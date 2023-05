Carlos Santana Sobre Marihuana, Música y Vida: ‘La Mejor Música Es la que te Toca a Ti’

Nota por Javier Hasse publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Carlos Santana, músico legendario e iluminado espiritual, ha cultivado una profunda relación con la marihuana; un vínculo que se sembró durante su infancia en México y que ha florecido con el tiempo

“Estuve cerca de la marihuana desde niño”, recuerda Santana, “pero nunca me metí de lleno con el tema hasta 1963 o 1964, justo antes del nacimiento de la revolución de la conciencia… la era de The Beatles, Jimi Hendrix, The Grateful Dead…”.

Para Santana, la marihuana es el ‘músculo de la imaginación’

La relación de Santana con la marihuana trasciende el uso personal, ya que le sirve de conducto para su exploración espiritual y creativa. Para él, el cannabis es más que una sustancia: es un catalizador.

“El cannabis estimula un músculo. Se llama imaginación. Te ayuda a ver con claridad lo que otros no ven, que es… lo que yo lo llamo ‘la atracción del futuro’”, elucida Santana, haciendo referencia a la idea de que el cannabis ayuda a transportarse a un futuro de posibilidades y que dicha visión del futuro ayudaría a superar un desafío actual.

El músico atribuye la capacidad de “manifestar” sus propios deseos gracias a las enseñanzas de su madre: “Lo visualizas y vas por ello. Te está esperando. Cuando menos te des cuenta, lo tienes en tus manos. Ya sea una casa, un auto o, ya sabes, tu reina, lo que sea. Y otra forma de decir esto es que somos manifestadores, manifiestas lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto“.

Siguiendo la luz: el nacimiento de Mirayo

En 2019, Santana decidió fusionar su viaje personal con la marihuana y su exploración espiritual presentando una marca de cannabis en colaboración con The Parent Company (TPCO), llamada Mirayo. Troy Datcher, CEO y presidente de TPCO, explica que “Carlos y la marca Mirayo empoderan a las personas para que descubran su armonía, espiritualidad y creatividad”.

Mirayo, un término que une “mi” y “rayo”, es el resultado del viaje espiritual de Santana, que invita a lxs usuarios a “seguir su luz”.

“La marihuana es una planta que ha estado dando vueltas por mucho tiempo. Es una planta con mucho para ofrecer. No es sólo para colocarse. Es medicina. Es para muchas cosas”, asevera el artista.

La filosofía de Santana sobre la conciencia y el despertar a lo común está profundamente entrelazada con su música. Se ha inspirado en otras leyendas del rubro como The Doors, The Beatles y Louis Armstrong, y afirma que “su música tiene resonancia, vibración, frecuencia… sientes unidad, armonía y totalidad”. Concibe su marca, Mirayo, como una contribución a este despertar de la conciencia colectiva y de lo comunitario.

Es más, compara esta unidad con la sensación de conexión que experimentó en Woodstock. “Cuando tocaba en Abraxas, básicamente hacía todo lo posible por no pensar. Lo aprendí mucho de Miles Davis. La mejor música es la que te toca a ti“, comparte, sugiriendo que el vínculo entre lxs músicos y su público es similar al que puede fomentar el cannabis.

El objetivo más deseado de Santana con Mirayo es compartir su viaje espiritual, guiando a los demás para que encuentren su propia luz y alcancen un nivel superior de conciencia. Cree que la esencia de la experiencia cannábica reside en este espíritu comunitario. “Se trata de aprovechar esa energía divina que todxs llevamos dentro”, afirma. “Se trata de dejar brillar esa luz interior y guiar a lxs demás para que encuentren su propia luz”.

Sin embargo, la creación de Mirayo no estuvo exenta de desafíos. Santana considera estos obstáculos como una parte integral del viaje. Se identifica a sí mismo como un “rayo de luz” que encarna amor y positividad. “Lo único que se me ha dado es que soy un rayo de luz, el recuerdo constante de Dios”, declara.

Datcher trata de confirmarlo: “Carlos Santana aporta una perspectiva única y un profundo conocimiento de la experiencia de la marihuana. No sólo está respaldando un producto; está compartiendo una parte de su viaje vital”.

Presente y futuro de Mirayo

A principios de este mes, Mirayo presentó una nueva línea de gomitas de rosin de hachís sin solventes. Cada una contiene 10mg de THC y está elaborada con ingredientes totalmente naturales. Las gomitas, con la forma del “Sagrado Corazón” (una figura icónica que aparece en los sombreros y la mercancía de Santana) vienen en sabores como guayaba, higo chumbo y frambuesa. Santana explica que se elaboraron para promover el bienestar y facilitar el sueño, “sentirse sin miedo y sin estrés”.

Sin embargo, procede a advertir: “Si estás en modo ‘malo’, gruñón y enfadado, no te recomendaría estas gomitas porque no la vas a pasar bien. Es como si estuvieses vestidx con jeans y como un hippie, y vas a un lugar donde usan esmoquin y corbata negra; no va a funcionar… Así que cada frecuencia debe ser honrada y respetada por lo que es”.

En su opinión, el cannabis debe tomarse “como un sacramento. Se usa de forma sagrada, no profana. Si lo usas de forma profana, tendrás manifestaciones profanas. Si lo usas de forma sagrada, tendrás manifestaciones sagradas”.

Mientras reflexiona sobre el éxito de la marca, Santana anticipa un futuro brillante para Mirayo. “El futuro es muy prometedor”, proclama. “Tenemos previsto introducir nuevos productos que estén en consonancia con nuestros valores fundamentales de armonía, espiritualidad y creatividad. ¿Y quién sabe? Quizá incluso traigamos un poco de la magia de Woodstock a la vida de la gente“.

Prácticas ancestrales y legalización moderna de la marihuana según Santana

La perspectiva de Santana sobre el cannabis abarca el uso histórico de la planta en prácticas ancestrales para la sanación y la expansión de la conciencia. Sin embargo, reconoce las complejas motivaciones que subyacen a los recientes movimientos de legalización.

“Lo hacen por el dinero”, afirma Santana sin vueltas. “No lo hicieron por la conciencia. Lo hicieron casi como… por codicia”. A pesar de este cinismo, el músico reconoce los beneficios sociales que han surgido de la legalización, como los ingresos fiscales para infraestructuras y escuelas, a pesar de las motivaciones subyacentes.

“Vivimos en una sociedad en la que el Dios número uno es el dinero, y el Dios número dos es el tiempo. Pero el tiempo no existe, y Dios no es dinero. Dios es amor. Y cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que el dinero y el tiempo son sólo dos conceptos que los humanos crearon para sacrificar a los humanos. No son reales”, explica.

No obstante, cuando se le pregunta si importa por qué se hacen las cosas (siempre que resulten positivas para la sociedad) Santana responde claramente: “A mí no me importa. Estoy en un lugar para observar el mundo”. En este sentido, subraya la importancia de liberarse del adoctrinamiento negativo. “Mi Dios es el amor, fume marihuana o no fume marihuana”, expresa.

Pero Santana también es consciente de los riesgos potenciales asociados al abuso de cualquier sustancia y advierte de las consecuencias negativas que pueden manifestarse a partir de intenciones dañinas. “Si eliges caminos que son negativos y dañinos, entonces vas a tener cáncer, vas a dañar tu cuerpo y dañar a otras personas. La gente dañada daña a la gente“. Sus palabras ponen de relieve el impacto de nuestras intenciones y mentalidad en nuestras acciones, incluido el uso del cannabis, y su potencial para moldear nuestra realidad física.

Autodescubrimiento y autoengaño

Según Santana, la dicotomía entre autoengaño y autodescubrimiento es crucial para entender cómo mejorar la experiencia humana: “El autodescubrimiento es espíritu. El autoengaño es codicia y valores estúpidos”.

Subraya la necesidad de ver el mundo desde una perspectiva más amplia, libre de las construcciones humanas de tiempo y sacrificio. “Cuando aprendes a rendirte (…) a tu corazón, eres capaz de recibir una sabiduría brillante”, comparte.

El viaje de Carlos Santana con el cannabis, la espiritualidad y la música se entreteje en la narrativa de su marca, Mirayo. Este viaje, marcado por dificultades y triunfos, siempre está guiado por su luz interior. “No se trata del destino, sino del viaje. Y el viaje siempre es más interesante cuando sigues tu propia luz”, concluye Santana con pasión.

Fotos por Jay Blakesberg

