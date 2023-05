Cartoon All Stars: Cómo Disney y McDonald’s Planearon el Crossover Anti-Drogas Más Extraño de los ‘90

Nota por Santiago Alonso publicada originalmente en El Planteo. Más artículos por El Planteo en High Times en Español.

Las décadas de los 80 y 90 suelen traer color a la hora de pensar las campañas publicitarias antidrogas. En tierras criollas, una de las más recordadas fue la de la dupla en 2D de Fleco y Male. Sin embargo, no fue el único territorio en el que se debatió la presunta peligrosidad del porro y los riesgos de ponerlo a la misma altura que la cocaína.

Algo parecido sucedió con el film Droga: Viaje sin retorno, un tendencioso pseudodocumental estrenado en algunas salas locales y que luego llegó a la edición en video.

Pero ¿que sucede en el terreno de la animación?

En tiempos de gestión George Bush padre, allá por 1990, los canales de televisión expresaban su “temor“ por el sexo, la homosexualidad y, por supuesto, las sustancias. Esa década parió uno de los cruces más alocados en materia de dibujos animados.

La paternidad del proyecto corrió a cargo de McDonald‘s, reconocida firma de comida rápida que dio a luz a un especial televisivo de media hora llamado Cartoon All Stars to the Rescue, estrenada en Latinoamérica con el nombre Estrellas de los Dibujos Animados al Rescate pero… ¿a quién tenían que salvar y de qué?

Cartoon All Stars: dibujitos con mensaje

La trama es simple y nos lleva a una típica casa yankee con una estructura clásica: padres y dos hijos, uno adolescente y otra en edad preescolar.

Allí, Corey, una nena de 9 años descubre que alguien se metió en su habitación para robarle sus ahorros. No obstante, la “sustracción monetaria“ tuvo testigos inesperados: Alf, Garfield, La Rana René (también llamada Kermit) de Los Muppets, Los Pitufos y Alvin y las Ardillas y Winnie the Pooh. Por caso, ellos acompañarán a la infante a dar con el ladrón, quien resultó ser su hermano, Michael, de 14 años.

El joven tiene otro secreto: debajo de su cama se encuentra una pequeña cajita con marihuana, algo que despertó las alarmas de los personajes y de la niña. Será entonces la misión de los dibujos animados persuadir a Michael para que abandone sus adicciones, no quiera quedar “cool“ frente a sus amigos y especialmente no darle cabida a un fantasma de voz ronca que le da consejos que lo pueden llevar a las peores situaciones.

Michael y la marihuana

Este ente –de nombre Smoke- será quien funcione como villano en la historia y que servirá como excusa para la acción conjunta de los famosos hechos a lápiz.

Otra escena mostrará a diferentes adolescentes del círculo del protagonista consumiendo crack mientras que el fantasma-porro exclamará “Mikey, debes probarlo. No quieres ser excluido, ¿no es así? Quieres caerles bien?”, acto seguido aparecen efectivos policiales para comenzar una persecución, dando paso al segundo acto.

Los ganadores no usan drogas

La emisión presenta un aparente final feliz: se logra la tan esperada recuperación y derrota del villano, mientras los dibujitos vuelven a sus lugar de origen, un gigantesco póster colgado en la habitación de Corey.

Michael y el crack

Cartoon All Stars fue producido de forma conjunta entre Disney y la empresa hamburguesera con una idea fuerza muy similar a la de los anuncios previos a las presentaciones de videojuegos del estilo “Winners don´t use drugs”.

Fue tal el poder propagandístico y monetario del proyecto que el unitario (de media hora de duración) fue transmitido simultáneamente por las señales más importantes en Estados Unidos en el prime-time infantil. Es decir, los sábados a la mañana.

Por otra parte, en ese país la difusión no sólo tuvo su eje en la televisación simultánea, sino también en la distribución de copias en VHS entregadas a personas particulares, centros cívicos, colegios y bibliotecas para que la mayoría pudiera ver el material.

Las estrellas dicen ‘no’

En esta aventura aparecen íconos de renombre mundial que intentan brindar legitimidad al concepto general: Garfield, Alf, Los Pitufos, Alvin y las Ardillas, Winnie The Pooh y Tiger y los protagonistas de Las Patoaventuras, esto último por pedido de Disney ya que eran las dos series de la compañía que se encontraban al aire en aquel momento.

También aparecen Miguel Ángel, una de las Tortugas Ninja, Bugs Bunny, Pegajoso de Los Cazafantasmas, el Pato Lucas y los Muppet Babies.

Naturalmente, la fuerza del mensaje tiene mucha más contundencia si detrás están las franquicias más importantes de la época. Para ello, empresas como Warner Bros, DIC Entertainment, Hanna Barbera, The Jim Henson Company y Film Roman cedieron los derechos de sus personajes.

¿Qué pasó en América Latina?

En Argentina, el especial fue emitido en el ciclo “El Mundo de Disney” conducido por Leonardo Greco a través de la pantalla de Telefe.

Otras latitudes tuvieron un extra en su emisión televisiva: antes de que comenzase este episodio, se transmitía un mensaje grabado de George y Barbara Bush alertando sobre el consumo de drogas.

En México, por ejemplo, ocurrió lo mismo con las palabras del Jefe de Estado, Carlos Salinas de Gortari. Por su parte, en Chile, tuvo su correlato a través de la primera dama Marta Larrachea Bolivar de Frei.

El mandatario norteamericando expresaba: “Los días en los que la cultura popular glorificaba a las drogas se están desvaneciendo rápidamente. La realidad es que a las drogas no les importa quién seas, cuán famoso eres o cuánto ganas. Son mortales para todos”.