EXCLUSIVA – Mike Tyson: ‘2Pac Hizo Que Volviera a Fumar Marihuana’

Esta es la historia de cómo Mike Tyson encontró su camino de regreso al cannabis, un viaje sorprendentemente marcado por la leyenda del hip-hop, 2Pac – Tupac Amaru Shakur.

‘2Pac Intentó que Fumara con Él Tantas Veces’

En una conversación exclusiva con El Planteo, discutiendo el lanzamiento de su marca de cannabis, Tyson 2.0, en Tailandia, el boxeador se desvía para contar una anécdota que trata tanto sobre los lazos que nos definen como sobre un proceso de evolución personal.

Tyson recuerda los años que pasó en libertad condicional, una época en la que consumir cannabis estaba prohibido, a pesar de las persistentes invitaciones de 2Pac. “2Pac intentó que fumara con él tantas veces… pero yo estaba en libertad condicional todos esos años y no podía hacerlo”, comparte Tyson, pintando un cuadro de una amistad que prosperó en el respeto mutuo y los entendimientos no verbales.

Ahora, avanzamos hasta 1996, un año grabado en los anales de la historia del hip-hop por la trágica muerte de 2Pac. Para Tyson, éste es un momento de profunda significancia personal.

Durante el funeral de 2Pac, Tyson se encuentra en un estado reflexivo, llevándolo a una decisión que cambiaría su relación con el cannabis por años venideros. “Ese es el momento en que agarré un porro y dije, ‘si él [2Pac] quería fumar conmigo, voy a fumar ahora mismo’ – y nunca he parado desde entonces… Así que, 2Pac hizo que volviera a fumar weed“, confiesa. Esta historia no es solo sobre volver a fumar porro; es un tributo, una forma de mantener vivo el espíritu de un hermano caído, un testimonio del viaje de Tyson hacia la aceptación del cannabis, no como un vicio sino como un vehículo para la sanación y la conexión.

Este hilo conductor que Tyson comparte no es simplemente relleno; es fundamental. Nos ofrece una visión de la evolución de un hombre que ha pasado por innumerables experiencias a lo largo de su vida. El lanzamiento de Tyson 2.0 en Tailandia es más que una movida comercial; es un capítulo en una historia más grande, una historia de redención, de encontrar paz en el abrazo del cannabis después de años de luchar dentro y fuera del ring.

Además, el homenaje de Tyson a 2Pac a través de su reintroducción al cannabis subraya un cambio cultural más amplio, donde el cannabis deja de ser visto a través de un lente estigmatizante, para ser reconocido por su potencial para la sanación, para cerrar brechas.

En este sentido, la entrada de Tyson 2.0 en Tailandia no se trata sólo sobre la expansión a nuevos mercados; se trata de extender una invitación para explorar el papel multifacético del cannabis en nuestras vidas.

Al adentrarse en el papel de un empresario del cannabis, Tyson lleva consigo el legado de 2Pac, un recordatorio de los caminos que recorremos y las personas que nos guían a lo largo del camino. Esta aventura está imbuida con el espíritu de exploración, de empujar los límites, no solo geográficamente sino personal y culturalmente, entrelazando los hilos de la amistad, el legado y la sanación en una narrativa que resuena a nivel universal.

Al compartir su historia, Tyson nos ofrece un vistazo detrás del telón; nos invita a una conversación sobre el crecimiento, sobre los lugares inesperados que nuestros viajes pueden llevarnos cuando estamos abiertos a las lecciones de aquellos que han tocado nuestras vidas. A través de Tyson 2.0, no solo está vendiendo cannabis; está compartiendo una parte de su viaje, un guiño al pasado y un faro para el futuro, todo en uno.

Foto de Tyson cortesía de Carma HoldCo; foto de 2Pac vía WikiMedia Commons. Edición por Javier Hasse.

Este artículo fue producido con la asistencia de IA