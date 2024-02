[Video] Marcianeke Habla de L-Gante, Pibes Chorros, Marihuana y Cumbia Villera

Nota por Javier Hasse publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

En el epicentro del reguetón chileno, Marcianeke irradia una energía que trasciende fronteras. Con un aura de confianza y una visión clara, este artista de Talca se ha convertido en un fenómeno cultural. Durante una conversación en Buenos Aires, Marcianeke revela aspectos de su carrera, sus proyectos y su visión personal sobre temas como la música, el cannabis y el emprendedurismo.

“Estoy feliz, agradecido de todo el apoyo que recibo”, dice Marcianeke, demostrando una gratitud genuina hacia sus seguidores. Sus palabras resuenan con la humildad de alguien que conoce sus raíces y valora cada paso en su camino al éxito.

Marcianeke, el emprendedor

Marcianeke no se detiene en la música; su espíritu emprendedor lo ha llevado a crear la bebida energética, Wikiriniki. Esta innovación nace de su pasión por explorar nuevos horizontes. “Wikiriniki fue como una palabra que inventé… La palabra tiene mucho poder y estaba convencido que iba a pegar el tema que creé con ese mismo nombre y así fue”, explica, dejando entrever su habilidad para materializar ideas creativas.

Marcianeke, cannábico

Su conexión con el cannabis es personal y profunda. “Es algo bastante sano. La mayoría de las personas, para dejar las drogas, lo que es sintético, claramente prefiere fumar… y ya con eso dejan de lado las drogas duras”, dice.

En ese sentido, Marcianeke hace alusión al mito de que el cannabis, la marihuana, el porro, la lechuga del diablo, es la puerta de entrada a otras drogas. Como muchas personas saben, la marihuana es una puerta de salida; la de entrada, es el dealer.

Agregando a la conversación sobre las cualidades sanadoras de la planta, el artista hablar sobre la persona con la que más le gustaría compartir un porro, el fallecido Galee Galee. “Era uno de los artistas chilenos que era del círculo de nosotros, que lamentablemente se quitó la vida por no poder más con la crítica de la gente… Aunque no era muy bueno para fumar (la verdad, ni fumaba) le hubiera dado como consejo [que fumara para aplacar esas angustias]”.

Su lado emprendedor vuelve a salir a la luz, esta vez revelando que pronto podría venirse una semilla de cannabis con su aval y nombre, “para que digan, ‘esta no es la tal ni tal, esta es la de Marcianeke'”.

Marcianeke ve el cannabis como más que un simple recreativo; es una fuente de inspiración y un símbolo de libertad personal.

El nuevo disco de Marcianeke

En el horizonte musical, Marcianeke anticipa un nuevo álbum lleno de colaboraciones. “Vienen varios temas internacionales”, revela, insinuando un proyecto que promete expandir aún más su influencia global.

La música de Marcianeke ha alcanzado un éxito viral, especialmente en plataformas como TikTok. Canciones como Wirinikini han capturado la atención de millones, convirtiéndose en himnos para una nueva generación. Su capacidad para crear temas pegajosos y resonantes es indiscutible.

¿Marcianeke ft. Pibes Chorros?

Marcianeke también reflexiona sobre sus influencias musicales y la conexión entre la cumbia villera argentina y Chile. “La cumbia la canta la gente villera, la gente que viene de lo que es de abajo. Y, digo, bueno, se sienten identificados, así como igual la gente de aquí ahora está sacando perreo… como ya no están haciendo mucho RKT, están versátiles. Y yo también, yo puedo, ellos pueden…”, comenta, destacando cómo los géneros musicales reflejan y unen culturas.

Así las cosas, su sueño es colaborar con los Pibes Chorros, “porque los escuchaba cuando era chico”.

Además, Marcianeke ha colaborado con artistas como L-Gante, una unión que surgió de manera espontánea y genuina. “Yo no entendía nada, porque de la nada me habló él. Y antes de eso yo había, por ley de atracción, pensado en eso… Se veía bastante [buena] persona y bastante humilde. Me he llevado bien”, dice sobre esta colaboración, que se ha convertido en un hit en ambos lados de la cordillera.

Marcianeke es un artista que representa más que música; es un símbolo de la juventud, la creatividad y el cambio. Desde su Talca natal hasta el escenario internacional, sigue dejando su huella en la industria musical, y su próxima etapa promete ser aún más impactante. Con cada nueva canción, cada proyecto y cada idea, Marcianeke reafirma su lugar como un innovador y un líder en la música urbana.

Foto: Cortesía

