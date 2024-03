¿Qué Hacer si el Porro ya no te Pega como Antes? Estos son los Consejos de los Expertos

Nota por Hernán Panessi publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

A veces pasa. Casi nunca pasa. Suele pasar. Podría pasar. Despejando la X del consumo problemático, ¿qué sucede cuando el porro “pierde su efectividad”? ¿Más pitadas o más porros se convierten en nuevos “pisos” de consumo? ¿El “debe” del cannabis se torna la puerta de entrada a otras drogas “más duras” y complejas?

Acaso, ¿soy yo? ¿Por qué no me coloco? ¿Qué pasa que ya no quedo loco? ¿Qué hacer, entonces, cuando el churro ya no pega como antes?

Julián Ariel Núñez es médico generalista de planta en el hospital Cullen de Santa Fe Capital, es presidente de la asociación civil Acaecer y es especialista en endocannabinología. Julián dice que “es importante establecer el vínculo entre la marihuana, las dosis y las cepas”.

¿Por qué? “Porque, por lo general, cuando una persona adquiere un consumo de una cepa es porque tuvo una cosecha grande y se mantiene con esa misma cepa. Entonces, por eso, es recomendable hacer intercambios con compañeros que hayan cosechado también e ir viendo cómo va con otras cepas, evaluar el THC y el por qué del consumo”.

El cannabis, aliado de los momentos de tranquilidad, de quitarse mochilas, de bajar cambios, de tomar decisiones con más consciencia y, también, de la lectura, de la escritura, de la escucha de música o del goce del arte, no funciona para todos igual. Ni para todos es lo mismo. Ni cada vez es la misma vez. Entonces, de mínima: hay que ejercitar la paciencia y saber cuándo darse una tregua.

Tolerancia al cannabis

“Cuando las personas sienten que necesitan más cantidad de cannabis o sienten que les pega menos, les sugeriría probar un aceite que tenga más o menos las mismas concentraciones de la planta que está utilizando. ¿Para qué? Bueno, para mantener los receptores alineados durante el día o mantenerlos activos y que, cuando fume, necesite menos cantidad”, sigue Núñez, zurciendo una verdad posible.

En ese sentido, los usuarios de cannabis que sienten que “ya no les pega como antes” comprimen lo que se conoce comúnmente como tolerancia.

“Estamos hablando de THC, fundamentalmente, que -por lo menos en salud mental- lo indicamos mucho para relajar. Y cuando digo ‘relajar’, lo podemos pensar en síntomas de ansiedad, que hoy en día atravesamos todos y todas, que son pensamientos anticipatorios y de preocupación excesiva”, anticipa la Dra. Ángeles García Vara, psiquiatra.

Entonces, cuando buscan “relajar”, algunos profesionales recomiendan usos medicinales del cannabis.

“La cuestión es que, cuando fumás mucho THC, de alguna manera se saturan los receptores que tenemos distribuidos en el organismo, que son básicamente los receptores ubicados en el cerebro, y nos deja de hacer efecto. Ese es el fenómeno conocido como tolerancia”, explica la psiquiatra.

THC y CBD

En ese sentido, si los usuarios no reciben sus dosis de THC probablemente sientan “síntomas de abstinencia”: estados de ansiedad, tensión muscular, irritación y demás.

“Hay que ir bajando de a poquito la cantidad de genéticas altas en THC e incorporar genéticas altas en CBD. Entonces, así, no te estoy cortando de golpe el THC, porque la vas a pasar mal, y estoy usando cannabidiol. O sea, genéticas altas en CBD, para limpiar un poquito los efectos del THC. Porque el cannabidiol es un modulador alostérico: es como si el cannabidiol no permitiera que el THC interactuara con los receptores”, detalla García Vara.

El otro camino posible, como mencionaba Núñez, radica en rotar las genéticas de THC. Y, al mismo tiempo, acompañarlo con la práctica de ejercicios aeróbicos, de respiración, una buena hidratación y una alimentación saludable.

La importancia del detox de cannabis

Rocío Zorzon es médica especialista en fitomedicina y asesora en cannabis terapéutico. Ella, al igual que la mayoría de los profesionales, recomienda el detox, una pausa que permita volver a tener el efecto de las primeras veces.

“Hay muchas personas que tienen más efectos desagradables que disfrutables, o incluso muchos otros que no saben la diferencia entre un consumo adulto responsable y un consumo problemático o, incluso, que lo minimizan. Todo en exceso es dañino: desde tomar agua hasta fumar marihuana. La dependencia al cannabis se presenta cuando nuestro organismo se acostumbra a los altos niveles de THC y deja de producir los endocannabinoides naturales del cuerpo”, cuenta.

Y sigue: “Una vez que se corta el consumo, si se corta de golpe, los síntomas de abstinencia se harán muy notables por la incapacidad del sistema endocannabinoide de producir estas moléculas”.

Gradual y escalonado

Entonces, si tras reflexionar sobre el consumo de cannabis el usuario ha decidido descansar un poco, lo primero que recomienda Zorzon es “que no lo cortes de golpe, porque el efecto de abstinencia será más fuerte y terminarás cayendo rápidamente en el consumo”.

Por lo demás, la mejor manera de encarar un detox es haciéndolo gradual y escalonadamente.

Dice la experta: “En este caso, vas a ir disminuyendo el consumo en dosis y aumentando el tiempo entre el espacio de consumo. Por ejemplo, si consumís un porro por día, puedes bajar la dosis a la mitad, proponerte fumar medio porro por día y a no consumirla todos los días”.

De esta manera, se le da al cuerpo y al sistema nervioso el tiempo suficiente para que, nuevamente, sintetice endocannabinoides.

Hábitos de una detox

Ahora bien, ¿cuánto tiempo es un buen tiempo de detox? Se habla de un mínimo de 72 horas y hasta pasar los 30 días del mes sin fumar. Por eso, en la ecuación, cuanto más tiempo dure el detox, más va a poder controlarse el consumo de THC.

Y, ¿por qué se recomiendan 30 días limpios? “Porque es lo que aproximadamente le llevaría a nuestro sistema endocannabinoide volver a funcionar con sus niveles de endocannabinoides”, aporta Zorzon.

En ese sentido, los profesionales recomiendan el detox, por lo menos, cada 2 o 3 meses.

“Los detox bajan el umbral de recepción de los receptores y eso podría llegar a ayudar también a una leve adecuación nuevamente del tratamiento”, suma Núñez.

Y, lo dicho, para que un detox de cannabis sea completo, es necesario modificar otras instancias cotidianas como los hábitos de alimentación y llevar una vida, digamos, más saludable.

Herramientas para una buena detox

“Cuando estés en detox recuerda realizar cualquier actividad física en la que participe la quema de grasas. Es decir, ejercicios de cardio que te hagan transpirar la gota gorda. Y una alimentación que limpie toxinas. Claramente, hay que evitar comer harinas, azúcares, gaseosas, carnes, frituras, alcohol u otras drogas. Y tratar de incorporar más plantas, frutas, verduras y legumbres”, enumera la médica especialista en fitomedicina.

A la sazón, como el THC opera sobre lo cognitivo, la memoria, los reflejos y las emociones, resulta también necesario ejercitar la mente, innovar, pensar, cultivar el arte y la meditación mediante ejercicios de yoga, mindfulness y hasta con ejercicio de matemáticas.

“Si ejercitás tu mente, favorecerás la neurogénesis. Es decir, que se produzcan nuevas neuronas”, cierra Zorzon.

A veces el cuerpo pide un reseteo y el descanso de tolerancia del cannabis se convierte en la mejor solución: fumar menos para, al mismo tiempo, volver a los viejos resultados.

