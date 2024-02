Antiroast #03: Alan Futterweit Paz

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Síguenos en Instagram (@El.Planteo) y Twitter (@ElPlanteo).

Nos gusta el formato Roast, ese que suelen hacer los comediantes y celebridades norteamericanas en el que, literalmente, se rostizan entre todos a pura bardeada y chicaneo. Pero, eso sí: más nos gusta la buena onda, ¿qué va a ser?

Aquí, el Antiroast, un formato original de El Planteo que pretende ensalzar cualidades en lugar de tirar la mala.

Y en esta oportunidad, el multifacético actor, influencer, creativo y quién-sabe-cuántas-cosas-inclasificables-más de Alan Futterweit Paz, uno de los personajes más originales, deformes, auténticos y graciosos de Uruguay.

Contenido relacionado: Ven Películas Bajo los Efectos de unas ‘Galletas Mágicas’ y el Nombre de su Programa es Impublicable

Alan es conocido en las redes charrúas gracias a su desparpajo y a altísimas dosis de comedia. Y sobre sus espaldas, un CV tan extraño y ecléctico como ser extra en videoclips de Rombai, notero de televisión o protagonista de películas de culto.

En esta tercera edición del Antiroast, que ya tuvo a las queridísimas activistas cannábicas Polita Pepper y Muy Paola como protagonistas, un homenaje de sus amigos a Alan Futterweit Paz.

Este pibe es, literalmente, ese personaje que tenés que conocer sí o sí. Que si lo conocés, ya lo amás. Y que si todavía no lo descubriste, joya, mejor: te queda un ser incomprensible por conocer.

A continuación, el Antiroast de Alan Futterweit Paz:

Agustina Ruíz, synth fairy kween de Los Bitchos (UK): “Lo primero que ven es una foto de Alan”

Soy amiga de Alan desde hace como 15 años. Y tengo muchas historias con él. De hecho, tuvimos una banda juntos. Nos hicimos amigos por MSN porque estábamos los dos obsesionados con Bret Michaels y su reality show, que era una locura.

Pasamos por un millón de cosas, pero creo que una de mis favoritas es que en el 2010 se sacó una foto carnet y la pusimos en joda en la ladera de mis viejos. Y todavía sigue ahí. Es más, mis viejos cambiaron la heladera y volvieron a poner la foto. Es decir que, cada día que mis padres se despiertan, lo primero que ven es una foto de Alan.

Y, después, tengo otra: un día estábamos todos durmiendo la siesta en Piriápolis. Nos despertamos y Alan se había babeado todo y su baba tenía la forma de Uruguay.

Eva Dans, directora de Carmen Vidal Mujer Detective: “Estuvimos toda la noche inventando biografías del Petiso Orejudo”

¿Vieron que hay personas que con su mera existencia ya mejoran tu vida? Bueno, para mí Alan es una de esas personas. A mí me gusta reírme y creo que es muy importante el componente risa en mi vida. Todos vivimos una vida bastante difícil y luchona, así que lo mejor que te puede pasar es pensar en esa persona y que te rías.

Contenido relacionado: Vuelve María María, el Ciclo de El Planteo en Cine Club Lucero

Y a mí me pasa con Alan, a quien conozco desde hace años. Él no se acuerda de la primera vez que nos conocimos, pero yo sí: y me parece increíble que no se acuerde.

Estuvimos toda una noche inventando biografías del Petiso Orejudo, en un cumpleaños donde yo no conocía a nadie. Y, después, con los años, nos hicimos amigos.

Otra gran cualidad de Alan es que, si él está, te vas a reír siempre. Y si estás en una fiesta con él, Alan va a ser el alma de la fiesta.

Es de esa gente que le mete onda a todo. Cuando estrené Carmen Vidal Mujer Detective, él me re bancó. Siempre estuvo ahí, filmó videos, subió stories, cargó los pósters. Es muy bancador, de esa gente que le mete onda a todo. Le das “nada” y arma algo positivo. Es el mejor.

Joaquín Tomé, co-conductor de Videoronga: “Siempre lo da todo para que todo el mundo la pase bien”

Nosotros nos conocimos bajo circunstancias medio especiales, porque íbamos a filmar una película muy trash, de mucha caca, pedo, sexo, pitos, zombies, fetos, tripas y todo, que se llama Achuras 2.

El director, que escribió el guión y dirigió la película en una semana, se contactó con él y sus amigos para que la protagonicen. La idea era filmarla rápido. Y para eso dividimos el rodaje en dos: unidad 1 y unidad 2. Entonces, mientras Manuel, el director, filmaba una parte, yo filmaba otra, con la segunda unidad.

Yo no conocía a nadie pero ya sabía de Alan, porque es una persona muy ruidosa y muy presente. Y yo soy todo lo contrario. Por eso pensaba “este pibe va a ser muchísimo”. Dicho y hecho: lo primero que hizo cuando se bajó del auto fue decir “no tengo calzones”. Fue una sinceridad tan fuerte que, hoy en día, le valoro muchísimo.

Contenido relacionado: Dillom, a Cajón Abierto: la Entrevista Más Íntima del Rapero

Alan tiene es espíritu de sinceridad, de generar momentos especiales. Este loco siempre lo da todo para que todo el mundo se ría, para que la pasemos bien. Al final, fue un éxito filmar la película con él. Y después, cuando la estrenamos, contrató a una limusina. Fue increíble.

Me encanta juntarme con Alan y estar haciendo chistes todo el tiempo y tratando de superar uno el chiste del otro. Ya se lo he dicho varias veces que, para mí, es un placer tener esa relación con él. Y, además, yo soy un tipo que a veces tengo una personalidad muy fuerte. Algunos de mis más amigos de toda la vida lo saben, pero a veces no bancan del todo. Alan banca todo, me hace sentir así seguro y es un placer colaborar con él.

Además, es un tipo gracioso, gritón y todo lo que quieras. Pero es un tipo muy tierno y muy sensible. Siempre está desviviéndose para que todo el mundo la esté pasando bien.

Franco Dolzani, guitarrista de Dillom: “Es el protagonista de una de las películas favoritas de mi adolescencia”

Cuando nos conocimos estábamos tocando con Dillom en el Cosquín Rock de Montevideo y él nos hizo una entrevista. Cuando pasaron las horas me fui dando cuenta que el tipo raro, gracioso y fanático de Los Ramones era ni más ni menos que uno de los personajes de una de mis películas favoritas de mi adolescencia: Relocos y Repasados.

Después nos terminamos encontrando en el mítico bar Clash y ahí cementamos una amistad increíble a base de memes y videos de ética discutible.

La segunda vez que nos vimos fue una de las mejores porque cayó a nuestro hotel con porro medicinal de farmacia, porro común que pegaba re lindo. Nos trajo remeras de regalo, nos fuimos a tomar un café con él y nos fuimos a su cueva. Estuvimos hasta las 2 de la mañana jugando al arcade que tiene en su casa, hablando al pedo, escuchando Los Ramones y se volvió un hermano del otro lado del charco.

Manuel Facal, director de Achuras (1 y 2) y Fiesta Nibiru: “Se prende una cámara y el tipo derrocha carisma”

Conocí a Alan en la puerta de un boliche, en el 2010. Él era un ebrio adolescente con campera de cuero y estaba con una botella partida en la mano amenazando a la gente. En joda, obviamente, pero estaba lo suficientemente borracho como para tener cuidado de no acercarse demasiado.

La primera interacción que tuvimos es que él se me acercó con la botella, me la puso cerca del cuello y me dijo: “Los Ramones son la mejor banda del universo, ¿sí o no?” Y yo le dije que “sí”, para zafar, pero al mismo tiempo estaba de acuerdo con él.

Así que fue una casualidad feliz porque, a partir de ese entonces, descubrimos que teníamos muchas similitudes, gustos y sensibilidades en común. Así que hemos sido compinches inseparables desde entonces.

Como actor, se prende una cámara enfrente suyo y el tipo derrocha carisma. No sé cómo hace, tiene una velocidad, una soltura y una ocurrencia por la que, yo creo, muchos matarían. Por este motivo y por otros, siempre lo he puesto en mis películas.

De hecho, mi última película, Sánguche Caliente, no sólo está protagonizada por él, sino que la película está diseñada alrededor de él. No hizo falta crear un personaje ficticio, sino que con Alan siendo Alan ya es suficiente.

Fotos de cortesía.

Más contenido de El Planteo: