimos una norma popular que le pusimos “Cannabis a la Constitución ahora”. El nombre podría ser un poquito engañoso en el sentido de que lo que estábamos queriendo consagrar era el derecho a la soberanía personal y al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, protección y mayor garantías constitucionales para los usuarios.

Esta norma en particular fue rechazada pero se incorporó otra que habla del “libre desarrollo de la personalidad y la soberanía personal”.

“No precisamos que la palabra cannabis esté en la Constitución, necesitamos tener mayores garantías constitucionales que aborde esto”, dice la legisladora.

Se espera que la nueva Constitución abra el espacio para legalizar el aborto y la eutanasia involucrando también el uso de distintas sustancias.